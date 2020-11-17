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Новости Политика Украины
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евроинтеграция (2116) коррупция (8383) олигарх (1016) Квин Кристина (100)

Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин

Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отмечает, что евроатлантической интеграции Украины мешают российская агрессия, коррупция и личные корыстные интересы определенной группы лиц.

Об этом она сказала во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Дипломат подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят как внешние, так и внутренние вызовы на пути евроатлантической интеграции.

"С внешней стороны Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах: оккупация и попытка аннексии Крыма, Россия ведет конфликт на Донбассе, кибератаки и распространяет дезинформацию как с российской территории, так и со стороны управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже сегодня", - заявила Квин.

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В то же время дипломат подчеркнула, что не все вызовы, с которыми сталкивается Украина, являются внешними.

"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.), которая не менее важна и жизненно необходима для противодействия дезинформации", - сказала Квин.

"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.

Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский получил от народа мандат на борьбу с коррупцией и на то, чтобы

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Временная поверенная подчеркнула, что личные интересы определенных лиц совпадают с интересами России и российских марионеток с целью "распространения антизападного нарратива, особенно через медиа-холдинги и социальные сети".

Она добавила, что эти лица распространяют утверждение, что западные партнеры Украины якобы пытаются управлять украинскими внутренними делами из-за границы.

"По нашему мнению, этот нарратив очень ложный, поскольку на самом деле он переворачивает реальность с ног на голову", - сказала Квин.

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Также она напомнила, что помощь и поддержка западных партнеров для Украины предоставляются по запросу Украины.

"Я бы сказала, что определенные корыстные личные интересы пытаются осуществлять внешний контроль над Украиной. Их главная цель - личное обогащение, добытое любым возможным способом, в том числе с помощью взяточничества, принуждения и даже присоединения к внешним силам, которые хотят видеть провал евроинтеграции Украины", - подчеркнула Квин.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+13
Права на 100% а посему ,олигархов и всю падаль помогавшую им грабить Украину последние 30 лет на НАРЫ и чем скорее тем лучше ..
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17.11.2020 18:50
+11
Права на 1000% !!!
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17.11.2020 18:49
+8
Ты смотри! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 3508 Они , оказывается , про пуйла , бубачьку и бабу бэню всьо там знают! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 287
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17.11.2020 18:55
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Ну это если вдруг кто не знал
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17.11.2020 18:44 Ответить
Права на 1000% !!!
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17.11.2020 18:49 Ответить
Права на 100% а посему ,олигархов и всю падаль помогавшую им грабить Украину последние 30 лет на НАРЫ и чем скорее тем лучше ..
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17.11.2020 18:50 Ответить
Усі складові триєдині.
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17.11.2020 18:51 Ответить
А тупость мудрого нариду не мешает?
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17.11.2020 18:53 Ответить
Если перевести с дипломатического языка на человеческий : интеграции Украины мешает сама Украина .
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17.11.2020 18:54 Ответить
Кремлядям ?
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17.11.2020 19:47 Ответить
Ты смотри! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 3508 Они , оказывается , про пуйла , бубачьку и бабу бэню всьо там знают! Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 287
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17.11.2020 18:55 Ответить
- Тёть Римм, а Вова гулять выйдет?
- Нет, он консерваторию по классу рояля заканчивает. Дистанционно.
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17.11.2020 18:56 Ответить
Нібито і правильно сказано. Проте євро-атлантична інтеграція якраз і створювалась для протидії росії. Звинувачувати Україну в тому що вона має проблеми з росією і із-за того не може євро-інтегруватися - підло. Олігархи з'являються там де є велика недержавна (або приватизована) індустрія. Нема в Польщі великої індустрії - тому нема там і олігархів. Хіба біл гейтс, джеф безос чи ларі елісон не олігархи ? Що толку, що акції їхніх компаній публічно продаються - все одно вони мають контрольні пакети, на всіх плюють, рішення приймають одноосібно і домінують свої відповідні ринки. Ну і про корупцію теж не треба - нехай пані посол подивиться на останні вибори в США і скандал з лаптопом хантера (досі не відкрили судову справу). Набридли ці відписки та приписки.
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17.11.2020 19:11 Ответить
а-ха) так і Біл Гейтс алєгарх? Підозрюю шо у вас олігарх це любий у кого є гроші на опохмєл)
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17.11.2020 19:18 Ответить
Хіба він не контролює майже весь ринок персональних операційних систем? apple займає щось там 10% ринку. Олігарх - не обов'язково той хто сидить на видобутку нафторесурсів. Тут History Channel показувало серіал Men Who Built America про Рокфелера, Карнегі та Моргана. Всі вони були олігархами.

