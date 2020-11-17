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Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан"

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста:

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко распорядился убрать стихийные мемориалы в память об убитом минчанине Романе Бондаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Белта.

Он уверен, что такие памятные места инициированы извне для того, чтобы захватить власть.

"Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут, - отметил Лукашенко на совещании 17 ноября. - Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Украина осуждает убийство минчанина Бондаренко в Беларуси, - МИД

Отмечается, что он поручил главе Мингорисполкома Наталье Кочановой как "уполномоченному президента" по городу Минску разработать проект постановления о "наведении порядка" и внести на сессию горсовета.

"Зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Человек, проходя мимо кладбища в чудесном, прекрасном Минске, какое у него будет психологическое настроение, еще на фоне паники от пандемии… Но что самое опасное - начался процесс радикализации. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. Это главная цель - если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу. Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет", - заявил Лукашенко.

Он также указал, что стихийный мемориалы в Минске "аккуратнейшим образом" вывезли "туда, где они должны быть - на кладбище". И подчеркнул, что "наведение порядка в Минске" должно проходить "без всякого варварства" и закончиться на этой неделе.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": "Не простим": под посольством Беларуси в Киеве прошла акция в память о минчанине Бондаренко, которого до смерти избили за бело-красно-белый флаг. ВИДЕО+ФОТОрепортаж

Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

В воскресенье, 15 ноября, в Минске провели протестный "Марш сильных" памяти Романа Бондаренко. Маршрут - от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко. Задержания начались почти сразу. Всего по стране задержали более тысячи человек.

Также смотрите: Обстоятельства убийства минчанина Бондаренко в Беларуси: видео камер не подтверждает версию МВД. ВИДЕО

