Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования
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Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-сентябрь 2020 года зарегистрировал 3,851 тыс. пострадавших в результате несчастных случаев во время исполнения должностных обязанностей, из которых 30,3% (1,167 тыс.) приходится на медицинских работников и других лиц.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.
"Смертельно были травмированы 253 человека, кроме того, в результате инфицирования SARS-CoV-2 умерли 26 работников", - говорится в сообщении.
Наибольшее количество несчастных случаев в отчетном периоде зарегистрировано Фондом в августе и сентябре и имеет динамику к росту в связи с распространением пандемии. Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, учитывая больных острым профзаболеванием COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре - 737 пострадавших (19,1% от общего количества).
В разрезе регионов наибольшее количество страховых несчастных случаев на производстве произошло в Днепропетровской области (531 пострадавший), Киеве (406), Донецкой (294), Львовской (253), Киевской (225) и Харьковской (209) областях. Количество травмированных в этих областях составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине.
Пожалуйста, подождите...
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То вже треба було зморозити що 100% І взагалі всі люди не від старості вмирають ,а від COVID-19
Попахивает списанием реальных проблем с производственной безопасностью труда (устаревшее совковое оборудование... пофигизм работодателя, экономия...) на ковид.
А о сложнениях плсле виряка слышал че нить?
О том что вируса вроде уже и нет, но и здоровья пржнего нет?А о том что у десяти процентов после больнички вкуа и нюх не восстанпвливаются?И что нанюхатся гадости на производстве его не чуствуя можно на раз?А то что повар без вкусовых это уже не повар а помудомойка?
а) Рабочий об этом как бы должен знать. Инструктаж по ТБ и все такое.
б) должна быть соотв. маркировка.
в) рабочий должен выполнять инструктаж и требования маркировки, нет?
Т.о.... как бы либо экономия либо халатность, но никак не ковид, извини.
С поваром - то разве это несчастный случай на производстве? При чем тут производство к его ковиду?
Хотя в теории возможно - см. п.1.
Да, именно так. Все должны. "Крайний" он чаще всего в зеркале.
народ вообще в шоке и никто не знает что делать.Мужик тридцатку в школе поваром оттарабанил, и куда сейчас?
И вроде ж восстанавливается потом вкус. Не сразу, да.
жить за что пока вкус может быть влсстановится,а если нет?
Послушай. Ты сказал он в школе готовил. Уж зная школьную стряпню... там как бы можно просто по рецепту готовить.
Від цього травматизм, ДТП, та інше. Це наші реалії. Ми дуже бідні, щоб бути здоровими.