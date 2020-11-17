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Новости Политика Украины
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Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас

Украина должна терпеливо делать свою домашнюю работу на пути к членству в НАТО, и, возможно, через 10-12 лет она сможет стать полноправным членом Альянса.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил посол Литвы в Украине Вальдемарас Сарапинас.

"Я искренне надеюсь, что через 10-12 лет, может даже быстрее, мы, как члены НАТО, сможем приветствовать Украину не как нашего активного партнера, но как активного члена. Наиболее важно сегодня - терпеливо делать ваше домашнее задание и делать его хорошо. Конечно, это потребует времени, потому что сложнее, чем трансформировать систему, это изменить культуру, привычки. Но процесс продолжается, у вас есть прочная основа", - отметил посол.

Сарапинас отметил, что евроатлантические устремления Украины не оставляют сомнений ее друзьям и партнерам, как и ее врагам.

"Нет сомнений в том, что Литва является настоящим защитником интеграции Украины в НАТО, наши дипломаты борются за Украину - возможно, борются не слишком сильное слово - в коридорах в Брюсселе и Вашингтоне, наши военные инструкторы и советники помогают практически в Украине, в Десне, Яворове, Очакове, Бердичеве. И сегодня литовская военная тренировочная миссия в Украине продолжается в полной мере, несмотря на вызовы коронавируса", - добавил дипломат.

Сарапинас подчеркнул, что Литва вновь призывает украинских коллег продолжить имплементацию оборонных реформ, особенно реформ, обеспечивающих систематические изменения.

"В этом отношении я бы настоятельно рекомендовал Министерству обороны продолжить реформы профессионального военного образования и управления человеческими ресурсами, которые поддерживает Литва и другие союзники, потому что я уверен в том, что наибольшим ключом успеха являются правильные люди: люди, которые стимулируют изменения в стране, люди с соответствующим образованием, люди с хорошими знаниями английского языка", - подытожил Сарапинас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Литовские предприятия увеличили количество запросов по развитию бизнеса в Украине, - посол

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Слугам в Трускавці цю дисипліну не викладали, а про домашнє завдання вони апщє нічого не знають.
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17.11.2020 18:06
+3
Это альянс для защиты США и Западной Европы. Зачем им страна, которая с вероятностью 99% втянет их в войну с Россией? "Домашние задания" это картонная дурилка.
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17.11.2020 18:20
+3
Да ладно, зачем юлить Ни в ЕС, ни в НАТО нас не хотят брать. Хотели бы - написали бы ПОЛНЫЙ СПИСОК "домашнего задания". Его нет, список дополняют бесконечно. Да и местные олигархи не хотят. Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.
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17.11.2020 18:26
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все 10 лет в школе нихрена не делали , а в 11 классе сдуру начнем уроки учить ? Украина должна терпеливо делать свое домашнее задание на пути к членству в НАТО, - посол Литвы Сарапинас - Цензор.НЕТ 6242
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17.11.2020 17:55 Ответить
А давайте вам Ишак просто видосик запилит?
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17.11.2020 17:56 Ответить
Мешают местные корупционеры и запоребриковые *********** ! Начинать очищатся надо с этого !
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17.11.2020 17:56 Ответить
Зачем вы себя обманываете. От Украины ничего не зависит. Половину европейских стран приняли хоть тушкой хоть чучелом, вместе со всем дерьмом.
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17.11.2020 18:02 Ответить
та бо чет выгодно было. а у нас - мусорва, ссудьи, прокурворы, прочие - нах им ЕС, если у районного судьи "дача", фото ее, Меркель, вызывает смех и высер - эээ, там шо, бомжи живут то?
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17.11.2020 18:09 Ответить
Это альянс для защиты США и Западной Европы. Зачем им страна, которая с вероятностью 99% втянет их в войну с Россией? "Домашние задания" это картонная дурилка.
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17.11.2020 18:20 Ответить
Совершенно верно. В 2004-м году семь "могучих военных держав", включая Литву, загнали всем скопом в НАТО всего через год с небольшим после получения задания, потому что НАТО была в этом заинтересована. А теперь этот литовский послишко высокомерно и менторским тоном поучает нас : "...вы должны терпеливо делать домашнюю работу... делайте её хорошо... меняйте культуру и привычки... возможно через 12 лет мы вас примем..." Всяких румын с болгарами загребли с руками и с ногами, невзирая на их культуру и привычки, а нас мурыжат, как последних лохов. Я бы, на месте наших руководителей, уже давно поставил бы этим натовцам ультиматум : не примете в состав к конкретной дате, - присоединяемся к ОДКБ или размещаем у себя русские военные базы... Пусть бы почухались. Того гляди гораздо быстрее раздуплились бы с включением Украины в свой состав.
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17.11.2020 19:31 Ответить
так шоб делать домашнее задание, нужно знать и изложенный учителями материал, и самим москами шевелить ))
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17.11.2020 17:58 Ответить
Слугам в Трускавці цю дисипліну не викладали, а про домашнє завдання вони апщє нічого не знають.
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17.11.2020 18:06 Ответить
Терпеливо в турборежиме.
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17.11.2020 18:11 Ответить
Домашнее задание - это не для зеленых двоечников.
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17.11.2020 18:18 Ответить
Да ладно, зачем юлить Ни в ЕС, ни в НАТО нас не хотят брать. Хотели бы - написали бы ПОЛНЫЙ СПИСОК "домашнего задания". Его нет, список дополняют бесконечно. Да и местные олигархи не хотят. Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.
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17.11.2020 18:26 Ответить
Ведь СЕЙЧАС они ВЛАДЫКИ с безграничной властью, а в ЕС они будут просто граждане с РАВНЫМИ правами, но с баблом. Это им не подходит.

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Именно по єтой причине шлях у "светлоє будущєє" напоминает прыжки на месте - це ж теж движение...А там или падишахи вымрут чи ослы повыздыхают...Як на мене - скорее ослы выздыхают, бо пастбище вже не может прокормить таке многочисленное стадо...
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17.11.2020 23:51 Ответить
 
 