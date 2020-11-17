Евроатлантической интеграции Украины мешают агрессия РФ, коррупция и корыстные интересы олигархов, - временная поверенная в делах США Квин
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин отмечает, что евроатлантической интеграции Украины мешают российская агрессия, коррупция и личные корыстные интересы определенной группы лиц.
Об этом она сказала во время выступления на онлайн-форуме Коалиции Реанимационный пакет реформ "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Дипломат подчеркнула, что сейчас перед Украиной стоят как внешние, так и внутренние вызовы на пути евроатлантической интеграции.
"С внешней стороны Украина борется с российской агрессией на нескольких фронтах: оккупация и попытка аннексии Крыма, Россия ведет конфликт на Донбассе, кибератаки и распространяет дезинформацию как с российской территории, так и со стороны управляемых Россией марионеток, некоторые из которых сидят в Верховной Раде даже сегодня", - заявила Квин.
Читайте на Цензор.НЕТ: Украина настаивает на пересмотре Соглашения об ассоциации с Евросоюзом, - Офис Президента
В то же время дипломат подчеркнула, что не все вызовы, с которыми сталкивается Украина, являются внешними.
"С внутренней стороны - это борьба с коррупцией и личными корыстными интересами (олигархов. - Ред.), которая не менее важна и жизненно необходима для противодействия дезинформации", - сказала Квин.
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.
Она напомнила, что президент Украины Владимир Зеленский получил от народа мандат на борьбу с коррупцией и на то, чтобы
Также на Цензор.НЕТ: Украина должна восстановить обязательства, взятые при получении безвиза, - Маассикас
Временная поверенная подчеркнула, что личные интересы определенных лиц совпадают с интересами России и российских марионеток с целью "распространения антизападного нарратива, особенно через медиа-холдинги и социальные сети".
Она добавила, что эти лица распространяют утверждение, что западные партнеры Украины якобы пытаются управлять украинскими внутренними делами из-за границы.
"По нашему мнению, этот нарратив очень ложный, поскольку на самом деле он переворачивает реальность с ног на голову", - сказала Квин.
Смотрите также: Посольство США о местных выборах в Украине: Независимо от результатов, это свидетельство живой демократии и достигнутого прогресса. ВИДЕО
Также она напомнила, что помощь и поддержка западных партнеров для Украины предоставляются по запросу Украины.
"Я бы сказала, что определенные корыстные личные интересы пытаются осуществлять внешний контроль над Украиной. Их главная цель - личное обогащение, добытое любым возможным способом, в том числе с помощью взяточничества, принуждения и даже присоединения к внешним силам, которые хотят видеть провал евроинтеграции Украины", - подчеркнула Квин.
Пожалуйста, подождите...
- Нет, он консерваторию по классу рояля заканчивает. Дистанционно.
ахмєтов контролює теж не видобуток вугілля, коломойський теж не всю нафтодобичу контролює. Але їх називають олігархами, бо вони монополізували ті промисловості чи сервіси якими володіють. Щось більш ніж два слова можете зв'язати ? Чи опохмєл не дозволяє "так низько впасти"?
сегодня
єто на кого ж она намекает?
_Теперь ловите подорожание эл-ва, тепла и воды. И готовьтесь платить бандитам просто за то, что у вас есть крыша над головой! Му-му вы херовы... Терпите и дальше.
зеленский говорит что он не краде!
Ще кілька десятків років ( я оптиміст) це лайно постсовковське буде дуже добре себе почувати в Украіні..
"Пока Украина не преодолеет эти вызовы, она не будет в состоянии обеспечить интеграцию", - подчеркнула Квин.Источник: https://censor.net/ru/n3231638
------------------------------------------------------------------
ну, з корупцією можна покінчити легалізувавші її у вигляді "зарплат/доплат"...А ось що робити з олігархами...Вони ж майже усі за "єуропейскіє цінності"...