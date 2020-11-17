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Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования

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Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-сентябрь 2020 года зарегистрировал 3,851 тыс. пострадавших в результате несчастных случаев во время исполнения должностных обязанностей, из которых 30,3% (1,167 тыс.) приходится на медицинских работников и других лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Смертельно были травмированы 253 человека, кроме того, в результате инфицирования SARS-CoV-2 умерли 26 работников", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество несчастных случаев в отчетном периоде зарегистрировано Фондом в августе и сентябре и имеет динамику к росту в связи с распространением пандемии. Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, учитывая больных острым профзаболеванием COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре - 737 пострадавших (19,1% от общего количества).

В разрезе регионов наибольшее количество страховых несчастных случаев на производстве произошло в Днепропетровской области (531 пострадавший), Киеве (406), Донецкой (294), Львовской (253), Киевской (225) и Харьковской (209) областях. Количество травмированных в этих областях составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19

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То вже треба було зморозити що 100% Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 2522 І взагалі всі люди не від старості вмирають ,а від COVID-19 Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования - Цензор.НЕТ 2716
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17.11.2020 17:19 Ответить
А это как?
Попахивает списанием реальных проблем с производственной безопасностью труда (устаревшее совковое оборудование... пофигизм работодателя, экономия...) на ковид.
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17.11.2020 17:22 Ответить
я тебе кучу разных примеров мог бы привести,да и сам если бы моцк включал иногда...
А о сложнениях плсле виряка слышал че нить?
О том что вируса вроде уже и нет, но и здоровья пржнего нет?А о том что у десяти процентов после больнички вкуа и нюх не восстанпвливаются?И что нанюхатся гадости на производстве его не чуствуя можно на раз?А то что повар без вкусовых это уже не повар а помудомойка?
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17.11.2020 17:36 Ответить
Если там какая-то гадость, то:
а) Рабочий об этом как бы должен знать. Инструктаж по ТБ и все такое.
б) должна быть соотв. маркировка.
в) рабочий должен выполнять инструктаж и требования маркировки, нет?
Т.о.... как бы либо экономия либо халатность, но никак не ковид, извини.
С поваром - то разве это несчастный случай на производстве? При чем тут производство к его ковиду?
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17.11.2020 18:00 Ответить
дложен,млять...все должны.....В школе ремонт, маляра покрасили парты и доску,закрыли клас и ушли на обед.Пришел электрик,после виряка и стал делать менять резетки. А все на обеде! Никто не знал что он не нюхает! Надышался растворителя, после болячки сердце слабое.Забрала скорая, еле откачали,но жив слава богу.А сосед-завхоз школьный третью неделю по прокуратурам ходит.
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17.11.2020 19:18 Ответить
А маляра не повесили табличку "окрашено"? И меняя розетки он ни разу не задел ни одну парту, не вымазался в краске с криком "твою же мать"? 1 - халатность, 2 - ну просто фантастически должно так сложиться что он не заденет парту.
Хотя в теории возможно - см. п.1.
Да, именно так. Все должны. "Крайний" он чаще всего в зеркале.
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18.11.2020 09:20 Ответить
это звиздец...да не бывает розеток по классу в районе парт! только у места учителя, у входа и жоски!По той же ТБ! а пл вмему залу только в лабораториях!
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18.11.2020 10:33 Ответить
Да-да-да. Именно поэтому у нас в школе в классе физики розетка была работающая у каждой парты.
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18.11.2020 10:52 Ответить
а с поваром все просто -не возможность исполнять свои професиональные, у его в обязааностчх пробу снимать, а шо он напробует?
народ вообще в шоке и никто не знает что делать.Мужик тридцатку в школе поваром оттарабанил, и куда сейчас?
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17.11.2020 19:24 Ответить
Учить других поваров. Теорию-то он знает. Пусть преподает. Это просто рекомендация, не более того.
И вроде ж восстанавливается потом вкус. Не сразу, да.
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18.11.2020 09:22 Ответить
ты пишешь абы написать? где учит,кого?
жить за что пока вкус может быть влсстановится,а если нет?
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18.11.2020 10:37 Ответить
Я таки представляю ресторан, в котором повар готовит паннакоту... а потом пробует. То есть клиент получает надкусанную...
Послушай. Ты сказал он в школе готовил. Уж зная школьную стряпню... там как бы можно просто по рецепту готовить.
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18.11.2020 10:54 Ответить
как с тобой трудно...Супы и соусы повар ОБЯзан пробовать, и в опорной школе,где детям из сел просто негде взять другую еду до вечера, про нормальном глпве ОТГ,если повар забацает стряпню то назавтра он безработный.Да, меню простое, без хамона,но даже меню на контроле медсестры не говоря о качестве
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18.11.2020 19:34 Ответить
Круто. Нет, серьезно - круто. Киев. СШ№3. Гамбургеры дают и только ну плюс чай. Гамбургеры в пластике.
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19.11.2020 09:19 Ответить
Подскользнулся - упал - очнулся - ковид.
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17.11.2020 17:30 Ответить
иногда - очнулся - четыре доски.... и тишина
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17.11.2020 17:37 Ответить
Чушькакаято
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17.11.2020 17:41 Ответить
Людина середнього віку після ковіду продовжує бути обмежено дієздатною ще десь місяць або й більше. Задишка, слабкі м'язи, сповільнене мислення. Їй треба реабілітація, а вона йде працювати.
Від цього травматизм, ДТП, та інше. Це наші реалії. Ми дуже бідні, щоб бути здоровими.
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18.11.2020 08:15 Ответить
 
 