ахмєтов контролює теж не видобуток вугілля, коломойський теж не всю нафтодобичу контролює. Але їх називають олігархами, бо вони монополізували ті промисловості чи сервіси якими володіють. Щось більш ніж два слова можете зв'язати ? Чи опохмєл не дозволяє "так низько впасти"?
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17.11.2020 19:36 Ответить
Вже не кажу що анти-монопольні слухання проти майкрософту пройшли не тільки в Європі (де з майкрософта стягнули штрафи), а й в США. Але в США їх "прокотили". І кажуть що корупції в США нема.
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17.11.2020 19:40 Ответить
Олігарх це людина яка використовує державну посаду для лобіювання власного бізнесу. Яку посаду займає Гейтс і яким чином він з цього отримує прибуток? Монополія в якійсь сфері це ще далеко не олігархія.
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17.11.2020 19:42 Ответить
ахмєтов з коломойським займають якісь державні посади в Україні ? Не хвилюйтесь, в біла гейтса теж повно агентів в Конгресі. Ви що думаєте, windows для всіх американських органів влади купують в walmart? Це великі державні замовлення. Мільйярди баксів. Мало?
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17.11.2020 19:48 Ответить
ви як дитя мале) Ахметов не займає, - займає Шмигаль. Коломойський не займає, - займає зрозуміло хто. Тупий собачий рот і вся фракція СН повністю, належить олігархам - звичайні тупі кнопкодави.
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17.11.2020 19:52 Ответить
ви думаєте якби не продажні американські сенатори то Біл Гейтс фіг би кому продав свій вінодовс Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 7702
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17.11.2020 19:55 Ответить
Ну добре, на цьому жарті й закінчимо дискусію. Не було б монополії віндовсу - з'явилась би монополія тетрісу. Тобто все що сталося було неминучим
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17.11.2020 20:16 Ответить
управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже
сегодня

єто на кого ж она намекает?
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17.11.2020 19:15 Ответить
На кремлёвских ************ !
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17.11.2020 19:44 Ответить
_Пока. Тупой. Народишко. Не. Осознает. Что его. Главный! Враг (не считая расию). Олигархи - ничерта (к лучшему) не изменится! Бандиты будут продолжать народ гнобить и чмырить. Чмырить - и гнобить!
_Теперь ловите подорожание эл-ва, тепла и воды. И готовьтесь платить бандитам просто за то, что у вас есть крыша над головой! Му-му вы херовы... Терпите и дальше.
Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин - Цензор.НЕТ 4735
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17.11.2020 19:33 Ответить
Давно осознали.Раньше вас.И что дальше?взять вилы и идти к их особнякам?
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17.11.2020 20:58 Ответить
Альё, Зеленский проснись ! Уже год как спиш - Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов !!!
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17.11.2020 19:40 Ответить
не может быть!

зеленский говорит что он не краде!
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17.11.2020 19:45 Ответить
Всё бы им наговаривать на Украину и Байдена зажимают. Ничего он уедет в Литву и оттуда будет добиваться справедливости, а Литва ещё и санкции наложит.
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17.11.2020 20:10 Ответить
Ну це й дітям зрозуміло , але що з того ?? В нас раптом вимруть олігархи ? Може коррупція зникне ? Яка Європа ?? ЕС ? Забути на певний час.
Ще кілька десятків років ( я оптиміст) це лайно постсовковське буде дуже добре себе почувати в Украіні..
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17.11.2020 20:31 Ответить
А куда Украине деться от олигархов. Придется как всегда говорить что во всем виноват совок.
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17.11.2020 20:46 Ответить
"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.).... - сказала Квин.
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.Источник: https://censor.net/ru/n3231638
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Євроатлантичній інтеграції України заважають агресія РФ, корупція і корисливі інтереси олігархів, - тимчасова повірена у справах США Квін - Цензор.НЕТ 8567 ну, з корупцією можна покінчити легалізувавші її у вигляді "зарплат/доплат"...А ось що робити з олігархами...Вони ж майже усі за "єуропейскіє цінності"...
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18.11.2020 00:28 Ответить
please enter UN and NATO troops and kill corruption
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18.11.2020 04:31 Ответить
 
 