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+43
Только черенок от лопаты вправит мозги агрофюреру.
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17.11.2020 18:05
+25
Особисто я не знаю, як назвати цю погань..
Лукашенко він і є Лукашенко.
Лишиться в історії як Гітлер.
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17.11.2020 18:09
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Только черенок от лопаты вправит мозги агрофюреру.
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17.11.2020 18:05 Ответить
Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах ??? Он просто -БАНУТЫЙ жук НАВОЗНИК КОЛОРАДСКИЙ Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 4469
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17.11.2020 18:09 Ответить
25 мая 1991 года лукашенко, опубликовал в издании «Народная газета» программную статью «Диктатура: белорусский вариант?», где уличил правящую номенклатуру в стремлении к авторитарному правлению и созданию политической диктатуры Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 2355
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17.11.2020 18:13 Ответить
Черенок от лопаты потом не выбрасывать.
Будет в качестве надгробия на картофельном поле.
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17.11.2020 18:24 Ответить
***** пусть расскажет про кладбище в городе.
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17.11.2020 18:08 Ответить
Точно, у хозяев лукашенки - московских чекистов - "красная" площадь и стены кремлятника - кладбище особо отличившегося большевичья.
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17.11.2020 18:24 Ответить
там лежать кати свого народу, а один так і взагалі завис між небом і землею...ніяк не визначаться що з ним робити..
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17.11.2020 19:35 Ответить
этого ублюдка только выносить! иначе никак не выйдет сябры!
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17.11.2020 18:09 Ответить
Особисто я не знаю, як назвати цю погань..
Лукашенко він і є Лукашенко.
Лишиться в історії як Гітлер.
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17.11.2020 18:09 Ответить
Та ще не вистачало. Поруч із дідом Адольфом ставити оцього колгоспника?..
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17.11.2020 18:42 Ответить
КРАВчук кращий?
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17.11.2020 21:49 Ответить
Той теж знищував свій народ не гірше за Лукашенка.
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17.11.2020 23:00 Ответить
Правильно приказал!
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17.11.2020 18:09 Ответить
думка луб'янки передбачувана і всім відома, озвучувати її - моветон
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17.11.2020 18:10 Ответить
Демократия для элиты , которая по очереди дает друг другу порулить и пожировать...Для остальных уплата налогов, много и разных! Мені байдуже , що ти мене назвав кацапом! Справа у тому, що мені достатьньо бачити ******* реальність та порівнювати її з класикою....Історія! Психологія! Плебс годують казками, шоу та патриотизмом!
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17.11.2020 21:47 Ответить
Фе! Агій на тебе, єк не бовкнув - гейби напудив си у гузичник!
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17.11.2020 18:45 Ответить
поищи в своей черепушки остатки серого вещества хотя бы следы его пребывания в этом гнилом существе
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17.11.2020 18:52 Ответить
Шнырев или Чмырев?
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18.11.2020 17:32 Ответить
явно не нашел Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан" - Цензор.НЕТ 2993
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18.11.2020 18:27 Ответить
голоси розподілилися так:
Лукашенко - 99,9%
решта білорусів - 0,1%
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17.11.2020 18:09 Ответить
Батька превзошёл всех диктаторов. Шо такое какие то 86%?? 99,9% - это убедительно!
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17.11.2020 18:10 Ответить
До Путлера ему еще далеко, тот сотни тысяч человек уже убил.
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17.11.2020 19:42 Ответить
А что,провел опрос среди минчан как и сосед. Более вероятно на 99,9% что серое вещество в голове превратилось в гнилую бульбу и теперь нестерпимо воняет.
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17.11.2020 20:10 Ответить
«Есть ашчушчэние, что никто не смеет превращать Минск в кладбище. Только я!»
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17.11.2020 18:11 Ответить
Да, только один мемориал имеет право на существование в Беларуси ! Бульбафюреру хитрозачьосаному, где-то на близлежащей минской мусорной свалке. А вместо креста - черенок от лопаты! Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 465
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17.11.2020 18:13 Ответить
Лукашенко наказав прибрати народні меморіали в пам'ять про вбитих на акціях протесту: "Мінськ на кладовище перетворювати не можна! Така думка 99,9% мінчан" - Цензор.НЕТ 3531
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17.11.2020 20:37 Ответить
Забудем и проспим.
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18.11.2020 06:30 Ответить
Есть чоткое понимание данная ситуация. Я сам до конце не понял шо происходит. Ясно только что на нас нападе НАТО. Мне шкада шо так атбылося. Гдзе мой аутамат?
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17.11.2020 18:16 Ответить
Як би Лукашенко творив такий безпредєл в Україні, то вже б пакував валізи на Ростов!
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17.11.2020 18:16 Ответить
Разве что только с разрешения директора морга !
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17.11.2020 18:18 Ответить
Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 1170
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17.11.2020 18:20 Ответить
Сейчас беспредел творит Зеленский и никуда не планирует ехать!
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17.11.2020 18:18 Ответить
беспредел беспределу рознь.
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17.11.2020 18:22 Ответить
Ни в коей мере не желая обидеть кого то и сразу говоря, что я ничем не лучше окружающих, скажу следующее: это всего лишь оправдание.
Нет никакой разницы между тем, что один подонок делает из людей рабов, узурпировав власть и подонком который уничтожает государство.
И если нет реакции, значит людям плевать на то, что они рабы либо в нашем случае, плевать на то, что нет государства.
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17.11.2020 18:37 Ответить
То не тот случай?
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17.11.2020 19:37 Ответить
Этодругое. Зебилы так говорят
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17.11.2020 22:39 Ответить
Беспредел Зеленского, по сравнению с беспределом ганд.нов из опзж - детский лепет !
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17.11.2020 18:32 Ответить
А оно бы успел бы добраться до своих чемоданов вот в чем вопрос Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан" - Цензор.НЕТ 7585
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17.11.2020 18:54 Ответить
Лука прилежно свой колхоз блюдёт, а Зеля чуждую ему Украину успешно валит.
...и Януковичу в Ростове совсем неплохо...
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18.11.2020 06:39 Ответить
Вот ****** гнилая! Вот фашист усатый!
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17.11.2020 18:17 Ответить
ему до Муссолини.... ну, как тебе до немца.
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17.11.2020 18:35 Ответить
Таракан живуч. Таракана нужно травить.Один резкий хлопок и нет таракана.
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17.11.2020 18:25 Ответить
66 років... Ще років 15 правитиме.
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17.11.2020 18:25 Ответить
Когда беларусы повесят лукашенку в Минске, оно долго будет висеть с содержимым кишечника в штанах и вонять на весь город, никто не станет убирать этот вонючий труп.
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17.11.2020 18:28 Ответить
какое говно......
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17.11.2020 18:30 Ответить
Ваш ход, беларусы!
Флешмоб "а мы вас всё равно любим!" - ?
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17.11.2020 18:34 Ответить
Единственно , что точно хочет 99% минчан , так это зачистку отрядов тарганов с улицы .
Но начинать нужно с главного Таргана Саши !
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17.11.2020 18:37 Ответить
но беларусь в концлагерь ему можно.
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17.11.2020 18:38 Ответить
ДИбіл, не вбивай людей, не буде кладовища.
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17.11.2020 18:38 Ответить
Сперва обосрался, а потом вспомнил что "партизаны" такой же миф как и 28***********.
И ведь логично. Избивать приказал, убивать, и псы так и ринулись. Теперь заляпаны все. Пацька хотя бы, чтоб он подох, но не люблю выражение, "с яйцами". Тем более если псам - цветы, а псы - дубинками. Вот и можно толкать "большие мысли". Ну и поделом. Заслужили..
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17.11.2020 18:38 Ответить
У таракана кукушка вообще заклинила. Население Минска , по состоянию на 2020 год , составляет 2 020 600 человек . 1 % это 2 000 . Выходит что по улицах Минска митингует. 2 000 минчан. Ржу...
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17.11.2020 18:46 Ответить
Так на днях ещё 1000 из них заковали в кандалы. Осталось всего 1000. Тут уже не ржание , а гомерический хохот. Врать же надо хотя бы правдоподобно.
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17.11.2020 20:15 Ответить
Ужас
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17.11.2020 18:48 Ответить
Они с Трампом, как сиамские близнецы, делают одни и те же глупости. И одинаково цепляются за власть. Правда, Трамп порой может дать заднюю, лУКА же совсем без тормозов. Тяжко беларусам воевать с таким упырем, да к тому же без лидера. Но все равно крепитесь, братья!!! БОРІТЕСЯ- ПОБОРЕТЕ!
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17.11.2020 19:00 Ответить
Хулио Аморалис кремлёвский третим будет !
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17.11.2020 19:36 Ответить
низабудим-нипрастим, та й годi...
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17.11.2020 19:04 Ответить
скот.
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17.11.2020 19:08 Ответить
росийские политтехнологи предлагали лукашенку 60% на 40 . И сделать " качели " . Но бацька хотел 90% на 10 , шоб было всё сразу . Согласились на цифире 80 на 10 ... . Теперь в Минске точно будет мемориал . ((
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17.11.2020 19:16 Ответить
У Тихановской интересная позиция, сидеть за бугром и колотить людей: то всеобщая любовь, то в конечном итоге стравливает беларусов, мол, организовуйтесь в партизанские отряды... И зачем ото мутить такое. Ща дронами просматривается все на зачаточном уровне.Дронами можно даже ради спортивного интересу гонять толпы "партизан" по лесу. Там даже нефиг прятаться (от инфракрасного излучения сенсоров. Партизанство - это же заведомо проигрышный случай. А в итоге гражданского противостояния - это сбой производства и как итог, ПАДЕНИЕ ЭКОНОМИКИ ВО ВРЕМЯ КОРОНАВИРУСА... У Тихановской шарики за ролики зашли , как и у бацьки с бубочкой.
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17.11.2020 19:18 Ответить
Какой же дебил! Мог уйти достойно, остаться уважаемым человеком. А придется бежать, если успеет. Неужели это до него так и не дошло?
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17.11.2020 19:20 Ответить
Його Московія підставила - розгойдала Беларусь своєю Nexta і акторами на роль опозиції для побудови нового політичного утворення, а тепер не знає що з цим робити
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17.11.2020 19:37 Ответить
Московия как раз знает. В этом-то и проблема. Эти всегда придут на помощь со своей "братской помощью". Вот только что с Беларусью будет? То, что у них будет полная задница был понятно еще лет 10 назад. При этом это уже не зависит от того, останется ли Лука у власти.
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17.11.2020 19:41 Ответить
Не прийдуть - нові санкції, та ще й від Байдена це буде початок кінця для Кремля
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17.11.2020 20:08 Ответить
Дай Бог. Но у США у самих сейчас не все гладко. Еще неизвестно, откажется ли Трамп от власти добровольно. Полагаю, что да, но это не факт.
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17.11.2020 22:09 Ответить
Старечий маразм - 99 % мінчан це вже марення.
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17.11.2020 19:35 Ответить
Правильно! Какие дворы? Сразу на кладбище! Судя по тренду, скоро "Марш мертвецов" ожидается.

