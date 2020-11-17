Оккупанты с начала суток единожды нарушили режим прекращения огня на Донбассе, потерь нет, - штаб ОС
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Российско-оккупационные войска с начала суток один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр штаба ОС.
Так, в районе Новотроицкого враг открыл огонь из ручного противотанкового гранатомета. Враждебная вооруженная провокация не представляла угрозы жизни и здоровью украинских воинов, поэтому огонь они не открывали.
Боевых потерь и ранений среди военнослужащих Объединенных сил нет.
В районе проведения операции выполняют задания другие составляющие сил обороны. Так, саперами ГСЧС разминированы более 11 гектаров территории в прифронтовом районе и переданы на уничтожение 48 взрывоопасных предметов.
Ситуация в районе проведения операции остается под контролем военнослужащих Объединенных сил.
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