Треть несчастных случаев на производствах связана с инфицированием COVID-19, - Фонд социального страхования

Фонд социального страхования Украины (ФССУ) за январь-сентябрь 2020 года зарегистрировал 3,851 тыс. пострадавших в результате несчастных случаев во время исполнения должностных обязанностей, из которых 30,3% (1,167 тыс.) приходится на медицинских работников и других лиц.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Фонда.

"Смертельно были травмированы 253 человека, кроме того, в результате инфицирования SARS-CoV-2 умерли 26 работников", - говорится в сообщении.

Наибольшее количество несчастных случаев в отчетном периоде зарегистрировано Фондом в августе и сентябре и имеет динамику к росту в связи с распространением пандемии. Так, в августе уровень производственного травматизма составил 660 пострадавших, учитывая больных острым профзаболеванием COVID-19 (что составляет 17,1% от общего количества травмированных за 9 месяцев), в сентябре - 737 пострадавших (19,1% от общего количества).

В разрезе регионов наибольшее количество страховых несчастных случаев на производстве произошло в Днепропетровской области (531 пострадавший), Киеве (406), Донецкой (294), Львовской (253), Киевской (225) и Харьковской (209) областях. Количество травмированных в этих областях составляет 49,7% от общего количества травмированных по Украине.

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