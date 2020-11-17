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"Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже"

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Нардеп "Слуги народа" Елена Мошенец назвала три причины, по которым не нужно отменять карантин выходного дня.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Украина 24".

"Я против отмены карантина выходного дня, потому что сейчас у нас нет альтернатив, единственная альтернатива - полный локдаун, а это для представителей бизнеса будет хуже. Поэтому я поддерживаю инициативу о том, что три пары выходных нужно поберечь", - сказала парламентарий.

По словам Мошенец, анализ показал, что люди действительно меньше стали собираться в общественных местах.

"Первая причина: таким образом мы действительно уменьшаем количество заражений, посмотрите на официальную статистику по результатам этих выходных – на 20-30% уменьшились передвижения людей, уменьшилось скопление. Сейчас холодно, люди меньше гуляют в парках, они хотят находиться в кафе, ресторанах, ТРЦ. И, как фиксируют мобильные операторы, там происходит скопление, это не семья и работа. Соответственно, возможность заражения нарастает", - отметила депутат.

Читайте: Законопроект Бужанского о языке, скорее всего, не будут рассматривать сегодня, - "слуга народа" Мошенец

Также, по словам Мошенец, обсуждалась помощь предпринимателям.

"Второе: если вы думаете, что бизнесу плохо, давайте сходим к врачам и посмотрим, что происходит в инфекционных больницах. Ни одну человеческую жизнь нельзя измерить деньгами. Мы понимаем и поддерживаем бизнес, сегодня обсуждалось несколько вариантов, каким образом сделать так, чтобы бизнес мог дозаработать то, что потерял в течение выходных. Но просто так взять и отменить карантин выходного дня - это популизм", - подчеркнула нардеп.

Третья причина, по словам Мощенец, это возможность разгрузки медицинской системы.

"И последний момент очень важен: эти три недели дают возможность разгрузить медицинскую систему, если она сможет обслужить 11-12 тыс. заболевших - это более-менее нормально, если мы достигаем 15 тыс. - может получиться, что некому уже будет лечить людей и ходить в кафе", - сказала Мошенец.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+3
Мошенницу и всю раду на локдаун. Без зарплат, льгот, но с полной выплатой ЖКХ. И лечится, как простые украинцы. Вот тогда это будет справедливость
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17.11.2020 18:24
+3
"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше" - Цензор.НЕТ 1636
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17.11.2020 19:11
+2
Моника ЗеБенски обещала убрать «совок « из Феофании ! Кто клоунам поверит , сам дурак!
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17.11.2020 18:28
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Правила форума Совет форумчан
Фамилия жесть.....мошенец😂
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17.11.2020 18:02 Ответить
так в слугах там все мошенники "Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже" - Цензор.НЕТ 8992
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17.11.2020 18:07 Ответить
"Слуга народу" Мошенець проти скасування карантину вихідного дня: "Єдина альтернатива - повний локдаун, а це для бізнесу ще гірше" - Цензор.НЕТ 1636
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17.11.2020 19:11 Ответить
Хуже не будет !
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17.11.2020 18:24 Ответить
Лучше один жесткий карантин на 2 недели чем непонятная хрень на месяца.
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17.11.2020 18:06 Ответить
В этой стране, каждый, кого сажают перед телекамерой или у кого берут интервью, автоматически приобретает статус эксперта. На всяких телешоу всевозможные артисты, ведущие, певцы с умным видом рассуждают об экономике, геополитике и психологии. Здесь, например, журналист Мошенец умничает о карантине.
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17.11.2020 18:08 Ответить
Угум. А ДО этого что делали? НИЧЕГО. НОЛЬ.
ЧТО мешало в ФЕВРАЛЕ запретить "вольные шатания" прибывшим с стран где эпидемия? Этого не было. Толпы прибывших "гуляли" по кафе, магазинам и т.д.
Что мешало ОБЯЗАТЬ ВСЕХ ходить ВНЕ дома ТОЛЬКО в масках. Ах да маски тысячи барыг-уродов продали с гешефтом 2000%. А мы свои куда дели?
Этот карантин мало поможет. Инфицированых много, очень много. Больше половины НЕ попали в "статистику".
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17.11.2020 18:22 Ответить
Мошенницу и всю раду на локдаун. Без зарплат, льгот, но с полной выплатой ЖКХ. И лечится, как простые украинцы. Вот тогда это будет справедливость
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17.11.2020 18:24 Ответить
Моника ЗеБенски обещала убрать «совок « из Феофании ! Кто клоунам поверит , сам дурак!
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17.11.2020 18:28 Ответить
А це шо за зеленая лярва нарисовалась "Слуга народа" Мошенец против отмены карантина выходного дня: "Единственная альтернатива - полный локдаун, а это для бизнеса еще хуже" - Цензор.НЕТ 7036
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17.11.2020 18:57 Ответить
А правда, що ВР прийняла рішення компенсувати борги Нафтогазу, яким керує Беня, з бюджету України ?
А це чиманенька сума..в 31 млр грн.
Я пам'ятаю не такі давні часи, коли Нафтогаз сам платив в бюджет і боргів вже не мав.
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17.11.2020 19:02 Ответить
Локдаун проверен весной на Европе - результата НОЛЬ.
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17.11.2020 19:05 Ответить
 
 