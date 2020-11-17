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Украинская делегация в ТКГ ответила Захаровой на обвинения в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье: Оккупанты уже неделю блокируют работу

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Украинская делегация в ТКГ ответила Захаровой на обвинения в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье: Оккупанты уже неделю блокируют работу

Российские оккупанты уже седьмые сутки подряд блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе и не пропускают граждан через КПВВ.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации ТКГ в Facebook в ответ на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что та в своей реакции на заявления Франции и Германии обвинила украинскую сторону в срыве открытия новых КПВВ. Якобы в Счастье должно было быть только автомобильное сообщение, а в Золотом не организован подвоз автобусами в "серой зоне".

Украинская делегация в ТКГ напомнила, что в 08:00 10 ноября с подконтрольной украинскому правительству стороны были одновременно открыты семь КПВВ, которые с тех пор ежедневно работают с 08:00 до 16:00. "Российские оккупанты седьмые сутки подряд не дают гражданам Украины с той стороны линии разграничения разрешения воспользоваться их конституционным правом на свободу передвижения", - говорится в заявлении.

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В нем отмечается, что украинская сторона не договаривается "...с Луганском", потому что в Украине, как в унитарном государстве, не существует законодательных оснований и политической практики договариваться с областными центрами страны о порядке передвижения по территориям областей.

"Украинская сторона, при посредничестве ОБСЕ, ведет переговоры, в частности, по поводу административных и технических аспектов пересечения линии разграничения с государством-оккупантом, Российской Федерацией, которая противоправно удерживает граждан Украины фактически в заложниках", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что для граждан, проживающих на оккупированных территориях, украинскими властями созданы возможности получить непосредственно на КПВВ "Счастье" административные услуги, социальные выплаты. "К сожалению, но семь суток подряд российская сторона не позволяет воспользоваться этими возможностями украинским гражданам", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что 11 ноября украинская делегация передала в ТКГ письмо с предложениями решения технических вопросов по организации автобусного движения через КПВВ, а "реакции российской стороны до сих пор нет".

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"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которая бы подвела итоги попыток выполнить предыдущие договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и во время которой было бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, - вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", - говорится в документе.

Напомним, Федеральное министерство иностранных дел Германии и Министерство иностранных дел Франции сделали совместное заявление о завершении работ над новыми пунктами пропуска на линии разграничения на Донбассе. "Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области. Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей, получают пенсионные выплаты или хотят увидеть своих близких, запрещены поездки через линию разграничения. Конфликт не может и дальше продолжаться за счет страданий населения, а противостояние не должно углубляться", - говорится в нем, среди прочего.

