Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба
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Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии.
Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" 17 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.
Кулеба также проинформировал об угрозах милитаризации оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.
Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.
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Ночные вазы царя Московии.
Дотошные журналисты-международники заметили, что князь Темнейший в зарубежные поездки стал возить с собой не только шеститонный бронированный автомобиль «Aurus-41231- Сенат», но и биотуалет. Имперцы привыкли к видосикам Кабаева, на которых всадник с полуголым торсом выглядит просто суперменом. И вдруг такой финал. Гордость России повсюду сопровожает «ночной горшок».
Это ноу-хау хозяина Кремля. До него никто из Генеральных секретарей ЦК КПСС «ночные вазы» с собой не возил. Похоже, что «собиратель земель и морей русских» - смертельно болен. Глядя на его поспешную «косолапую» походку в туалет «по нужде», в сопровождении шести санитаров-бодигардов, православный овен из РПЦ мп Кирилла Гундяева больше напоминает «хромую утку» с выщипанным хвостом. Директора хиреющей бензоколонки ожидает печальная участь.
«Ибо Тофет давно уже устроен; он приготовлен и для царя, глубок и широк; в костре его много огня и дров; дуновение Господа, как поток серы, зажжет его» (Исаия. 30:33).