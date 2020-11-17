Украина выступает за любые форматы усиления присутствия НАТО в Черном море, - Кулеба

Украина будет приветствовать все инструменты и форматы усиления присутствия НАТО в регионе Черного моря, которые также будут включать активное привлечение Украины и Грузии.

Об этом сказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба во время онлайн-конференции "Путь к Варшавскому форуму по безопасности" 17 ноября, пишет Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МИД.

Кулеба также проинформировал об угрозах милитаризации оккупированного Крыма и отдельно обратил внимание на возможное размещение Россией ядерного оружия на полуострове.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский 20 октября сообщил о начале строительства двух военно-морских баз для более эффективной защиты Черноморского региона. В Кремле в ответ заявили, что намерены "проанализировать" заявление президента Зеленского о новых базах ВМС Украины.

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