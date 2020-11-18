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Новости Происшествия
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Укравтодор (661) Кубраков Александр (202)

Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Глава

Ряд важных дорожных проектов не завершатся 2020 года по вине иностранных подрядчиков.

Как передает Цензор.НЕТ со сcылкой на "Украинские новости", об этом сегодня заявил глава "Укравтодора" во время пресс-конференции "Год работы команды Александра Кубракова".

По его словам, ремонт объездной дороги вокруг Житомира пришлось проводить в аварийном порядке, ведь китайский подрядчик "Синогидро" фактически покинул объект.

"У двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии также были примеры, где у китайских компаний в этом регионе почему-то не получается. С самого начала мы проводили встречи и привлекали к этому посольство. В середине июня им нужно было сдавать проект. Но не было работы и не было людей. Почему они не смогли организовать работу - я не знаю. Сейчас это для нас головная боль. Мы в аварийном порядке доработали отдельные участки объездной дороги вокруг Житомира, чтобы спокойно пережить зиму до того, как новая подрядная организация доделает эту дорогу ", - пояснил Александр Кубраков.

Не смог вовремя сдать объект и турецкий подрядчик "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi", который должен восстанавливать участок автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в Запорожской области.

"Что касается турецкой компании" Özaltin ", которая работает в Запорожской области. Так же, могу подтвердить, мне тоже не понравились темпы, которые были в этом году. Компания никогда не работала в Украине. Они долго завозили технику, людей своих, то есть инженеров. У них были с этим проблемы. Надеюсь, что год не показателен. Мы посмотрим, как это будет в следующем году. Нам бы хотелось, чтобы мы полностью сдали трассу М-18 в этом году, но я вижу, что мы не сдадим ", - отметил глава "Укравтодора".

Угрожающая ситуация сложилась и с выполнением проекта восстановления трассы М-01 Киев-Чернигов, который реализует азербайджанская компания AzVirt. "Несколько разговоров было с подрядчиком в этом году. Мы просили, чтобы Броварская окружная была завершена. Сначала мы просили до конца лета, потом - до конца сентября, до конца октября. В этом случае, речь идет о совместном проекте с ЕБРР, поэтому мы можем только просить. Но в любом случае я вижу следующий год, вижу календарный план и понимаю, что объемы, которые у них остались на следующий год, они очень существенны. Если они будут работать так, как они работают сейчас, - ситуация будет такая же, как с китайской компанией при обходе Житомира", - подытожил Александр Кубраков.

Напомним, компания "Синогидро Корпорейшн Лимитед" (КНР) выполняла реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп, участок км 129 + 600 - км151 + 730 (обход г. Житомир) ". Проект реализовывался на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). По состоянию на начало октября 2020 процент выполнение строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Однако фактическое выполнение составляет 49,17%. Кроме этого, подрядчиком допущен рабочий недостаток - разрушение цементобетонного покрытия на участке, которые, по выводам компании технадзора "IRD Engineering S.R.L. ", возникшие вследствие нарушения методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил также и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, стоительства искусственных сооружений. В начале ноября из-за нарушения контрактных обязательств и неспособности завершить строительство в срок "Укравтодор" расторгнул контракт с "Синогидро Корпорейшн Лимитед".

Турецкая компания "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" выполняет текущий средний ремонт двух участков автодороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта общей протяженность 55 км в Запорожской области. По состоянию на ноябрь 2020 работы по регенерации дорожного конструктива методом "холодного рейсайклинга" проведены только на трети участков.

Компания "AzVirt" LLC (Азербайджанская Республика) выполняет капитальный ремонт дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи на участке Киев - транспортный узел Копти протяженностью 80 км. Контракт на проведение работ за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка подписан 31 октября 2018. По состоянию на ноябрь 2020 подрядчик не выполнил значительную часть объема предусмотренных договором работ.

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+16
Не домовились про відкати. Всі діла.
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17.11.2020 19:36
+8
большая стройка накрилася мідним зеленим тазом Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 7301 треба ще виділити грошей з фонду боротьби з ковід
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17.11.2020 19:40
+6
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 6550
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17.11.2020 19:43
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Правила форума Совет форумчан
То донецькі фірми ні до чого? )))
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17.11.2020 19:34 Ответить
Не домовились про відкати. Всі діла.
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17.11.2020 19:36 Ответить
Найвірогідніше.
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17.11.2020 19:42 Ответить
большая стройка накрилася мідним зеленим тазом Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 7301 треба ще виділити грошей з фонду боротьби з ковід
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17.11.2020 19:40 Ответить
А чому Ви особисто радієте, в цьому випадку? Тому що "стройка" ЗЕлена, та не вдалося? Тому що підрядники не виконали свої зобов'язання? Чи тому що та дорога так і залишиться не відремонтованою як і попередні 5 років правління вашого гетьмана?
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17.11.2020 22:30 Ответить
мені, навпаки, сумно..... сумно від того, що приходиться жити в одній країні з баранами, які вибирають своїм очільником тупого віслюка.....
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18.11.2020 17:20 Ответить
А про одного из самых больших подрядчиков Onur он забыл упомянуть? Они уже занесли?
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17.11.2020 19:41 Ответить
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 6550
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17.11.2020 19:43 Ответить
Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt - Цензор.НЕТ 5961 Что это?

