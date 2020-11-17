Прощание с Виктюком состоится в Москве, а похоронят его во Львове, - пресс-атташе

Известного театрального режиссера Романа Виктюка, скончавшегося в Москве, похоронят на родине во Львове.

Об этом сообщил пресс-атташе его театра, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "ТСН".

"Решается вопрос о транспортировке Романа Григорьевича на родину, во Львов. Пока неизвестно, будет ли возможность уладить вопрос о пересечении границы. Это всегда было его еще при жизни желание", - сказал пресс-атташе.

Он отметил, что прощание с режиссером состоится в Москве, а похоронить его планируют во Львове рядом с родителями.

"Прощание будет. Тяжело сказать, в каком формате, так как тело Романа Григорьевича еще находится в больнице", - пояснил пресс-атташе.

Также на Цензор.НЕТ: Умер режиссер Виктюк. В октябре его госпитализировали в больницу с COVID-19

Виктюк скончался 17 ноября в больнице в Москве, куда попал после заражения COVID-19. Режиссеру было 84 года