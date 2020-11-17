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Новости Политика Украины Оккупированные территории - Крым и Донбасс
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Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций

Подконтрольное России правительство Крыма продает все акции "Массандры" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене в 5,3 млрд рублей. По состоянию на 17 ноября продолжается процедура приема заявок.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, пакет из 3 575 899 662 акций с номинальной стоимостью рубль за штуку выставлен на торги. Для участия в них необходимо заплатить 20% от стартовой стоимости акций - 1,06 млрд рублей.

Согласно указанной на "РосЭлТорг" информации, прием заявок будут вести до 8 декабря (он прекратится в 18:00). Дата проведения аукциона - 14 декабря.

Напомним, Российский парламент Крыма 27 мая внес винзавод "Массандра" в "объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество". 14 октября "депутаты" в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода "Массандра" до конца года.

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Представительство президента Украины в АРК обратилось в прокуратуру из-за продажи имущества "Массандры".

После оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединения "Массандра", собственником которого является Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина Украины.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
а где наши заявления, про аннуляцию все договоров купли-продажи и русских реестров после деоккупации???, вон кипр-азербайджан сразу заявили.....
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17.11.2020 18:33
+6
Меня тоже это поражает! Должны были из всех утюгов трубить, что все сделки не имеют силы и все имущество будет возвращено хозяевам. Фиг бы кто-то стал там что-то строить или покупать недвижимость - а это сильный удар по экономике!
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17.11.2020 18:38
+3
Прошло 6 лет после оккупации .

Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
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17.11.2020 18:48
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а где наши заявления, про аннуляцию все договоров купли-продажи и русских реестров после деоккупации???, вон кипр-азербайджан сразу заявили.....
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17.11.2020 18:33 Ответить
Меня тоже это поражает! Должны были из всех утюгов трубить, что все сделки не имеют силы и все имущество будет возвращено хозяевам. Фиг бы кто-то стал там что-то строить или покупать недвижимость - а это сильный удар по экономике!
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17.11.2020 18:38 Ответить
Ну дык, ворам хоть за копейки краденое надоть сбыть. Скоро ж тикать, а в клетчатые сумки всьо ж не запхньош! Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку - Цензор.НЕТ 7567
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17.11.2020 18:39 Ответить
Каждый пук оккупантов комментировать? Не много ли чести?
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17.11.2020 19:01 Ответить
С поминальной стоимостью - рупь за штуку.
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17.11.2020 18:34 Ответить
Виноградники без воды загибаются...через пару лет эта масандра будет работать только на привозном виноматериале....и выпускать шмурдяк..
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17.11.2020 18:40 Ответить
А шо , шмурдяк без воды можно выпустить ?!
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17.11.2020 18:49 Ответить
Ну ради этого дела они воду найдут...сделают не четыре часа в сутки для винторогих ...а три..
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17.11.2020 18:54 Ответить
сделать вино без воды?
без проблем !
Будут делать "Красный гаолян белого камня"
ну а основу "красного гаоляна" Вы знаете 😂
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17.11.2020 21:02 Ответить
Так винзаводы Крыма и работали на привозном винограде, преимущественно. С Херсонской области.
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17.11.2020 18:57 Ответить
Прошло 6 лет после оккупации .

Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
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17.11.2020 18:48 Ответить
Я всё веду к тому , шо Эрэфия ведёт внешнюю торговлю . Ходють корабли по их флагами . Работают культур-мультурные центры . На всё это нужно постоянно пытаться наложить аресты . Даже у того "Газпрома" сколько процентов акций в государства ?!
Все банковские операции нужно пытаться блокировать !
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17.11.2020 18:52 Ответить
2.06.2015 р.

Україна може висунути вимогу арештувати закордонне майно Росії як компенсацію за збитки, які Київ зазнав через окупацію Криму, у разі позитивного рішення Європейського суду з прав людини.
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17.11.2020 19:04 Ответить
"Права людини" -- то окрема тема .
А тут просто оккупція . А якщо б вони не порушували права людини , то красти у держави майно можно іншою державою ?!

Крім Статсбугра , де й компенсації дрібнесенькі такі , є йще Стокгольмський арбітраж . Й це не тільки й не стільки політичне питання , як очевидний в світі факт крадіжки майна . Майдеве питання можно й потрібно розглядати окремо !
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17.11.2020 19:11 Ответить
Для того, щоб арештувати і конфіскувати потрібно отримати рішення суду. Я про це.
Справи розглядаються, бо все фіксувалось з моменту анексії.
Чи займається зелена влада цим зараз ..?
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17.11.2020 19:44 Ответить
Депардью не дать опохмелиться пару дней и он купит ! .
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17.11.2020 18:52 Ответить
А Боїнг по чому москалі прнодають?
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17.11.2020 18:55 Ответить
Винодельческое хозяйство НПАО «Массандра» в 1998 году занесено в книгу рекордов Гиннеса с самой большой коллекцией вина в мире! Миллион бутылок коллекционных вин. Это - при независимой Украине. А чем Массандра может похвастать сейчас? "Новые русские" уже все растащили...
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17.11.2020 18:58 Ответить
это моча теперь чача ватная
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17.11.2020 20:38 Ответить
До войны, году в 2010 мне рассказывали байку виноделы из Крыма: янык хотел массандру присвоить. Директор винзавода полетел в Москву и пожаловался, нашел крышу на самом верху. Яныку приказали завод не трогать, потому, что мол "не твоё это, а будущее наше, российское". Мол ещё тогда рф планировали захват. Я тогда подумал - "бред".
Увы и ах, не бред.
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17.11.2020 22:02 Ответить
КТО КУПИТ ТОТ ЛОХ !!! ВСЕ РАВНО ЗАБЕРУТ ИЛИ РАЗРУШАТ !)
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18.11.2020 04:35 Ответить
А хто купить, тому буде скупка краденого.
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18.11.2020 09:07 Ответить
 
 