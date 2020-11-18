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Италия (1509) карантин (16730) смертность (266) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день

Новости Цензор.НЕТ Экономика За рубежом

В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день

В Италии за последние сутки скончался 731 пациент с коронавирусом. Это наибольшее количество умерших с начала апреля. Также за сутки болезнь обнаружили у 32 191 человека.

Об этом пишет издание Corriere Della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".

Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 238 072. Общее число умерших с начала пандемии - до 46 464 человек.

В то же время выздоровели от болезни уже 457 798 человек.

За прошедшие сутки в Италии сделали 208 458 тестов на COVID-19, на 55 795 больше, чем в предыдущие сутки.

Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 ноябре зафиксирован более 55,3 миллиона случаев заражения коронавируса, в частности 1 332 328 - летальных, выздоровели уже более 38,4 млн человек.

Читайте на Цензор.НЕТ: Преподаватель из Житомира Ольга Грабарь умерла от COVID-19: накануне она сообщала об отсутствии в больнице кислорода

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+18
Яркий пример заболевшая соседка.Сдала тест позитивный.Дома не сидит шляется без маски.
Работает с людьми.Трудно даже представить сколько таких.Позавчера заехал в больницу передать документы.В приёмке человек 30 кашляют и друг возле друга.Без масок.В рентген кабинет в комнатку 4на 4 человек 15 стоит .Половина без масок и некоторые кашляют.Я просто плюнул на те документы ну вас нах.Сколько за день можно в такй обстановке подхватить и распространить по людях и семьях?Это КАТАСТРОФА !ЛЮДИ БАРАНЫ !
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17.11.2020 23:16
+13
Без подробной раскладки умерших: по возрасту, по наличию хронических смертельных заболеваний - цифры бессмысленны. Умер "от ковида" или умер "с ковидом" - две большие разницы.
В Австралии "о ковида" за всё время рапортовано 910 смертей; почти все - в домах престарелых, и небольшое число тяжелобольных людей.
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17.11.2020 22:59
+11
***** стало другим після Бога.
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17.11.2020 22:58
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А я закрытые магазины считаю, пустые помещения, которые под сдачу стоят.
Так вот, их количество не убувает, а только приравстает.
На Хай стрит роуд в районе Эшбёртон (это Мельбурн) их стало 7, а проехали сегодня по Молверн роуд от Туронга роуд - так там вообще каждое второе помещение пустует, как Мамай прошел.
Может, закрылись они и до дурантина, да вот новые что-то не открываются, то есть не цветет экономика, но пахнет.
А закрылись те магазины, если их владельцы обанкротились или не стали ждать банкротства, а просто прибыль стала никакая - то дело десятое.
Пустые помещения магазинов (и закрытых, и отсутствие покупателей) - вот он, индикатор "возрождения" экономики.
Да, онклайновый супермаркет Вулворс скидку предлагает с заказа, 10 баксов, если заказ от 150 баксов. С чего бы это они вдруг, ведь пред-рождественское время - самое актовное в смысле покупок еды, с ноября по Новый Год - одни празднования, исторически так всегда было. И вдруг скидками заманивают покупателей. наверное, это потому, что у покупателей от избытка денег все на рестораны ушло, и в магазинах они закупаются редко и на минимальные суммы.

