35 семей умерших от COVID-19 медиков получили выплаты, еще по 136 случаям проводятся расследования, - Минсоцполитики

Министр социальной политики Марина Лазебная заявляет, что на данный момент 35 семей погибших от COVID-19 медиков получили выплаты, а еще по 136 случаям проводятся расследования.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Завершено расследование 114 случаев. Расследование проводится Государственной службой по вопросам труда. Из них 35 были признаны связанными с производством, а 79 - не связаны", - цитирует Лазебную пресс-служба министерства.

По ее словам, по 35 случаям по погибшим медикам - семьям, право на выплату которых установлено, соответствующие средства выплачены.

"По 136 случаям проводится расследование. Оно длительное - меня не удовлетворяет, что оно проводится 2-3 месяца, но мы знаем проблему. В комиссию должен входить такой профессионал как профпатолог, но их сегодня в Украине единицы и это все сдерживает быстрое расследование", - заявляет Лазебная.

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Министр подчеркнула, что средства в Фонде социального страхования есть и правительство готово выплачивать их семьям.