Лукашенко приказал убрать народные мемориалы в память об убитых на акциях протеста: "Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан"

Захвативший власть в Беларуси "президент" Александр Лукашенко распорядился убрать стихийные мемориалы в память об убитом минчанине Романе Бондаренко.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на издание Белта.

Он уверен, что такие памятные места инициированы извне для того, чтобы захватить власть.

"Они видят, что на улицах ничего не получается, протестные акции начали уходить. Что делать? Озаботились же в Польше, Литве, Украине в этих центрах, что дальше делать, ведь может затухнуть вообще, а надо ж продержаться хотя бы до теплых дней. Как будто теплые дни их поднимут, - отметил Лукашенко на совещании 17 ноября. - Они, не получив улицу, пошли во дворы. Завтра они придут в ваши квартиры. Во дворах у них тоже ничего не получится".

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Отмечается, что он поручил главе Мингорисполкома Наталье Кочановой как "уполномоченному президента" по городу Минску разработать проект постановления о "наведении порядка" и внести на сессию горсовета.

"Зачем идти во двор? Второе: зачем в Минске создавать мемориалы под видом кладбищ? Человек, проходя мимо кладбища в чудесном, прекрасном Минске, какое у него будет психологическое настроение, еще на фоне паники от пандемии… Но что самое опасное - начался процесс радикализации. Кто-то цепляет профашистские ленточки, кто-то, ненавидя это, приходит их срезает. Начинаются потасовки, драки. Это главная цель - если ничего не получается, как они пишут, мирно, значит, надо устроить гражданскую войну. Кто этого хочет? Вы? Думаю, нет. Я точно этого не хочу. Минск в кладбище превращать нельзя! Таково мнение 99,9% минчан. Поэтому мемориалов, о которых постоянно заявляют, как будущего гражданской войны в Минске тоже не будет", - заявил Лукашенко.

Он также указал, что стихийный мемориалы в Минске "аккуратнейшим образом" вывезли "туда, где они должны быть - на кладбище". И подчеркнул, что "наведение порядка в Минске" должно проходить "без всякого варварства" и закончиться на этой неделе.

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Напомним, 11 ноября минчанин Бондаренко попытался помешать неизвестным, которые снимали развешанные во дворе его многоэтажки национальные флаги. Парня сильно толкнули, и он ударился головой об горку. Затем Романа увезли в отделение милиции, и уже оттуда в тяжелом состоянии доставили в больницу. 12 ноября Бондаренко скончался.

В воскресенье, 15 ноября, в Минске провели протестный "Марш сильных" памяти Романа Бондаренко. Маршрут - от народного мемориала Александра Тарайковского, убитого в первые дни протеста (метро "Пушкинская") до Площади Перемен, где был захвачен Бондаренко. Задержания начались почти сразу. Всего по стране задержали более тысячи человек.

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