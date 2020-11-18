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Новости Происшествия
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На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

В ночь с 15 на 16 ноября в центре Львова трое полицейских из Черновцов, Ковеля Волынской области и Бережан Тернопольской области напали на двух ветеранов АТО. ГБР возбудило уголовное производство, ведется следствие. По словам пострадавших, полицейские были пьяны.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Радіо Свобода".

Андрей Мочурад и Виктор Баранник в полночь с 15 на 16 ноября возвращались домой. В центре города на них напали трое парней.

"Мы просто шли и разговаривали, как вдруг трое молодых людей, которых мы не знали, перекрыли дорогу, начали толкаться и провоцировать драку. Они были спортивного телосложения, по 18-20 лет. Когда мы попытались от них отойти, потому что видели, что провоцируют на драку, я почувствовал мощный удар по голове, от чего отлетел на метр. Было головокружение, тогда на меня посыпались удары. Я закрыл голову, оборонялся руками и ногами, чтобы закрыть голову. Один из них начал меня душить, а второй держал за руки, наносили четкие, мощные, целенаправленные удары по голове", - рассказывает Андрей Мочурад.

На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан 01На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан 02

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У него многочисленные переломы носа, ушибы мягких тканей, сотрясение мозга.

"Я в шоке, у меня синяк под глазом, ушибы мягких тканей, меня укусили за палец, когда я пытался освободиться. Мы не трогали никого, просто пытались отойти. Они нецензурно выражались, один был очень агрессивно настроен, повалил меня на землю. Запах алкоголя я слышал от двух. Мы не были в военной форме", - говорит пострадавший Виктор Баранник.

На двух ветеранов во Львове напали полицейские из Черновцов, Ковеля и Бережан 03

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Нападавших задержали патрульные полицейские. Вместе с пострадавшими их отвезли в Галицкий райотдел.

"Мне отказали в требовании, чтобы нападающих протестировали на алкоголь и наркотики. В райотделе полиции узнал, что они полицейские, работающие в других областях, потому что они хвастались, что им ничего не будет, что родственники "отмажут". Мне родственники двух напавших звонили и просили забрать заявление. Я не согласился, потому что потом такие будут служить в "Беркуте" и нас бить. Они были нетрезвые. Нас отвезли в больницу скорой помощи, там мы сдали анализы крови, попросили об этом. Ни я, ни Виктор не употребляли алкоголь", - говорит Андрей Мочурад.

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Пострадавшие написали заявление. Дело о хулиганстве (ч. 2 ст. 296 УКУ) расследует теруправление ГБР во Львове.

"Установлено, что лица, которые могут быть причастны к указанному правонарушению, являются работниками подразделений Нацполиции разных областей Украины, которые находились вне службы. Проводятся первоочередные следственные действия, в частности, допрошены потерпевшие, назначены экспертизы, истребованы видеонаблюдения", - сообщил замначальника второго следственного отдела теруправления ГБР во Львове Максим Смильский.

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Нападающим грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на срок до четырех лет.

