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Новости Происшествия
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Виктюк (12) Львов (4430) похороны (1498)

Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе

Известного театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве, похоронят на родине во Львове.

Об этом сообщил пресс-атташе его театра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание", - сказал пресс-атташе.

Он отметил, что прощание с режиссером состоится в Москве, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

"Прощание будет. Тяжело сказать, в каком формате, так как тело Романа Григорьевича еще находится в больнице", - пояснил пресс-атташе.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+17
"Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
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17.11.2020 23:22
+16
«2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
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17.11.2020 23:07
+15
Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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17.11.2020 23:35
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Это когда ни какие деньги не гарантируют спасения от этой заразы.
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17.11.2020 22:44 Ответить
Ну тут как бэ возраст уже 84 года...
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17.11.2020 22:47 Ответить
Да. Но он не выглядел "изношенным" и попал в клинику именно с ковидом.
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17.11.2020 22:50 Ответить
так умер он не от короновируса а от инсульта
"Театральный деятель скончался в результате перенесенного инсульта. Во вторник, 17 ноября, ему вызвали скорую помощь, а затем госпитализировали с острым нарушением мозгового кровообращения. Режиссер умер в реанимации."
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18.11.2020 07:26 Ответить
От коронавируса не умирают, умирают от осложнений, вызванными коронавирусом.
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18.11.2020 08:36 Ответить
Я считаю шо он достоин даже быть похороненным в Макшании. В кремлевской стене рядом с Вовой Пу.
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17.11.2020 22:44 Ответить
«2014 року, коментуючи російсько-українську війну на Донбасі, Роман Віктюк, закликав місцевих жителів вимкнути телевізори, щоб у тиші розібратися, що відбувається, та рекомендував тим, хто не вважає себе громадянином України, дати країні спокій[8].
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17.11.2020 23:07 Ответить
Я считаю за эти годы войны и оккупации можно было определиться. Где с кем и шо делать. И тогда покойному было не 84 года. Выбор был сделан. Это было личное решение покойного. Так шо...
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17.11.2020 23:14 Ответить
77 йому було.
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17.11.2020 23:19 Ответить
Москвичи,попрощайтесь все с ним,как положено.
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17.11.2020 23:01 Ответить
- Какой ваш любимый жанр прозы?
- Роман..
- А что конкретно?
- "Виктюк"...
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17.11.2020 23:03 Ответить
а шо во Львове ЕМУ было погано??? теперь геморрой умер там прощаемся там а прикопать здеся..
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17.11.2020 23:05 Ответить
а что он делал в мацкве
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17.11.2020 23:07 Ответить
Работал добровольно на макшанских фашистов. Веселил их. Шоб им было весело.
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17.11.2020 23:16 Ответить
Він вже тоді був людиною дуже похилого віку. Сім'ї в нього не було, там були друзі, нормальні сусіди ( про них він розказував в інтерв'ю Радіо Свободі, читайте нижче ), кидати все в такому віці дуже непросто.
В порівнянні із молодими ватяноголовими Усіком, Ломаченком, Віктюк незрівнянно більший, справжніший українець. До того ж, не спокусився на елітне місце на якомусь Новодєвіч'єму цвинтарі, а заповів поховати себе у рідному Львові.
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17.11.2020 23:35 Ответить
Угу. Ясно . Не просто. В такому віці. В 77 років. А ось серіали для макшан знімати в дуже похилому віці-то таке. 2017 - Фізрук - російський серіал каналу ТНТ, зіграв у ролі самого себе (гість на похороні у 15 серії 4 сезону)[24] Серіал заборонений для показу в Україні.
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17.11.2020 23:40 Ответить
Чувак, він не ходив по різним російським гімношоу, як коти, погребінські, шарії, корнілови, олійники, бондаренки...і не обсирав Україну.
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17.11.2020 23:49 Ответить
Чувак, свободен.
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17.11.2020 23:50 Ответить
У подобных ему даже Макаревич, Ахиджакова, Бласиашвили враги и кацапы,
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18.11.2020 04:54 Ответить
але працював і жив на кацапії, у лгбтшні свої таргани
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18.11.2020 08:44 Ответить
Наскільки я розумію, він зіграв там епізодичну роль, самого себе в одній із серій.
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17.11.2020 23:56 Ответить
Он гомосек, который жил в логове *********-педофила путена Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 296
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18.11.2020 06:16 Ответить
«Який же Путін народ, він від чорта» - останнє інтерв'ю Романа Віктюка для Радіо Свобода.

