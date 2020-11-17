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Новости Политика Украины
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Молдова (1682) Майя Санду (177)

Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, Киев готов начать новый этап отношений с Кишиневом.

Как передает Цензор.НЕТ,  такое заявление он сделал во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum".

По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Молдовы.
В то же время Кулеба добавил, что Украина и сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и в рамках инициатив Европейского союза и НАТО.

Также читайте: Победа Санду позволит перезагрузить украинско-молдавское партнерство, - замглавы ОП Жовква

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+2
Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
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17.11.2020 21:54
+2
Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
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17.11.2020 21:57
+1
Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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17.11.2020 21:48
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Міг би і з перемогою привітати.
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17.11.2020 21:42 Ответить
Её уже кремлёвский Фюрер поздравил,а также военное оккупационное командование острова Крым. Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД - Цензор.НЕТ 5572
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17.11.2020 21:45 Ответить
Міністр президентів не поздоровляє, бо не за протоколом
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17.11.2020 21:44 Ответить
це тільки дєрьмак таке собі дозволяє
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17.11.2020 21:45 Ответить
...якщо ти лезбіян-то вперед)
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17.11.2020 21:45 Ответить
Майя в Гарварде училась, ей наверное будет скучно с нашим пианистом.
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17.11.2020 21:48 Ответить
Ай да молдовани! Ризикнули довірити керувати країною жінці! А ми свою знищили плітками та слиною заздрощів!
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17.11.2020 21:51 Ответить
Нужно заканчивать все транши для приднестровья . Закрывать воздушное пространство над Украиной и Молдоврой и делать так называемую пмр -- Молдовой . Уже пора . ))
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17.11.2020 21:54 Ответить
Залишилось знести путінських посіпак на чолі з долдоном в парламенті та спрямуватися до ЕС та НАТО
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17.11.2020 21:57 Ответить
Главное экономика, а она в Молдове зависит не от Украины а от России. Увы!
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17.11.2020 22:34 Ответить
Пора уже разобраться, какая всё-таки страна самая бедная в Европе.
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17.11.2020 22:58 Ответить
 
 