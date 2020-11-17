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Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал "позором" решение отменить матч с Украиной из-за коронавируса

Новости Цензор.НЕТ Спорт

Директор сборной Швейцарии по футболу Тами назвал

Директор сборной Швейцарии Пьерлуиджи Тами подверг критике решение отменить поединок Лиги наций против Украины,

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Twitter-аккаунт сборной Швейцарии.

По словам Тами, сборная Швейцарии была мотивирована и стремилась завоевать право на сохранение прописки в очном поединке с Украиной на поле.

"Это позор. Мы были готовы играть и спасти место в Лиге А на футбольном поле. Мы были мотивированы сыграть в этом финале. Мы также приняли бы перенос встречи на завтра. Очень хотели, чтобы решение было на футбольном поле, а не за его пределами. Но мы должны принять теперь то, что есть", - сказал Тами.

Напомним, что главный санврач Люцерны отменил поединок Швейцария - Украина.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сборная Украины по футболу завтра вернется домой из Швейцарии: матч отменили из-за COVID-19 у футболистов

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
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Украина должна была победить.
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18.11.2020 02:57
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Так и есть...
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17.11.2020 23:57 Ответить
тепер кажуть, що буде жеребкування, причому на три результати: 1:0, 0:0, і 0:1. Два останні нас влаштовують.
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18.11.2020 00:01 Ответить
хто каже? Нечего больных привозить
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18.11.2020 07:49 Ответить
Украина в этом не виновата, нужно рано или поздно сыграть этот матч.
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18.11.2020 00:25 Ответить
А той санлікар швейцарський відшкодує Федерації Футболу України збитки ?
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18.11.2020 00:32 Ответить
Это ЗЕЛЕНСКИЙ ВИНАВАТ СО СТЕПАНОВЫМ. ИХ ПРАТИВНЫЕ ШЧУПАЛЬСЫ УЖЕ ДО УЕФА ДОТЯНУЛИСЬ.
ПАНАВЫБИРАЛИ ВСЯКОЙ ЗЕЛЕНИ..... 🤣😂🤩
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18.11.2020 00:37 Ответить
Украина должна была победить.
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18.11.2020 02:57 Ответить
Довести все до обсурда,(опыт концлагерей ) без всяких обоснований и докозательств коронобесы принимают решение, а не эпидемиологи в диспуте за и против . Они теперь правят этим миром в лице продажных санитаров (правительств). Эта расплата за нашу жадность, тупость трусость, жлобство и есть наш апокалипсис. Что карантин выходного дна, что это решение один и тот же почерк. Что дальше...?
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18.11.2020 04:20 Ответить
Немцы кому-то 6-0 продулись! Вот это позор.
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18.11.2020 06:43 Ответить
получается наши сделали тесты, а по прилёту что-то пошло не так. Вопрос где показывают не правильно тесты. Может швейцарцы ошиблись или?
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18.11.2020 07:50 Ответить
"Но мы должны принять теперь то, что есть", - сказал Тами. Маладес! Хрен бы вы выиграли, а так Украину подставили , загодя зная и действуя по плану. Все остальное бла-бла-бла. Источник: https://censor.net/ru/n3231679
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18.11.2020 09:03 Ответить
Україна й так переможе, тільки правда на цей раз по результатам жеребкування.
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18.11.2020 09:10 Ответить
Меня терзают смутные сомнения. Надежность тестов 60%. Ну, что их стоит подкорректировать. Я с подделкой анализов сталкивался.Вмешаться без следов можно массой способов.Это вам не мочу подменять,
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18.11.2020 12:54 Ответить
 
 