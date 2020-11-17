Бюджет программы медицинских гарантий - 22 млрд, из которых 3,6 млрд - на лечение пациентов с COVID-19, - Нацслужба здоровья

Бюджет программы медицинских гарантий Нацслужбы здоровья до конца года составит 22 млрд грн, из которых 3,6 млрд предусмотрены для лечения пациентов с COVID-19.

Об этом в комментарии Укринформу сказал и.о. директора Национальной службы здоровья Андрей Виленский, передает Цензор.НЕТ.

"До конца года бюджет программы медицинских гарантий составит 22 млрд грн. Но - это весь бюджет ПМГ, который предусматривает оплату не только за медицинскую помощь пациентам с COVID-19. А в том числе и оплату за диагностирование и лечение инсультов, инфарктов, оплату за паллиативную медицинскую помощь, за лечение онкозаболеваний и другие пакеты. Это также оплата и первичной, и экстренной медицинской помощи, и программы реимбурсации "Доступные лекарства". Из имеющихся 22 млрд грн только 3,6 млрд грн предусмотрены на лечение пациентов с COVID", - сказал Виленский.

Он добавил, что по расчетам НСЗУ, которые базируются на прогнозных данных ВОЗ по развертыванию пандемии в Украине и Киевской школы экономики, только за стационарную помощь, оказанную пациентам с COVID в стационаре в ноябре, НСЗУ должен уплатить 3,4 млрд грн.

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"То есть, надо немедленно решить вопрос о выделении дополнительных средств в размере 5,6 млрд. Они необходимы для обеспечения бесперебойного заключения договоров и своевременной оплаты оказанных медицинских услуг для лечения пациентов с COVID-19. Именно поэтому мы обратились с бюджетным запросом в Минздрав и Минфин о выделении этих средств", - рассказал Виленский.

Руководитель НСЗУ подчеркнул, что за последние месяцы уровень заболеваемости COVID-19 существенно возрос. Также увеличилось количество больниц, которые оказывают стационарную помощь пациентам с коронавирусной болезнью: в мае таких больниц было 240, сейчас их 437.

"Нагрузка на систему возрастает, и это нужно оплачивать. Для примера: в октябре выявили более 180 тыс. новых случаев заболевания, что вдвое больше, чем в сентябре. Стационарную помощь пациентам с COVID-19 в октябре предоставляли 2 213 медицинских команд. Это почти 44 тысячи медиков. Средняя нагрузка на одну медицинскую команду составила почти 26 пациентов. В сентябре эта нагрузка составляла чуть более 16 пациентов на медицинскую команду", - сказал Виленский.

Напомним, премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что на ноябрь-декабрь НСЗУ имеет в своем распоряжении 22 млрд грн. Ранее Виленский сообщил, что Нацслужбе здоровья не хватает 5,6 млрд грн на оплату стационарного лечения больных с COVID-19.

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