https://www.radiosvoboda.org/a/30955067.html
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17.11.2020 23:10 Ответить
К чему этот ...?
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17.11.2020 23:18 Ответить
Тема про Віктюка.
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17.11.2020 23:22 Ответить
Ти чув, щоб так про ***** казав Медведчук, чи Бойко, чи твій Шарій?
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17.11.2020 23:23 Ответить
Шо вы мелите? Молоть можно шо хош. А делать совсем другое.
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17.11.2020 23:25 Ответить
чувак, якщо ти вже такий русскій, то треба не «мелите», а «мелете».
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17.11.2020 23:27 Ответить
Чувак, по сути есть шо? Или абы насрать?
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17.11.2020 23:29 Ответить
За собою прибери спочатку.
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17.11.2020 23:31 Ответить
Виктюк честно трудился на нашего врага , на паРашу....Пусть и дальше гниёт в паРаше ....Зачем тащить это "добро" в Украину?
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17.11.2020 23:13 Ответить
Вы ошиблись сайтом - о кулинарных и кондитерских рецептах не здесь.... Здесь мы "оплакиваем" мацковскава арлекину и лицедея кремлёвского....
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18.11.2020 10:47 Ответить
Любите нюхать? Говно?.... Так вы проктолог Фрейд?
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18.11.2020 10:59 Ответить
Там Лобода с Повалийшей не болеют вирусом?
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17.11.2020 23:21 Ответить
"Він підтримував "Помаранчеву революцію" в Україні.
Після "Помаранчевої революції" я вийшов до американців і з гордістю сказав - я - український режисер, зал встав", - згадував Віктюк.

У 2014 році, коли почалися бойові дії на Донбасі, Роман Віктюк так закликав місцевих жителів визначитися: "Якщо ви не відчуваєте себе громадянами України, залиште Україну в спокої!"

Прощання з Віктюком відбудеться у Москві, а поховають його у Львові, - пресаташе - Цензор.НЕТ 4165
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17.11.2020 23:22 Ответить
Да воздастся каждому по делам его.
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17.11.2020 23:24 Ответить
Вот так ***** своему и передай
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18.11.2020 04:49 Ответить
йому вже до звізди наша суперечка. Поховають у Львові - через 10 підзабудуть що він не поністью політкоректним до Україні. А тещо видатний режисер(так кажуть фахівці) будуть знати всі - і фахівці, і аматори(плебс).
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17.11.2020 23:57 Ответить
Развлекал маскалей... Таких не мало было из наших. "земльячок", как писал Тарас. Ну то
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18.11.2020 00:05 Ответить
Умерли подряд три великих российских Маэстро: Жванецкий, Джигарханян и Виктюк. Еврей, армянин и украинец.
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18.11.2020 00:16 Ответить
Вы правильно подметили. Российских в кавычках.
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18.11.2020 00:37 Ответить
Потому что страна рабов не может рождать великих людей. Неважно, в искусстве или науке. Великими могут быть свободные люди. Вот потому "российские" знаменитые люди обычно имеют происхождение других народов.
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18.11.2020 00:42 Ответить
Ой що ж то за шум учинився?
Що Комарик до повстанців зголосився.

Зголосився комар до повстанців.
Щоби бити москалів-голодранців.

Щоби бити москалів, ще й німоту -
Щоб не було на Вкраїні той гидоти.

Примостився наш комар на дубочку.
Прикріпив скоростріл на листочку.

Та зірвалася нараз шура-бура.
Вона того комарика з дуба здула.

Як упав же наш комар на помості -
Поламав москалю ребра й кості.

Поховали москаля не по людськи -
Видно руки, видно ноги, видно пупці.

Поховали москаля, як собаку -
Видно руки, видно ноги, видно... спину.

Поховали москаля край дороги -
Видно руки, видно ноги, видно роги.

Поховали москаля у куфайці -
Видно руки, видно ноги, видно... пальці.

Поховали москаля, мов буржуя -
Видно руки, видно ноги, видно... паспорт!
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18.11.2020 00:33 Ответить
КАКОЙ ШАГ ЕДИНЕНИЯ С КГБЭШЕННЫМИ )))
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18.11.2020 04:23 Ответить
Не любила того виктюка, не понимала его тупые постановки. Конечно, на масковии там все хавают.
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18.11.2020 06:47 Ответить
Для вкуса 🤢🤡 зебанатов быдло 95 квартал , « сваты», «голобородько»
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18.11.2020 07:11 Ответить
Он родился и вырос во Львове , всегда говорил об этом с гордостью и уважением к своей Родине! Во Львове могилы его родителей и он имеет полное право быть похороненным рядом с ними.
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18.11.2020 08:54 Ответить
Говорил о Львове с гордостью? А когда кремлёвско - кадыровские отморозки стали убивать. калечить, пытать в ямах и подвалах он многозначительно спрятался и прикинулся немым, слепым и глухим..... "Оч-ч-ч-чень достойный львовянин, украинец, деятель искусств и т. д. А Лия Ахеджакова не молчала.... Ей огромное спасибо за поддержку и праведную позицию....
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18.11.2020 16:16 Ответить
 
 