Общественный активист, волонтер Андрей Мочурад в 2014-2015 годах служил добровольцем в батальоне "Айдар", а Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+80
лучше иметь дочь проститутку чем сына миллиционера.
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17.11.2020 22:04
+54
Такого нет ни в одном состоявшемся государстве. Полицейские в Украине это российские диверсанты. Оккупированные Крым и Донбасс не дадут соврать
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17.11.2020 22:09
+50
Как мусор не назови - мусором останется.
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17.11.2020 22:08
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На даний момент загрозу демократичній державі несуть їхні батьки, якщо вже відомо, що вони можуть вплинути на слідство і суд. Ця спроба впливу і є загроза державі. Можливо вони займають державні посади.
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18.11.2020 09:08 Ответить
Вот ну никак не верю, что правосеки мирно шли и их ни с того, ни с сего побили. Потому что в свое время на всю Украину гремело, как правосеки погуляли в Драгобрате, распугав иностранных туристов (как раз сыграв на руку российской пропаганде, утверждающей, что в Украине беспредел нацистов), как брали в заложники ребенка в Мукачево и еще 100500 подобных случаев. Да, нельзя на этом основании всех под одну гребенку, но данный случай должен для начала быть всесторонне изучен, а дальше виновные должны понести ответственность, независимо от места работы, ветеранского статуса и родителей.
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18.11.2020 09:52 Ответить
А откуда взялась версия о правосеках? из пальца высосана или есть какие то основания. А если они и правосеки, то что это меняет, они что шли с визитками Яроша набекрень, факлеами и портретами Бандеры? Нет, люди просто шли домой в обычной одежде. Голимые мусора малолетки от правосеков бы первые бежали, несмотря на то что пьяные, потому что "смелый мусор" это почти как "колобок повесился" смешно и недостоверно.
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18.11.2020 11:30 Ответить
Внимательно читаем текст: Виктор Баранник в 2015-2016 был добровольцем "Правого сектора", а затем перешел на службу в 8-й отдельный полк специального назначения.Источник: https://censor.net/ru/n3231665
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18.11.2020 15:27 Ответить
Так что, или нападавшие были смелыми и твое утверждение про колобка - неверно, или правосеки, которые потом идут служить... в разведку спецназа (!) выгребают от пьяных мусоров На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 3297 Мда...
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18.11.2020 15:29 Ответить
Видел что один служил год в ПС, но это не значит абсолютно ничего, масса добровольцев использовали ПС чтобы начать воевать, это был самый простой путь. Странно что вы об этом не в курсе, такое ощущение что из ДНР пишешь. А вот с чем могу согласиться, что это за спецназовцы, что не могут постоять за себя. Да, втроем на двоих неожиданно напали, бывает.. На меня как и на многих в 90-е и больше неожиданно нападло, но хоть какое то сопротивление можно было оказать голимой гопоте, вы же войну прошли.
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18.11.2020 15:44 Ответить
Заздриш хлопцям які у розвідці були - сходи сам , а потім від смердючого "мєнта " по пиці отримай нізащо , потім будеш судити !
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18.11.2020 19:27 Ответить
А чому тут заздрити? Що служив у підрозділі, де не можуть навчити постояти за себе?
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19.11.2020 07:59 Ответить
Згадай чим завершився конфлікт під маршруткою у Києві , коли танкіст за себе постояв ! Багато було чутно у його захист ?
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19.11.2020 10:32 Ответить
Я не чув про такий конфлікт. Але знаю, що поліція не покриває злочинців серед своїх.
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19.11.2020 21:18 Ответить
молодий хлопець був побитий боксером , " любителем русскага міра" за те що сказав водію маршрутки про своє право на пільговий проїзд як учасник АТО , взяв ножа і трішки вправив мізки боксеру , тепер сидить зате честь частини в порядку правда і частині і решті України на його долю нас#ать
P.S. А про непокривання у середовищі поліцейських ти комусь іншому розкажи , бо я зараз сміятися буду ...
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19.11.2020 21:28 Ответить
Ну, если ударил ножом не защищаясь, а из мести - то логично, что стал фигурантом уголовного производства. Танкисту получить в жбан от гражданского, тем более - боксера, не западло.
Про непокрывание - так даже случай, о котором мы говорим: полиция вообще не покрывала нападавших.
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19.11.2020 21:49 Ответить
Так " непокрила" що навіть на час слідства від роботи не відсторонила А щодо "мести" - ти ж сам нещодавно сказав що честь військового захищати потрібно , забувся ? Ось через таку коротку пам"ять і маємо те що "мають" нас P.S. Саме вилетіло з голови прізвище волонтера з Одеси на якого напали там з ножем дві гниди і він відібравши цей ніж ним же нападника ударив , тепер судять Як тобі "мєнти" які слідство проводили і справу до суду направляли ? Ця розмова буде нескінченною . БувайТЕ , але Ви неправі !
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19.11.2020 23:19 Ответить
Опять же, не надо перекручивать мои слова. Во-первых, двух из нападавших уволили на следующий же день, как только служебная проверка подтвердила показания потерпевших (хотя тут можно спорить, потому что, пока соответствующие основания не подтверждены приговором суда - никто увольнять не имеет права). Во-вторых, еще раз, как юрист, поясняю: самооборона может быть только во время нападения на тебя. После - уже не самооборона. По поводу твоего волонтера (фамилия его, кстати, Стерненко), то ситуация там такова: он убил своим ножом человека. По его словам, перед этим человек нападал на него. То есть,с амообороной и не пахнет. Предположим, если я начну тебя избивать, и во время нападения ты ударишь меня ножом, то, плюс-минус можно натянуть самооборону (хотя, скорее всего, будет превышение, поскольку защищаться надо теми же средствами, что и нападение), но, если ты это сделаешь после нападения, то никакой самообороной тут не будет и пахнуть. Таков закон. Его, кстати, думали изменить, но потом поняли, что использовать самооборону может, к примеру, чиновник, которого пришли кинуть в мусорку, ватник, вышедший праздновать 9 мая и еще много-много людей. Так что, как говорили нам в юридическом ВУЗе - "принимая любой закон, примеряй его на себя со всех сторон"
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20.11.2020 10:08 Ответить
Ти пишеш "юрист" а я читаю як "поліцай" який так звану "люстрацію сходом" пройшов (наші мєнти колишні теж усі там у Слов"янську по два тижні "повоювали" , тепер стали "чесними поліцейськими" ) Я вже написав що пора припиняти , ти цього не зрозумів так що : " мели , Емеля , твоя неделя " ! Бувай "знавець самооборони" !
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20.11.2020 13:11 Ответить
Ну, вот и все, что ты можешь ответить: оскорбления и ни слова по существу, ибо 1) воспитание 2) образование. Вот в этом и проблема Украины - что вместо профессионалов у власти становятся горлопаны и марионетки олигархов. Это печально.
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20.11.2020 13:16 Ответить
І тебе нехай Бог простить !
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20.11.2020 18:33 Ответить
Ну ти, голубе, вже до розслідування звинуватив «правосеков». Шкода, що не ти був тим «правосеком». Ти хоч би мову своїх предків опанував, Терещенко. Чи смальцю не вистачає?
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18.11.2020 18:47 Ответить
По-перше - не звинуватив, а висловив сумніви у їх версії, відчуваєш різницю? По-друге - вільно спілкуюсь обома мовами, тому взагалі на переймаюсь цим питанням. Але на цензорі більшість спілкується російською, тож і я так роблю. По-третє - якщо вірити вченим, предки ******** людини вийшли з Африки і опановувати їх мову у мене бажання взагалі немає.
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19.11.2020 08:03 Ответить
реально - убивать таких надо
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18.11.2020 10:08 Ответить
.... а вот реально этим мусорам ничего и не будет, отмажут
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18.11.2020 17:55 Ответить
мусора не люди. сабакову можно верить, он знает толк в сортах мусоров.
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18.11.2020 10:24 Ответить
На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 2469
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18.11.2020 13:40 Ответить
Про Віктора Бараника є стаття на Цензорі раджу прочитати,
людина допомагає інвалідам підніматись в гори, служив в АТО спецпризначенцем в розвідці
знаю його особисто,
в нас мусора николи не поміняються як іх не назви, ця краіна приречена якщо п яні виродки роблять шо хочуть і нападають на людей, то питання що вони роблять коли тверезі ів формі
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18.11.2020 13:50 Ответить
надо найти этих легавых мусоров и "мяхко" объяснить, что с людьми нужно вести себя по-людски... надо всегда помнить фразы - порок прощу, но подлость не забуду... я не злопамятный - отомщу и забуду...
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18.11.2020 13:55 Ответить
ну если таким объяснять, чтобы дошло, то к объясняющим потом будут вопросы от сотрудников прокуратуры, поэтому урок нужно проводить не оставляя визиток ... без шума и пыли
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18.11.2020 18:00 Ответить
********* в пагонах.
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18.11.2020 14:39 Ответить
Робити я не хочу,
А красти я боюся.
Поїду я до Львова,
В поліцію наймуся.