"В двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии, так же были примеры, где в китайских компаний в этом регионе почему-то не получается."
Источник:https://censor.net/ru/n3231648
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17.11.2020 19:45 Ответить
"У двох інших китайських компаній не вдалося в Україні, в сусідніх країнах - Польщі, Румунії, так само були приклади, де в китайських компаній у цьому регіоні чомусь не виходить. Від самого початку ми проводили зустрічі і залучали до цього посольство. В середині червня їм потрібно було здавати проєкт. Але не було роботи і не було людей. Чому вони не змогли організувати роботу - я не знаюДжерело: https://censor.net/ua/n3231648
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17.11.2020 20:16 Ответить
Аааа... Понятно.
Переводчик Google подкачал.
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17.11.2020 21:51 Ответить
даешь еще 20 лярдав из ковид 19 фонда на дароги! их щас самае время строить...
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17.11.2020 19:46 Ответить
Та шо ти будеш робити? Знову винен той "хтось", а не бубочка поганий танцюрист.
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17.11.2020 19:49 Ответить
дебил, нанял не понятно кого без техники и людей. Ему не нравится. Да не кому не нравится, что мест в больницвх нет из-за вас дебилов
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17.11.2020 19:51 Ответить
Плохому «танцору» всегда яйца «мешают»(с)..........
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17.11.2020 19:53 Ответить
просто пришло время искать на зиму подрядчиков для ямкового ремонта настроенного в 2020 )) а с весны - новый проект "большая стройка 2021" )
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17.11.2020 19:54 Ответить
не выйдет. скажут, шо топить нечем, все дрова ушли на плавку смолы для ремонта дорог. смолу потом тоже украли).
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17.11.2020 19:59 Ответить
причом клятвенно заверят что всю смолу и дрова спистили черти
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17.11.2020 20:03 Ответить
ну а кто, если не они? не зря же говорят - дороги такі, шо чорт ногу зломить ))
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17.11.2020 20:08 Ответить
пусть горят в аду, уроды!
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17.11.2020 19:58 Ответить
Турки работают на трассе Харьков - Симферополь в полный рост, о каких проблемах речь?
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17.11.2020 19:57 Ответить
Китайцы неправильные, азербайджане не такие. Никак не хотят зеленым откатывать. А плесневелые все никак не нажрутся
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17.11.2020 20:05 Ответить
Амирханян Араик. Как «армянская мафия» дерибанит украинские дороги. Часть 2Больше информации на портале Антикор: https://antikor.com.ua/articles/334011-amirhanjan_araik._kak_armjanskaja_mafija_deribanit_ukrainskie_dorogi._chastj_2
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17.11.2020 20:11 Ответить
Наверно , самое время подводить итоги . Конец года - время неиспользованных средств . Если проверяющие " организации " не принесут никаких плюсов в бюджет и сами будут в минусе , то незачем их содержать . )
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17.11.2020 20:30 Ответить
"В двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии, так же были примеры, где в китайских компаний в этом регионе почему-то не получается.Источник: https://censor.net/ru/n3231648 Спрашивается какого хера с ними заключали договора? Откаты сладкие китайози обещали? Очільник "Укравтодору" Кубраков повідомив про можливість розірвання договору з азербайджанським підрядником AzVirt - Цензор.НЕТ 9065
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17.11.2020 20:45 Ответить
Это как в Днепре. Облсовет блокировал работы турецкого подрядчика на строительстве метро, а потом можно обвинить в долгой работе. Вполне вероятно, что иностранные компании сталкиваются с саботажем, когда отказываясь платить откаты, они не могут найти местных субподрядчиков, потому что их уже обработали бандиты и коррупционеры. Тут нужно смотреть на сами иностранные фирмы. Если это какие-то непонятки с горнолыжными инструкторами во главе - это одно, а это известные фирмы с большим пакетом выполненных работ, вопрос таки интересный: а почему у них не получается в Украине, может кто палки в колеса ставит?
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17.11.2020 21:54 Ответить
Договаривайтесь с теми, кто договороспособен и ответственно подходит к делу, а не там где дешевле. Не бывает хорошо и бесплатно. Вам же немцы предлагали свои услуги, почему не сработали? Воровать с ними не получится? Вот, в этом все дело.
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17.11.2020 22:05 Ответить
 
 