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Украина готова к новому этапу отношений с Молдовой во главе с новым президентом Санду, - МИД
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отреагировал на победу Майи Санду на выборах президента Молдовы. По его словам, Киев готов начать новый этап отношений с Кишиневом.
Как передает Цензор.НЕТ, такое заявление он сделал во время онлайн-конференции "The Road to Warsaw Security Forum".
По словам министра, Украина рассчитывает на тесное сотрудничество с новоизбранным президентом Молдовы.
В то же время Кулеба добавил, что Украина и сейчас тесно сотрудничает с Молдовой в рамках Организации за демократию и экономическое развитие (ГУАМ) и в рамках инициатив Европейского союза и НАТО.
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