Саахову привіт!
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18.11.2020 18:14 Ответить
сгноить мусарню эту...
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18.11.2020 18:39 Ответить
Хтось вірить що тим уйобочим ментам щось буде?
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18.11.2020 19:22 Ответить
"нова поліція" ...
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18.11.2020 21:51 Ответить
На двох ветеранів у Львові напали поліцейські з Чернівців, Ковеля і Бережан - Цензор.НЕТ 9255
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18.11.2020 23:42 Ответить
Аваков любит сепаров.
Аброськин претендовал на пост главмента в Севастополе при новой, российской, власти. На эту должность его хотел поставить севастопольский Захарченко - Чалый. Но приехавший из Москвы министр МВД Колокольцев кандидатуру Аброськина зарубил, утвердив своего человека.
Затем Аброськин пытался устроиться при оккупантах в Симферополе, но не получилось. И только после этого "не предавший присягу" патриот подался в Украину, где Аваков принял его с распростертыми объятиями и назначил главным ментом Донецкой области. Сдавал Крым - теперь работай на Донбассе.
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19.11.2020 00:44 Ответить
Ну, держава має ексклюзивне право на насилля. Чи не чули такого?
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19.11.2020 14:56 Ответить
Я в шоці , це та нова поліція ?) чи з бидла нереально її зробити ?
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20.11.2020 03:37 Ответить
Сколько же можно превращать Украину в страну ярлыков? Это капец просто. "Менты" побили "ветеранов", это прямо двойная беда. Менты такие плохие. А если бы эти же менты побили какую-нить вату, они бы стали хорошими и в комментах им бы апплодировали? А если бы каких-нить "граждан" без ярлыков, то скорее всего и в новостях бы не появилось?
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20.11.2020 10:49 Ответить
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