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иск (635) обыск (1844) патент (19) Нацполиция (15725) конкуренция (39) Довгий Александр (5)

Директор "Баллистики" Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Директор

Александр Довгий, директор компании "Баллистика", который ранее сообщал о закупке Минобороны некачественных бронежилетов, сообщает, что компании "Темп-3000" и "Велмет" развязали против него войну судебных исков, а полиция изъяла ноутбук, документы и колчаны стоимость 375 тыс. грн.

Об этом Довгий сообщил в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"Против меня и моего предприятия объявили войну. Видимо, это связано с разоблачением по поставкам некачественной продукции в МО, потому что все активные действия фактически начались одновременно с досудебным следствием по делу "некачественных бронежилетов" и передачей материалов в суд для рассмотрения по существу", - написал Довгий.

По его словам, против него подали несколько исков компании "Темп-3000" и "Велмет", которые, как и "Баллистика", занимаются производством тактического снаряжения и средств защиты.

Читайте на Цензор.НЕТ: Дело о бронежилетах: экспертиза Минобороны показала, что они простреливались при намокании и дождевании, - директор "Баллистики" Довгий. ДОКУМЕНТ

"Пик состоялся сегодня, когда из Хмельницкого приехала опергруппа полиции при поддержке КОРД (или как их там теперь) для проведения обысков с изъятием продукции, оргтехники и документации. В ходатайстве следователя было вообще указано, что они просят изъять все оборудование и сырье. То есть совершенно очевидно, что целью стояла полная парализация работы предприятия, которое производит снаряжение для наших военных", - утверждает Довгий.

В комментариях он добавил, что силовики изъяли у него ноутбук, документацию и 1350 колчанов общей стоимостью 375 тыс. грн.

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Довгий отметил, что компания "Велмет" обвиняет "Баллистику" в нарушении патентного законодательства при производстве подсумков. Он утверждает, что "Велмет" сама занимается плагиатом, воспользовавшись разработкой Министерства обороны, и опубликовал в доказательство своих слов чертежи.

"МО разработало подсумок 23.02.2019 года, "Велмет" подал заявку на патент 15.04.2019 года, то есть через 23 дня после публикации документа МО. Поэтому я уже точно вижу это все, как общую атаку против меня и моего предприятия компаниями "Велмет" и "Темп-3000", - подытожил Довгий.

Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 01

Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 02

Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 03
Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 04
Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 05
Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 06
Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 07
Директор Баллистики Довгий: работа предприятия парализована полицейскими из Хмельницкого, против меня объявили войну 08

Автор: Ольга Лузан
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Не понял? "Баллистика" является конкурентом Темп-3000 и при этом выступала экспертом в уголовном деле против Темпа?) А теперь удивляется бумерангу?) И рассказывает, что можно КРАСТЬ якобы украденное?)))
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17.11.2020 20:02 Ответить
Хрен вы там правду найдете. Бизнес *** (с). Там сам чорт ногу сломит, при поиске того кто, когда и почему начал первым.
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18.11.2020 00:05 Ответить
Дело ведь не в том кто первый начал))) Я всего лишь о "качестве" эксперта) И тех кто привлекал заведомо заинтересованною структуру к уголовному делу) И это то что видно невооруженным глазом)))
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18.11.2020 02:08 Ответить
Да я не спорю, просто там война! Там, может и нст правые, но...(
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18.11.2020 03:19 Ответить
НЕ НРАВЯТСЯ МНЕ ЭТИ ДОВГИЕ !)
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18.11.2020 04:29 Ответить
Довгий російський шпинуг, проаналізуйте його біографію родом з росії м.Когалим (навкруги болота та військові частини) топив за партію регіонів, а тепер перефарбувався і вже патріот України ??!!! Хто саме голосніше кричить тримай злодія ??? Детальніше тут : https://t.me/shemi_zakupivel
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12.08.2021 13:01 Ответить
 
 