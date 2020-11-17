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Сборная Украины по футболу завтра вернется домой из Швейцарии: матч отменили из-за COVID-19 у футболистов

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Сборная Украины по футболу завтра вернется домой из Швейцарии: матч отменили из-за COVID-19 у футболистов

Национальная сборная Украины по футболу уже 18 ноября вернется домой из Швейцарии чартерным рейсом.

Об этом сообщил пресс-секретарь сборной Александр Гливинский, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Громадське радіо".

"Футболисты вернутся чартерным рейсом. Швейцарские власти позволили оставить расположение при условии, что спортсмены будут ехать не на общественном транспорте, а на отдельном", - сказал он.

При этом Украина не сможет в ближайшие дни выставить против Швейцарии другую команду. Об этом заявила Украинская ассоциация футбола, сказано на сайте УЕФА.

Читайте на Цензор.НЕТ: УЕФА отменил проведение матча Украина - Швейцария. Нашу сборную отправили на карантин

Вопрос о том, что делать дальше с несостоявшимся матчем, передадут на рассмотрение контрольно-дисциплинарного и этического комитетов УЕФА.

Не исключено, что сборной Украины будет засчитано техническое поражение. В такое случае Украина вылетит в дивизион В Лиги наций, хотя сейчас она занимает в турнирной таблице место выше Швейцарии.

Украинская собирается не собирается мириться с возможным техническим поражением и, если оно будет засчитано, может подать жалобу, сообщает издание Sport Arena.

Также на Цензор.НЕТ: Сборная Украины проиграла команде Германии в матче Лиги наций

