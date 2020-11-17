Второй тур выборов мэра в Кривом Роге перенесен на 6 декабря, - ОПОРА
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Городская территориальная избирательная комиссия приняла решение перенести второй тур выборов в Кривом Роге. Такое решение было сделано после того, как мэр города Юрий Вилкул снял свою кандидатуру с выборов.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает гражданская сеть "ОПОРА".
Изменение даты второго тура местных выборов в Кривом Роге поддержали 12 членов ТИК. Так, перевыборы состоятся в воскресенье, 6 декабря.
Также сообщается, что ТИК получила заявление Юрия Вилкула о его отказе участвовать во втором туре выборов.
"Таким образом в бюллетене, которые увидят жители города на участок 6 декабря будут две фамилии - Дмитрий Шевчик от "Слуги народа" и Константин Павлова от "Оппозиционной платформы - За жизнь", - говорится в сообщении.
Пожалуйста, подождите...