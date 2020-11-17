ЦИК назвал лидеров второго тура выборов мэров в четырех городах
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Центризбирком обнародовал результаты повторного голосования по выборам городских глав, которое состоялось 15 ноября.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Укринформ со ссылкой на Фейсбук ЦИК.
Отмечается, что в Краматорске 57,85% избирателей (от общего количества граждан, принявших участие в повторном голосовании) отдали свои голоса за Александра Гончаренко.
В Украинке Александр Туренко набрал 51,5% голосов. В Херсоне Игоря Колыхаева поддержали 63,59% избирателей, а в Каменце-Подольском Михаила Поситко - 58,33%.
"Луцк, Сумы, Одесса! Ждем информацию от ТИК", - отметили в Центризбиркоме.
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Его оппонент во втором туре был - Владимира Мельниченко.
Который с 2007 года - председатель Каменец-Подольской городской организации Партии регионов.
На парламентских выборах 2012 года избран народным депутатом. Был членом фракции Партии регионов.
На досрочных парламентских выборах 2014 был избран в Верховную Раду. Но уже был депутатом фракции Блока Петра Порошенко.
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