Ранее стало известно, что главный врач города Люцерн отправил всю сборную Украины по футболу на карантин после того, как позитивные тесты на COVID-19 сдали трое украинских футболистов - Руслан Малиновский, Сергей Кривцов и Жуниор Мораес.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+9
Это похоже будет веселый чемпионат, находят у кого Ковид и зачитывается поражение команды.
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17.11.2020 20:56
+7
а все єтот сраный рамос с его 2 незабитыми пенальти)(
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17.11.2020 20:53
+6
Ну Україна не відмовлялася виходити на поле і формально мала право грати, бо здорових гравців було більше мінімально необхідних 13! Це швейцарці почали воду мутити, причому навіть не футболісти, а лікарі - збірна Швейцарії теж хотіла грати зараз (хоча б тому, що наша збірна ослаблена через епідемію).
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17.11.2020 21:48
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а все єтот сраный рамос с его 2 незабитыми пенальти)(
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17.11.2020 20:53 Ответить
мало того что человек-говно, так еще насрал конкретно
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17.11.2020 21:51 Ответить
Это похоже будет веселый чемпионат, находят у кого Ковид и зачитывается поражение команды.
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17.11.2020 20:56 Ответить
Боюсь что это будет только с Украиной. Хорошо хоть отпустили.
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17.11.2020 20:58 Ответить
Вчора таке саме було з Норвегією, просто в США про це не знають.
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17.11.2020 21:14 Ответить
Норвежцы сами отказались ехать. Это разные вещи.
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17.11.2020 21:23 Ответить
не сами отказались, а запретили такие санитары как и в Швейцарии
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17.11.2020 21:52 Ответить
Но это были норвежские санитары, а не противника, с которым оспариваешь вылет из лиги А. Хватит уже швейцарскую ссанину на харе выдавать за божью росу. Никакой гордости.
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17.11.2020 22:30 Ответить
Никакого тех. поражения не будет. Просто Цензор далекий от футбола сайт и перепостит ерунду с таких же сайтов.
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17.11.2020 21:14 Ответить
почему только у нас корона?нигде я не слышал в Европе чтоб стоько игроков болели ведь лидеры в Европе Франция Испания Италия Англия мы на 8 месте только
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17.11.2020 21:07 Ответить
Техническое поражение это НОНСЕНС ,полагаю до такого даже в УЕФА не додумаются ...
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17.11.2020 21:15 Ответить
Нема такого на сайті УЄФА.
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17.11.2020 21:17 Ответить
Уже расписали,должна быть жеребьевка.Три варианта 1:0, 1:1, 0:1.Третий вариант нас не устраивает,но 66 % за Украину.
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17.11.2020 21:18 Ответить
Ну что это за футбол если победителя определяет жребий.
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17.11.2020 21:24 Ответить
Лажа,конечно,но какие варианты?
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17.11.2020 21:31 Ответить
Это точно, ради справедливости могли бы просто сыграть в шахматы! Сборная Украины завтра вернется домой из Швейцарии - Цензор.НЕТ 6118
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17.11.2020 21:35 Ответить
Колись так на ЧЄ та ЧМ у іграх на "виліт" визначали переможця після нічиї у основний та додатковий час.
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17.11.2020 21:42 Ответить
УЕФА вже давно є підрозділом "Газпрому" і я "зуб даю" що Україні буде зарахована поразка.
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17.11.2020 21:19 Ответить
такий пидроздил что газпромовский зенит и все клубы рашки сосут не разгибаясь причем даже не у грандов а у середняков и ноунеймов.
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17.11.2020 21:22 Ответить
Ну вони то смокчуть, але гляньте на суперників, які їм попадаються останні років 10 у єврокубках. Ну не було дуже давно такого, що зєніту попали Юве і Барса, як Динамо чи щоб спартаку попали Реал, Борусія і Інтер, як Шахтарю!
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17.11.2020 21:46 Ответить
Їм завжди шарових суперників підсовують...Інша справа, що кацапів і це не рятує, але все ж...
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17.11.2020 21:49 Ответить
"Сосуть" тому що грати не вміють і тут ніякі мільярди не допоможуть - "народжений плазувати літати ніколи не буде"!
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17.11.2020 22:01 Ответить
А чому спортивні змагання не скасовано ?
Не справедливо виходить.
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17.11.2020 21:48 Ответить
Ну Україна не відмовлялася виходити на поле і формально мала право грати, бо здорових гравців було більше мінімально необхідних 13! Це швейцарці почали воду мутити, причому навіть не футболісти, а лікарі - збірна Швейцарії теж хотіла грати зараз (хоча б тому, що наша збірна ослаблена через епідемію).
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17.11.2020 21:48 Ответить
Тому підстав для технічної поразки НЕМАЄ!
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17.11.2020 21:49 Ответить
Взагалі то є. Але швейцарцям. Наша збірна виконала всі вимоги УЄФА. Не змогли організувати проведення матчу саме швейцарці.
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17.11.2020 21:52 Ответить
Ну от хіба що, хоча саме збірна Швейцарії рвалася грати - бо вони розуміють, що зараз легко б здолали українців ку ослабленому складі. А якщо назначать матч через 2-3 тижні, то у нас може бути вже бойовий склад і їм буде не так легко!
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17.11.2020 21:55 Ответить
Це все вже не так важливо. Матч скасовано через незрозуміле рішення представників господарів.
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17.11.2020 22:03 Ответить
Так, тому якщо комусь і можлива технічна поразка, то лише швейцарцям...
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17.11.2020 22:09 Ответить
До речі, норвежцям от тєхнаря таки дали, а норвежці вчинили точно так само,я к і швейцарці!
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18.11.2020 19:46 Ответить
Ну так реально Covid - форс-мажор, какое техническое поражение? Можно подумать, украинские футболисты специально заболели, чтобы перенести игру на другое, удобное для себя время.
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17.11.2020 21:56 Ответить
Технічна поразка була б можлива ЛИШЕ, якби наші відмовилися виходити на гру, а наші, навпаки, хотіли грати!
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17.11.2020 22:09 Ответить
повезло... Збірна України з футболу завтра повернеться додому зі Швейцарії: матч скасували через COVID-19 у футболістів - Цензор.НЕТ 9737
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17.11.2020 21:57 Ответить
Швейцарцы зассали вот и всё...
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17.11.2020 22:03 Ответить
буде жеребкування.
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17.11.2020 22:50 Ответить
Коли і, головне, де???
Якщо у Штаб-квартирі УЄФА, яка знаходиться у (ви не повірите!) Швейцарії - то це вже буде конфлікт інтересів чистої аоди
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17.11.2020 23:08 Ответить
як то кажуть на Росії прислів*я "не солоно хлебавши"))
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18.11.2020 10:26 Ответить
 
 