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ЦИК назвал лидеров второго тура выборов мэров в четырех городах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

ЦИК назвал лидеров второго тура выборов мэров в четырех городах

Центризбирком обнародовал результаты повторного голосования по выборам городских глав, которое состоялось 15 ноября.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук ЦИК.

Отмечается, что в Краматорске 57,85% избирателей (от общего количества граждан, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Александра Гончаренко.

В Украинке Александр Туренко набрал 51,5% голосов. В Херсоне Игоря Колыхаева поддержали 63,59% избирателей, а в Каменце-Подольском Михаила Поситко - 58,33%.

"Луцк, Сумы, Одесса! Ждем информацию от ТИК", - отметили в Центризбиркоме.

Также читайте: На выборах мэра Одессы победил Труханов

Автор: Роман Свиридович
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В Кам"янці мером став свободівець. Нарешті сковирнули риганала якого поставили там данєцкіє ще в 2010 році.
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17.11.2020 23:14 Ответить
Отлично! В Херсоне тоже нормальная ситуация, фермер Колыхаев победил Сальдо. Не важно от какой партии Колыхаева, он просто используют как богатый латифундист политическую составляющую, чтобы стать мером Херсона. Но это лучший вариант чем Сальдо, то именно пропутниское, ватное и паталогически воровитое создание, так что типа пронесло, херсонцы мегаВату не выбрали.
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17.11.2020 23:35 Ответить
На выборах мэра Каменец-Подольского побеждает Михаил Поситко (ВО "Свобода") .
Его оппонент во втором туре был - Владимира Мельниченко.
Который с 2007 года - председатель Каменец-Подольской городской организации Партии регионов.

На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом. Был членом фракции Партии регионов.

На досрочных парламентских выборах 2014 был избран в Верховную Раду. Но уже был депутатом фракции Блока Петра Порошенко.
Это всё что нужно знать о бывших рыгах, впоследствии перекочевавших в БПП к Порошенко
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17.11.2020 23:57 Ответить
Не допомогла ригу і підтримка порохнявої "єврейської салідарності".
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18.11.2020 08:40 Ответить
а Львів що??
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18.11.2020 01:25 Ответить
22 листопада - хіба не в курсі ?!
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18.11.2020 05:23 Ответить
В тему Дениса Казанцева. В Краматорске победил не без "помощи" ставленник Ефимова ....Гончаренко. Теперь в "борьбе с коррупцией" бюджету города просто 3,14дец.
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18.11.2020 09:50 Ответить
Интересно увидеть бы в разрезе партий список по всей Украине кто победил на местных выборах. ЦВК назвала лідерів другого туру виборів мерів у чотирьох містах - Цензор.НЕТ 2204
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18.11.2020 10:37 Ответить
 
 