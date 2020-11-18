Глава "Укравтодора" Кубраков сообщил о возможности расторжения договора с азербайджанским подрядчиком AzVirt
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Ряд важных дорожных проектов не завершатся 2020 года по вине иностранных подрядчиков.
Как передает Цензор.НЕТ со сcылкой на "Украинские новости", об этом сегодня заявил глава "Укравтодора" во время пресс-конференции "Год работы команды Александра Кубракова".
По его словам, ремонт объездной дороги вокруг Житомира пришлось проводить в аварийном порядке, ведь китайский подрядчик "Синогидро" фактически покинул объект.
"У двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии также были примеры, где у китайских компаний в этом регионе почему-то не получается. С самого начала мы проводили встречи и привлекали к этому посольство. В середине июня им нужно было сдавать проект. Но не было работы и не было людей. Почему они не смогли организовать работу - я не знаю. Сейчас это для нас головная боль. Мы в аварийном порядке доработали отдельные участки объездной дороги вокруг Житомира, чтобы спокойно пережить зиму до того, как новая подрядная организация доделает эту дорогу ", - пояснил Александр Кубраков.
Не смог вовремя сдать объект и турецкий подрядчик "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi", который должен восстанавливать участок автодороги М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта в Запорожской области.
"Что касается турецкой компании" Özaltin ", которая работает в Запорожской области. Так же, могу подтвердить, мне тоже не понравились темпы, которые были в этом году. Компания никогда не работала в Украине. Они долго завозили технику, людей своих, то есть инженеров. У них были с этим проблемы. Надеюсь, что год не показателен. Мы посмотрим, как это будет в следующем году. Нам бы хотелось, чтобы мы полностью сдали трассу М-18 в этом году, но я вижу, что мы не сдадим ", - отметил глава "Укравтодора".
Угрожающая ситуация сложилась и с выполнением проекта восстановления трассы М-01 Киев-Чернигов, который реализует азербайджанская компания AzVirt. "Несколько разговоров было с подрядчиком в этом году. Мы просили, чтобы Броварская окружная была завершена. Сначала мы просили до конца лета, потом - до конца сентября, до конца октября. В этом случае, речь идет о совместном проекте с ЕБРР, поэтому мы можем только просить. Но в любом случае я вижу следующий год, вижу календарный план и понимаю, что объемы, которые у них остались на следующий год, они очень существенны. Если они будут работать так, как они работают сейчас, - ситуация будет такая же, как с китайской компанией при обходе Житомира", - подытожил Александр Кубраков.
Напомним, компания "Синогидро Корпорейшн Лимитед" (КНР) выполняла реконструкцию автомобильной дороги М-06 Киев-Чоп, участок км 129 + 600 - км151 + 730 (обход г. Житомир) ". Проект реализовывался на средства Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) и Европейского инвестиционного банка (ЕИБ). По состоянию на начало октября 2020 процент выполнение строительных работ подрядчиком должен составить около 80%. Однако фактическое выполнение составляет 49,17%. Кроме этого, подрядчиком допущен рабочий недостаток - разрушение цементобетонного покрытия на участке, которые, по выводам компании технадзора "IRD Engineering S.R.L. ", возникшие вследствие нарушения методологии проведения строительных работ. Технадзор обнаружил также и другие нарушения, касающиеся устройства асфальтобетонного покрытия, стоительства искусственных сооружений. В начале ноября из-за нарушения контрактных обязательств и неспособности завершить строительство в срок "Укравтодор" расторгнул контракт с "Синогидро Корпорейшн Лимитед".
Турецкая компания "Özaltin İnşaat Ticaret Ve Sanayi Anonim Şirketi" выполняет текущий средний ремонт двух участков автодороги государственного значения М-18 Харьков-Симферополь-Алушта-Ялта общей протяженность 55 км в Запорожской области. По состоянию на ноябрь 2020 работы по регенерации дорожного конструктива методом "холодного рейсайклинга" проведены только на трети участков.
Компания "AzVirt" LLC (Азербайджанская Республика) выполняет капитальный ремонт дороги М-01 Киев-Чернигов-Новые Яриловичи на участке Киев - транспортный узел Копти протяженностью 80 км. Контракт на проведение работ за счет кредитных средств Европейского банка реконструкции и развития и Европейского инвестиционного банка подписан 31 октября 2018. По состоянию на ноябрь 2020 подрядчик не выполнил значительную часть объема предусмотренных договором работ.
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"В двух других китайских компаний не удалось в Украине, в соседних странах - Польше, Румынии, так же были примеры, где в китайских компаний в этом регионе почему-то не получается."
Источник:https://censor.net/ru/n3231648
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