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Новости Общество
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В 2021 году "Укравтодор" построит и реконструирует 6,8 тыс. км дорог, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Общество

В 2021 году

В 2021 году Государственное агентство автомобильных дорог "Укравтодор" планирует построить и отремонтировать 6,8 тыс. км дорог, реконструировать 150 мостов, а также привлечь независимый технический контроль на строительство 2,5 тыс. км магистралей.

Об этом на пресс-конференции во вторник заявил глава "Укравтодора" Александр Кубраков.

По его словам, в 2020 году агентство полностью выполняет свои обязательства по открытым проектам, в частности, из запланированных 4200 км дорог - 3900 уже введены в эксплуатацию, проекты "Большого строительства" коснулись каждой из областей без исключения. Лидерами по количеству новых и реконструированных дорог являются Харьковская (261,6 км), Закарпатская (248,3 км), Запорожская (220,2 км), Сумская (197,2 км), Хмельницкая (194,3 км) области. Из 100 искусственных сооружений, которые планировалось отремонтировать в 2020 году, работы завершены на 78, остальные будут закончены до конца года. Завершается реконструкция и строительство 10 новых обходных дорог вокруг крупных городов и ремонт 20 существующих. Независимый технадзор работает на 1400 км дорог, которые строят подрядчики "Укравтодора", преимущественно это иностранные надзорные структуры из Австрии, Франции, Польши, Турции.

Кубраков также отметил, что финансирование дорожного строительства происходило из трех источников - дорожного фонда (из 38 млрд грн. профинансировано 28,2 млрд. грн.), средств от победы Украины в Стокгольмском арбитраже (из 35 млрд грн. получено 26,7 млрд. грн.), финансирование международных организаций под гарантии правительства (15,2 млрд. грн. из 19,3 млрд. грн. запланированных).

Глава "Укравтодора" отметил, что агентство начало реализацию целого ряда масштабных долгосрочных проектов, которые станут базой для развития отрасли в ближайшие 10 лет. В частности, речь идет о строительстве дорог в приграничных регионах (600 км дорог стоимостью 12,6 млрд. грн.), пилотных проектах по строительству цементобетонных дорог (Кропивницкий-Николаев, Днипро-Решетиловка), которые дальше будут масштабироваться на всю страну.

Среди масштабных инфраструктурных проектов, которые планируется реализовать в 2021 - 2025 гг. - Киевская обходная дорога ориентировочной стоимостью 85 млрд. грн., а также строительство нового моста через Днепр в Кременчуге (12,5 млрд. грн.).

Кубраков также напомнил, что агентство активно сотрудничает с международными партнерами. В частности, кроме ряда финансовых сделок, был подписан меморандум с Европейским банком реконструкции и развития о внедрении комплексной антикоррупционной программы на объектах "Укравтодора", консультанты банка будут проверять наличие коррупционных факторах даже на тех объектах, которые ЕБРР не финансирует. "Укравтодор" стал первой государственной институцией, которая внедрила такой подход. Агентство также внедрило целый ряд других антикоррупционных практик, например, усилило контроль над ценообразованием на стройматериалы, и внедрило государственную экспертизу для всех типов работ.


Кубраков также прокомментировал заявление экс-министра финансов Игоря Уманского о якобы нецелевом использовании денег "ковидного" фонда на строительство дорог из-за неэффективного расходования средств. В частности, по словам главы "Укравтодора", экономия на тендерах за последний год увеличилась в среднем до 7%, в то время как в предыдущие годы она составляла максимум 6,5%. Также он напомнил, что подряды на сумму свыше 1 млрд. грн. имеют более 20 компаний, поэтому заявления о монополизации рынка 6-ю компаниями являются безосновательными.
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Топ комментарии
+4
человек который не знает и никогда не встречал Игорь Валерича.
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17.11.2020 17:35
+3
Раз знову згадали про дороги, значить дурні ще не закінчилися. Ще класик зауважив, що ці два поняття йдуть поряд.
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17.11.2020 17:40
+1
Можна лише порадіти за зелену владу. Коронавірус переможений до наступних вихідних і можна знову взятися за улюблені дороги.
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17.11.2020 17:41
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А кто такой этот Курбатов???
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17.11.2020 17:33 Ответить
человек который не знает и никогда не встречал Игорь Валерича.
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17.11.2020 17:35 Ответить
В 2021 году "Укравтодор" построит и реконструирует 6,8 тыс. км дорог, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2026
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17.11.2020 17:55 Ответить
страноо.. а эти, прошлые "6 тысяч км новых дорог в 2020 году" - куда делись? С осенними дождями смылись?
А то вместо "6 тысяч км новых дорог" - по факту вышло 984 км ОТРЕМОНТИРОВАННЫХ У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 747
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17.11.2020 20:02 Ответить
Раз знову згадали про дороги, значить дурні ще не закінчилися. Ще класик зауважив, що ці два поняття йдуть поряд.
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17.11.2020 17:40 Ответить
Можна лише порадіти за зелену владу. Коронавірус переможений до наступних вихідних і можна знову взятися за улюблені дороги.
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17.11.2020 17:41 Ответить
Скоро по дорогам,построенными кубраковым и зелей,ездить будет некому У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9056
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17.11.2020 17:59 Ответить
Пусть строят,дороги при любом правительстве нужны.
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17.11.2020 18:20 Ответить
проблема в том, что раньше строили больше и дешевле, при "папередниках"...
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17.11.2020 18:31 Ответить
Нет,столько дорог как сейчас,я не помню что бы строили и ремонтировали со времен незасисимости.
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17.11.2020 18:35 Ответить
столько же, сколько и в 2018-19...не надо выдумывать
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18.11.2020 11:28 Ответить
Неправда, такого массового ремонта и строительства небыло.Легко проверить по бюджету, все в открытом доступе.
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18.11.2020 14:06 Ответить
вот и проверь. Неправда то, что тьі пишешь
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18.11.2020 15:26 Ответить
кроме того, никто не отменял собственного взгляда
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18.11.2020 15:27 Ответить
А вот и подоспел отчет по прошлым обещаниям зелупней: https://www.facebook.com/volodymyr.omelyan?__cft__[0]=AZVp-Q2rC5RDE-D3L9XWOylb62GhP7I8s9Se4WpJwBxWLYiNDPQziAIUQnBP-d3iEdAsn98ytq9jftebGtz6NPQ5J9_f7qdFtDI7pciHjyWcc1SydIrkKa-kJVlkrJT6a6IBb41tX_01xnXS2J_rmkC8KHOyDfFhb4YvqVH3rHNXESe0AeXsj6-VdPz599ubSH8&__tn__=-UC%2CP-R
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17.11.2020 18:30 Ответить
Автодор, Мостострой или кто там, бл...и, закончите мост на Троещину! Алчные твари!
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17.11.2020 18:48 Ответить
У 2021 році "Укравтодор" побудує і реконструює 6,8 тис. км доріг, - Кубраков - Цензор.НЕТ 2310
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18.11.2020 10:06 Ответить
 
 