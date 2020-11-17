Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе
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Известного театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве, похоронят на родине во Львове.
Об этом сообщил пресс-атташе его театра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".
"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание", - сказал пресс-атташе.
Он отметил, что прощание с режиссером состоится в Москве, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.
"Прощание будет. Тяжело сказать, в каком формате, так как тело Романа Григорьевича еще находится в больнице", - пояснил пресс-атташе.
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Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года
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"Театральный деятель скончался в результате перенесенного инсульта. Во вторник, 17 ноября, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Режиссер умер в реанимации."
- Роман..
- А что конкретно?
- "Виктюк"...
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
https://www.radiosvoboda.org/a/30955067.html
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.
У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"
Що Комарик до повстанців зголосився.
Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.
Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.
Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.
Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.
Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.
Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.
Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.
Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.
Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.
Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!