Нормальных людей коронавирус одолевает, а этого таракакашенко - вирус идиотизма.

Беларусы, организуйте ему мавзолей в Минске, пусть упокоится, потом вместе с двумя володями сожжёте в рамках евроазиатского союза.
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17.11.2020 19:40 Ответить
ребята не хотите разобраться куда летал этот борт T7 BRG?
есть версия, что на нем сбежал убийца Бондаренко
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17.11.2020 19:53 Ответить
..бил не один- ищите всю бригаду..- и к ногтЮ нах...)))
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17.11.2020 21:28 Ответить
Не всякое хождение по улицам называется революцией, хоть год ходи, хоть два. Так жилеты во Франции по понятиям некоторых наших писак уже давно наработали себе звания революционеров. Революция - это быстрая смена общественно-политического строя страны, а не смена руководства в результате уличных акций.
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17.11.2020 19:55 Ответить
он же сифилитик с усами
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17.11.2020 20:38 Ответить
Упустили белорусы время.Хотели быть "не майданутыми".
Теперь или все постепенно потухнет,надоест получать по выходным .....лей,и ходить кругами без толку,или обозляться до нужной кондиции,и попрут все на рожон.Но там путиновских "ихтамнетов" достаточно в запасе,могут подавить силой, вплоть до расстрелов.
Эх белорусы,дорого вам обойдеться дружба с Мордором.
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17.11.2020 21:09 Ответить
Ага ! А что минчан можно 3/14ть и убивать - за это 104 процента минчан...
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18.11.2020 01:33 Ответить
 
 