Автор: Анна Судак
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Топ комментарии
+7
Дайте Маньке водки.
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17.11.2020 23:42
+4
Да пусть сидят там в своей ДэНэЭРии! Какого к нам переться? За пенсиями? С чего вдруг? Почему я должен платить пенсию тем, чьи дети, мужья и братья стреляют в меня и наших солдат? С какой стати? Пусть им Россия платит! Они же **** молодая независимая республика! Пусть дохнут в своей клоаке! Или каються и ползут на коленях в Украину!
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18.11.2020 00:16
+3
И по епалу .
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18.11.2020 00:49
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Дайте Маньке водки.
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17.11.2020 23:42 Ответить
И по епалу .
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18.11.2020 00:49 Ответить
И селёдки.
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18.11.2020 04:46 Ответить
Пьяница и шаболда голос из-за поребрика подала. Давно не слыхать было.
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17.11.2020 23:43 Ответить
кацапня обоссаная
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17.11.2020 23:49 Ответить
У неї така робота. Собака гавкає - вітер носить.
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17.11.2020 23:55 Ответить
да закройте их на йух эти кпвв и не будет никаких недостатков. в конце концов у нас пандемия и имеем полное право на изоляцию..... в начале декабря истекает год с момента заявления зели о том что он за год прекратит войну в бамбасе , если не удастся то он сказал что уйдет в отставку.... по моему пора рюкзак собирать!
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18.11.2020 00:11 Ответить
Да пусть сидят там в своей ДэНэЭРии! Какого к нам переться? За пенсиями? С чего вдруг? Почему я должен платить пенсию тем, чьи дети, мужья и братья стреляют в меня и наших солдат? С какой стати? Пусть им Россия платит! Они же **** молодая независимая республика! Пусть дохнут в своей клоаке! Или каються и ползут на коленях в Украину!
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18.11.2020 00:16 Ответить
Но это все будет потом. Сначала нужно на официальном уровне признать те территории НЕукраиной (отказаться от них) и всенх тех людей лишить указом президента украинского гражданства. А вот после этого уже пожалуйста: с какой стати.... пусть подохнут и пр. А пока это Украина и все до последнего человека там граждане Украины с таким-же паспортом как у тебя - и у них все права такие-же как у тебя.
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18.11.2020 00:45 Ответить
Ну насчёт "таких же" паспортов ты заблуждаешься-там уже много людей, получивших расейские паспорта. Вот пусть за пенсией ездят в расею!!! А чтоб получать украинскую пенсию, пусть "самодостаточные" рэспублики платят налоги в бюджет Украины!
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18.11.2020 08:39 Ответить
Не нужно их равнять с другими гражданами Украины, де-факто они отказались от гражданства Украины и многие имеют гражданство РФ. А украинский паспорт служит лишь пропуском для получения соцвыплат. ТАк что это какие-то "гибридные гражане", болтающиеся со своими непризнанными республиками как дерьмо в проруби. Отказываться от территории части страны нельзя, вот и получется такой цунцванг.
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18.11.2020 08:44 Ответить
Ты за всех не говори. Я живу в Луганске, у меня в нем дом, у меня работа которую если брошу - отберут (здания, помещения и остальное). Я исправно платил налоги до войны, приличные налоги и не нарушал закон. Раису я сюда не звал и был против, активно общаюсь на тему войны с луганчанами и большинство со мной солидарны. Ты не живёшь на оккупированной территории, я живу и вижу настроения людей в 2014 и сейчас. В 2014 абсолютное большинство было за Украину, единую страну, около 90%, сейчас ещё больше. Кто давал тебе право определять мою судьбу, моих родных и знакомых как сдохнуть?
Ты скажешь - уезжай. Логично, но я 20 лет здесь горбатился чтоб уехать? Хорошо, тогда государство обязано компенсировать мои убытки. Почему?
Отвечу:
1. Я законопослушный гражданин, создавал рабочие места и платио налоги
2. Нарушены мои конституционные права (пункты перечислять сейчас не буду, и, конечно, причина тому агрессор Россия, но я свои обязанности перед страной выполнял, страна перед мной не выполнила)
3. Сдача СБУ в Луганске летом 2014, приказ пришел из Киева, основная причина - бездействие
4. Сдача города в августе 2014, если ты не в курсе, наши силы уже входили в город, взяли областную больницу, ездили в районе автовокзала, взяли большую вергунку ииии - была дана команда отступить на 20 км.

У меня дома флаг Украины, я сейчас сам выехал на подконтрольную территорию оставить деньги на отдых и лечение в своей стране, а не в РФ как было бы удобней.

Сепаратист, разделитель и провокатор в данном случае ты.
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19.11.2020 19:43 Ответить
ну це ж кацапська класика! ОБІСРАТИСЬ, але кричати всім, що це не вони всрались, а той, хто показав пальцем на них ОБІСРАНИХ!! Ну це ж потрібно вже давним-давно знати... З ними взагалі нема про що говорити!
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18.11.2020 02:20 Ответить
А ну ка устроить совместный танцевальный баттл Захаровой и Арестовича, дресскод женский!
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18.11.2020 04:40 Ответить
Да вообще не стоило обращать внимание на ту Маньку! К чему этот "лепет оправданья"? Если на то пошло, то МИД должен реагировать, а не ТКГ.
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18.11.2020 08:28 Ответить
Бий російських окупантів!!!
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18.11.2020 10:17 Ответить
Можна було б і не відповідати нічого Манькі-Аблігації. Дохера честі...
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18.11.2020 10:33 Ответить
 
 