Оккупанты выставили на аукцион пакет из почти 3,58 млрд акций "Массандры" с номинальной стоимостью рубль за штуку
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Подконтрольное России правительство Крыма продает все акции "Массандры" на электронном аукционе "РосЭлТорг" по стартовой цене в 5,3 млрд рублей. По состоянию на 17 ноября продолжается процедура приема заявок.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии, пакет из 3 575 899 662 акций с номинальной стоимостью рубль за штуку выставлен на торги. Для участия в них необходимо заплатить 20% от стартовой стоимости акций - 1,06 млрд рублей.
Согласно указанной на "РосЭлТорг" информации, прием заявок будут вести до 8 декабря (он прекратится в 18:00). Дата проведения аукциона - 14 декабря.
Напомним, Российский парламент Крыма 27 мая внес винзавод "Массандра" в "объекты, подлежащие приватизации путем преобразования в хозяйственное общество". 14 октября "депутаты" в Крыму проголосовали за приватизацию винзавода "Массандра" до конца года.
Представительство президента Украины в АРК обратилось в прокуратуру из-за продажи имущества "Массандры".
После оккупации Крыма украинский госконцерн "Массандра" был объявлен собственностью Управления делами президента России. На материковой Украине продолжает действовать госконцерн "Национальное производственно-аграрное объединения "Массандра", собственником которого является Хозяйственно-финансовый департамент секретариата Кабмина Украины.
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без проблем !
Будут делать "Красный гаолян белого камня"
ну а основу "красного гаоляна" Вы знаете 😂
Тыкните мне на карте мира то место , где Украина хотя бы пытается наложить аресты на собственность РФии в качестве компенсации ущерба от этой оккупации !
Все банковские операции нужно пытаться блокировать !
Україна може висунути вимогу арештувати закордонне майно Росії як компенсацію за збитки, які Київ зазнав через окупацію Криму, у разі позитивного рішення Європейського суду з прав людини.
А тут просто оккупція . А якщо б вони не порушували права людини , то красти у держави майно можно іншою державою ?!
Крім Статсбугра , де й компенсації дрібнесенькі такі , є йще Стокгольмський арбітраж . Й це не тільки й не стільки політичне питання , як очевидний в світі факт крадіжки майна . Майдеве питання можно й потрібно розглядати окремо !
Справи розглядаються, бо все фіксувалось з моменту анексії.
Чи займається зелена влада цим зараз ..?
Увы и ах, не бред.