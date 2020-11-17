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Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба

Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" 17 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба также проинформировал об угрозах милитаризации оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Румыния призывает НАТО увеличить присутствие в Черном море из-за милитаризации РФ, - глава МИД Ауреску

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Самим надо УСИЛИВАТЬСЯ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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17.11.2020 22:37
+5
Вава підсилюється відосиками і айкосиками.
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17.11.2020 22:39
+5
Город Измаил надо раскручивать в военном смысле. Базу военно-морскую там строить. Это будет наш Гибралтар для Дуная. Кто то посмеётся---но любая другая страна такой бы шанс не упустила. Это вообще места упущенных возможностей и в разных сферах деятельности.
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17.11.2020 22:41
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Самим надо УСИЛИВАТЬСЯ в ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ !!!
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17.11.2020 22:37 Ответить
Вава підсилюється відосиками і айкосиками.
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17.11.2020 22:39 Ответить
Нарколог объяснил мне, что человек с расширенными зрачками и часто облизывающий губы, находится в состоянии наркотической зависимости.
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18.11.2020 10:24 Ответить
спочатку треба продажних крис витравить з хати бо діла не буде...
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18.11.2020 08:22 Ответить
Город Измаил надо раскручивать в военном смысле. Базу военно-морскую там строить. Это будет наш Гибралтар для Дуная. Кто то посмеётся---но любая другая страна такой бы шанс не упустила. Это вообще места упущенных возможностей и в разных сферах деятельности.
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17.11.2020 22:41 Ответить
..."...не стоит дергать за хвост и за усы спящего тигра"...старинная китайская поговорка...
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17.11.2020 22:42 Ответить
Украинская поговорка гласит ,,лучше дёргать его за яйца,, !
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17.11.2020 22:57 Ответить
Это про плешивого ***** шо ли ?Карликовый мокшанский Шерхан ?
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17.11.2020 23:06 Ответить
Если Вы, мадемуазель Морозюк, имеете ввиду ботоксную кремлёвскую крысу, то оно скорее не "спящий тигр", а подыхающая шизанутая лобковая вошь....
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17.11.2020 23:42 Ответить
марасюк - бот прихошина.
Ночные вазы царя Московии.
Дотошные журналисты-международники заметили, что князь Темнейший в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет. Имперцы привыкли к видосикам Кабаева, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом. Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).
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18.11.2020 10:26 Ответить
Україна виступає за будь-які формати посилення присутності НАТО в Чорному морі, - Кулеба - Цензор.НЕТ 5206
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18.11.2020 02:49 Ответить
кыцык не тормози, ща намечается в кремле междусобойчик, смена эпох. Крысы сами друг-друга перегрызут, тебе достанутся тока выжившие.
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18.11.2020 03:31 Ответить
 
 