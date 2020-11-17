Сборная Украины по футболу завтра вернется домой из Швейцарии: матч отменили из-за COVID-19 у футболистов

Национальная сборная Украины по футболу уже 18 ноября вернется домой из Швейцарии чартерным рейсом.

Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Александр Гливинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти позволили оставить расположение при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а на отдельном", - сказал он.

При этом Украина не сможет в ближайшие дни выставить против Швейцарии другую команду. Об этом заявила Украинская ассоциация футбола, сказано на сайте УЕФА.

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Вопрос о том, что делать дальше с несостоявшимся матчем, передадут на рассмотрение контрольно-дисциплинарного и этического комитетов УЕФА.

Не исключено, что сборной Украины будет засчитано техническое поражение. В такое случае Украина вылетит в дивизион В Лиги наций, хотя сейчас она занимает в турнирной таблице место выше Швейцарии.

Украинская собирается не собирается мириться с возможным техническим поражением и, если оно будет засчитано, может подать жалобу, сообщает издание Sport Arena.

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Ранее стало известно, что главный врач города Люцерн отправил всю сборную Украины по футболу на карантин после того, как позитивные тесты на COVID-19 сдали трое украинских футболистов - Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.