Да, премьер Виктории по 200 баксов населения ваучеры выдавать собирается, чтобы ездили в провинциальную, региональную Викторию. И что это жители Мельбурна за город не ездят после снятия локдауна, может, им не нравятся региональные рестораны?
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18.11.2020 07:09 Ответить
Думаєте Дарвін?
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17.11.2020 23:03 Ответить
У нас тоже жопа....до нашей сельской местности добрался. 70 миль до Филаделфии.
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17.11.2020 23:07 Ответить
Там где соблюдают там помогает.В Китае уже нету .
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17.11.2020 23:19 Ответить
Откуда вы все знаете, шо в коммуняцком Китае? Там как ходили строем, так и ходят, как верили тому, шо им по телеку партия сказала, так и верят. Но вас такой расклад устраивает и у себя дома, раз вы Китай в пример ставите.
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17.11.2020 23:40 Ответить
В Австралии еще как помогли. Просто надо жестко его соблюдать.
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17.11.2020 23:26 Ответить
А как там в Швеции без масок и карантина?
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17.11.2020 23:36 Ответить
Нормально? В пересчете на Украину там около 24 тыс новых случаев заражений в день, а число смертей за неделю возрастает в разы.
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18.11.2020 00:21 Ответить
С каких пор он стал спецом по тест-системам? Его профессиональный вклад в борьбу с эпидемией тяжело переоценить
Американский бизнесмен Маск пообещал бесплатно разослать в больницы аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы спасти людей, больных COVID-19. Оказалось, что эти аппараты пригодны только для больных с легкой формой заболевания и их нельзя использовать в интенсивной терапии. Об этом сообщает Financial Times. Журналисты заявили, что аппараты, о которых сообщил Маск, являются BPAP-машинами - аппарат, который создает на вдохе и выдохе пациента давление разного уровня. Такие аппараты можно использовать в терапии пациентов, у которых Covid-19 проходит в легкой форме. А для интенсивной терапии медучреждения нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые доставляют кислород в легкие и используются как часть системы жизнеобеспечения.
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18.11.2020 00:56 Ответить
5G ?
Нє?
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17.11.2020 23:41 Ответить
Шото У ЧЕХАХ, ТА В ПОДЬШЧi ПОМОГЛО. ПОСЛЕ ВВЕДЕНИЯ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ И КОМЕНДАНТСКОГО ЧАСА КОЛИЧЕСТВО РЕЗКО ПОШЛО НА СПАД. И НА ДАННЫЙ МОМЕНТ СОКРАТИЛОСЬ В РАЗЫ.
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18.11.2020 00:27 Ответить
Oфициальной "статистике" верить нельзя.
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18.11.2020 00:31 Ответить
А логике?
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19.11.2020 00:10 Ответить
Можно, конечно. Я уже приводил цифры по Австралии. Вывод однозначный: "вирус" - фальшивка всемирного масштаба.
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19.11.2020 08:13 Ответить
В Італії також місцеві органи ще на початку епідемії розповідали що це просто грип і не треба панікувати. А в Україні ще і досі розповідають. Взагалі нічого не вентилюється і не перевітрюється - перша причина розповсюдженя цієї зарази. Це лише початок.
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17.11.2020 23:17 Ответить
Никакого желания спорить, но
Кто не верит в ковид - приковать на цепуре в отделение для ковидных
Раз не верит - значит не заболеет.
А то там уже суетится некому
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18.11.2020 00:13 Ответить
Цікаво, а скільки антиковідників з цих 700 померлих? В Італії теж багато тих, хто сидить на кацапській пропаганді, але без масок все одно не ходять бо бояться штрафів. Антиковідники тільки в інтернетах такі сміливі та впевнені у своїй правоті, а в житті вони так само бояться захворіти та померти. Цинічні та бридкі потвори з подвійними стандартами.
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18.11.2020 01:00 Ответить
Это статистика 2018-2019 год. Вот ссылка за 2020 год за 7 месяцев.
Из того что есть

334 307 человек - 2020 год за 7 месяцев
341 367 человек - 2018 год за 7 месяцев
в 2019 году ситуация такая-же.
Выводы каждый делает для себя сам
В Італії - найвища з квітня добова смертність від COVID-19, помирає понад 700 осіб за день - Цензор.НЕТ 3281
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18.11.2020 01:02 Ответить
Последнее твое предложение самое правильное...Если выводы делает каждый для себя, тогда зачем ты пропаганду разносишь? Меньше бы таких умников было, как ты, тогда бы больше людей придерживались карантина и никакого выходного дня или карантинного локдауна не надо было...А так пока "неверующие в вирус, ватники (именно с таких сообщений, как у тебя начиналась рус. пропаганда против Ковида,потом убрали, после увиденной загруженности больниц) и просто люди со слабым умом разносят и пропаганду, и вирус, то дела будут очень печальны...
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18.11.2020 10:39 Ответить
Прияный вы человек, все у вас "ватники" и ТЫкаете культурно стараясь оскорбить.
Лучше других покритиковать
Хорошо, я привел факты и цифры - в ответ ля-ля-ля услышал и оскорбление. И все.
Молодцы!!!!
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18.11.2020 23:59 Ответить
В италии немного прибрехивают чтоб получить субсидии
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18.11.2020 08:13 Ответить
Да, субсидии...Бедные итальянцы только их и ждут))) А то что нашим за счастье, там унитазы мыть и стариков доглядать, то ничего....Партия Шария у деле... Обезьяны не верующие в науку...
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18.11.2020 10:41 Ответить
Ты идиот тупой, я ж уже или за зеленского или москаль какой нахер шарий. Субсидии не для людей, а для государства от воз и ес которые разворует мафия.
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19.11.2020 08:23 Ответить
Какой-такой вирус?
Его даже в увеличительное стекло не видно!
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18.11.2020 12:19 Ответить
він же мля не "літає", то його "нема". Це зараз досліджує та перевіряє містер преЗедент на собі, а потім буде пишатися у відосиках, як це було класно і що в ковіду нема нічого такого особливо страшного, та й ще більше - він корисний, бо поголів'я пенсіонерів зменьшує ефективніше ніж уряд
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18.11.2020 14:36 Ответить
Ну, в пенсионном фонде - большой дефицит....
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19.11.2020 11:26 Ответить
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