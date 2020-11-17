Украинская делегация в ТКГ ответила Захаровой на обвинения в срыве открытия КПВВ в Золотом и Счастье: Оккупанты уже неделю блокируют работу

Российские оккупанты уже седьмые сутки подряд блокируют работу контрольных пунктов въезда-выезда на линии разграничения на Донбассе и не пропускают граждан через КПВВ.

Об этом говорится в заявлении украинской делегации ТКГ в Facebook в ответ на комментарий официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, передает Цензор.НЕТ.

Отмечается, что та в своей реакции на заявления Франции и Германии обвинила украинскую сторону в срыве открытия новых КПВВ. Якобы в Счастье должно было быть только автомобильное сообщение, а в Золотом не организован подвоз автобусами в "серой зоне".

Украинская делегация в ТКГ напомнила, что в 08:00 10 ноября с подконтрольной украинскому правительству стороны были одновременно открыты семь КПВВ, которые с тех пор ежедневно работают с 08:00 до 16:00. "Российские оккупанты седьмые сутки подряд не дают гражданам Украины с той стороны линии разграничения разрешения воспользоваться их конституционным правом на свободу передвижения", - говорится в заявлении.

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В нем отмечается, что украинская сторона не договаривается "...с Луганском", потому что в Украине, как в унитарном государстве, не существует законодательных оснований и политической практики договариваться с областными центрами страны о порядке передвижения по территориям областей.

"Украинская сторона, при посредничестве ОБСЕ, ведет переговоры, в частности, по поводу административных и технических аспектов пересечения линии разграничения с государством-оккупантом, Российской Федерацией, которая противоправно удерживает граждан Украины фактически в заложниках", - говорится в заявлении.

Кроме того, подчеркивается, что для граждан, проживающих на оккупированных территориях, украинскими властями созданы возможности получить непосредственно на КПВВ "Счастье" административные услуги, социальные выплаты. "К сожалению, но семь суток подряд российская сторона не позволяет воспользоваться этими возможностями украинским гражданам", - сказано в заявлении.

Также отмечается, что 11 ноября украинская делегация передала в ТКГ письмо с предложениями решения технических вопросов по организации автобусного движения через КПВВ, а "реакции российской стороны до сих пор нет".

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"Проведение до конца текущего года новой встречи на высшем уровне в "нормандском формате", которая бы подвела итоги попыток выполнить предыдущие договоренности, достигнутые по результатам Парижского саммита в декабря 2019 года и во время которой было бы обсуждены планы по дальнейшему их выполнению, - вот какой выход видит украинская делегация в сложившейся ситуации", - говорится в документе.

Напомним, Федеральное министерство иностранных дел Германии и Министерство иностранных дел Франции сделали совместное заявление о завершении работ над новыми пунктами пропуска на линии разграничения на Донбассе. "Мы призываем Россию и сепаратистов немедленно открыть все существующие пункты пропуска на линии разграничения в Донецкой области. Сейчас тысячам людей, которые посещают врачей, получают пенсионные выплаты или хотят увидеть своих близких, запрещены поездки через линию разграничения. Конфликт не может и дальше продолжаться за счет страданий населения, а противостояние не должно углубляться", - говорится в нем, среди прочего.