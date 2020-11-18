В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день
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В Италии за последние сутки скончался 731 пациент с коронавирусом. Это наибольшее количество умерших с начала апреля. Также за сутки болезнь обнаружили у 32 191 человека.
Об этом пишет издание Corriere Della Sera, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Укринформ".
Общее количество случаев заболевания COVID-19 в Италии возросло до 1 238 072. Общее число умерших с начала пандемии - до 46 464 человек.
В то же время выздоровели от болезни уже 457 798 человек.
За прошедшие сутки в Италии сделали 208 458 тестов на COVID-19, на 55 795 больше, чем в предыдущие сутки.
Как сообщалось, в мире по состоянию на утро 17 ноябре зафиксирован более 55,3 миллиона случаев заражения коронавируса, в частности 1 332 328 - летальных, выздоровели уже более 38,4 млн человек.
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Так вот, их количество не убувает, а только приравстает.
На Хай стрит роуд в районе Эшбёртон (это Мельбурн) их стало 7, а проехали сегодня по Молверн роуд от Туронга роуд - так там вообще каждое второе помещение пустует, как Мамай прошел.
Может, закрылись они и до дурантина, да вот новые что-то не открываются, то есть не цветет экономика, но пахнет.
А закрылись те магазины, если их владельцы обанкротились или не стали ждать банкротства, а просто прибыль стала никакая - то дело десятое.
Пустые помещения магазинов (и закрытых, и отсутствие покупателей) - вот он, индикатор "возрождения" экономики.
Да, онклайновый супермаркет Вулворс скидку предлагает с заказа, 10 баксов, если заказ от 150 баксов. С чего бы это они вдруг, ведь пред-рождественское время - самое актовное в смысле покупок еды, с ноября по Новый Год - одни празднования, исторически так всегда было. И вдруг скидками заманивают покупателей. наверное, это потому, что у покупателей от избытка денег все на рестораны ушло, и в магазинах они закупаются редко и на минимальные суммы.
Да, премьер Виктории по 200 баксов населения ваучеры выдавать собирается, чтобы ездили в провинциальную, региональную Викторию. И что это жители Мельбурна за город не ездят после снятия локдауна, может, им не нравятся региональные рестораны?
Американский бизнесмен Маск пообещал бесплатно разослать в больницы аппараты искусственной вентиляции легких, чтобы спасти людей, больных COVID-19. Оказалось, что эти аппараты пригодны только для больных с легкой формой заболевания и их нельзя использовать в интенсивной терапии. Об этом сообщает Financial Times. Журналисты заявили, что аппараты, о которых сообщил Маск, являются BPAP-машинами - аппарат, который создает на вдохе и выдохе пациента давление разного уровня. Такие аппараты можно использовать в терапии пациентов, у которых Covid-19 проходит в легкой форме. А для интенсивной терапии медучреждения нуждаются в аппаратах искусственной вентиляции легких, которые доставляют кислород в легкие и используются как часть системы жизнеобеспечения.
Нє?
Кто не верит в ковид - приковать на цепуре в отделение для ковидных
Раз не верит - значит не заболеет.
А то там уже суетится некому
Из того что есть
334 307 человек - 2020 год за 7 месяцев
341 367 человек - 2018 год за 7 месяцев
в 2019 году ситуация такая-же.
Выводы каждый делает для себя сам
Лучше других покритиковать
Хорошо, я привел факты и цифры - в ответ ля-ля-ля услышал и оскорбление. И все.
Молодцы!!!!
Его даже в увеличительное стекло не видно!