Зеленский - директору МВФ Георгиевой: "Мы выполнили все структурные маяки программы МВФ"
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Президент Владимир Зеленский провел телефонный разговор с директором-распорядителем Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса Президента.
Как отмечается, глава МВФ поинтересовалась состоянием здоровья главы Украинского государства и пожелала ему скорейшего выздоровления.
Собеседники обсудили эпидемическую ситуацию в мире и неопределенность для глобальной экономики в связи с пандемией COVID-19.
Президент подчеркнул, что Украина высоко ценит всестороннюю поддержку МВФ: "Я благодарен вам и команде Фонда за принятие решения об увеличении первого транша в рамках программы stand-by до 2,1 миллиарда долларов, что позволило нам нормально пройти этот период и профинансировать расходы на медицину, социальные программы и финансовые обязательства".
Глава государства отметил, что Украина не останавливалась в выполнении взятых на себя обязательств в рамках программы stand-by. Среди прочего, были утверждены реформы таможни и налоговой службы, Министерство финансов и Национальный банк активно работают над уменьшением доли неработающих кредитов в банковской системе.
"На сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены", - констатировал Президент, отметив, что последовательно поддерживает независимость Нацбанка.
Как отмечается, стороны обсудили важность принятия сбалансированного бюджета на 2021, а также риски недавнего решения КСУ об отмене части положений антикоррупционного законодательства.
"Для меня продолжение реформы антикоррупционных органов является одним из приоритетов. Мы приняли ряд срочных шагов и решений, в частности созвали заседание СНБО, правительство внесло распоряжение по обеспечению функционирования реестра е-деклараций, а я предложил парламенту проект закона о перезагрузке всего состава Конституционного Суда. Сегодня нет никаких угроз для деятельности НАБУ. Наши команды обсудили полный возврат е-декларирования и отметили план действий и подготовку соответствующих законопроектов", - сказал Зеленский.
Глава государства добавил, что сегодня как никогда сконцентрирована общая позиция всех антикоррупционных органов, общественных организаций, дипломатического корпуса, международных партнеров для урегулирования ситуации и полного восстановления антикоррупционной инфраструктуры. Также он сообщил, что Украина перезапустила работу Комиссии по вопросам правовой реформы с участием международных экспертов для разработки комплексных законопроектив по судебной реформе.
Президент подчеркнул, что в связи с борьбой с эпидемией коронавируса и экономическими вызовами, связанными с COVID-19, первый пересмотр программы Фонда и начало работы миссии станет важным сигналом для внутреннего и внешнего рынка.
"Наши команды имеют прочное доверие и тесно работают, чтобы как можно быстрее завершить переговоры и принять миссию МВФ", - заявил глава государства.
Директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева отметила, что работа Премьер-министра с командой Фонда позволила закрепить отношения сторон на высоком уровне и достичь хорошего прогресса. Она также отметила быструю реакцию и меры, принятые украинской властью после решения КСУ, и добавила, что Фонд ценит сотрудничество главы Нацбанка Кирилла Шевченко с командой МВФ.
Пожалуйста, подождите...
Під час двох минулорічних виборчих кампаній, я місяцями бігав, переконував, вмовляв сотнями дописів та ефірів людей не віддавати владу відвертим брехунам та популістам - і був шокований кількістю зокрема підприємців, які повелися на обіцянки, антидержавну пропаганду та були готові обміняти гідність на більшовицькі гасла.
...сьогодні ФОПи штурмують ВР, бо їх оббирають до нитки, а ще - збільшуються тарифи на комуналку, зрізаються соціальні витрати та субсидії - це наслідок припинення співпраці з МВФ, як і обіцяв Голобородько.
Так проявляється давня істина: слідом за гідністю, завжди забирають хліб.
Краще б її було засвоїти на прикладі попередніх поколінь пренаївних чубатих голів, але наше чомусь вирішило випробувати на собі, хоча йому криком кричали не робити цього.
Побачимо, які буде зроблено висновки.
В.Прозапас
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ФОПи протестують? Це ті, що в 19-му хотіли жерти, ржати и срати? А що так швидко?
Дайте Бубочці ще 1000 днів!
О.Браніцький
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А ведь говорили... Криком кричали... «Кинут вас, как терпил вокзальных. Рождённый кривляться, войну прогулявший, ноги об Украину вытиравший не единожды, никогда не станет президентом! Клоун он! По жизни и по духу! И таких же клоунов приведёт во власть!»...
Но кто тогда слушал? Кто тогда слышал? Апеллировали двумя фразами: «Абы не Порошенко!», и конечно же «Потому что ФОПы!»...
Наелись клоунады? Как вкус? Горчички добавить? А может, соли с перчиком?
Интересно получается нынче.
Тот, "плохой Порошенко" и другие депутаты фракции «ЄС», спокойно выходят к митингующим, пытаются протянуть альтернативный законопроект не уничтожающий мелкий бизнес. Это понятно. Хотя не совсем...
Но где же эти верховные клоуны, адепты секты «Потому что ФОПы»?
Чего спрятались? Вы же так гордо назвали себя аж СЛУГАМИ народа. Так выйдите к народу!
Или люди для вас исключительно электорат, у которого такие большие уши, что сколько лапши не вешай, место всё равно останется...
Нет! Я никого не виню за ваш выбор полтора года назад. У каждого есть право на выбор.
Но и ответственность должна быть!!!
Проблема в другом... Вы не слышали тогда, не хотите слышать и сейчас. Или всё таки доходит постепенно? Через «й*б вашу мать», через карман - начинаете прозревать. Это хорошо... Поздновато конечно, но хоть так, чем вообще никак.
А.Петров
Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах.
1. В Украине конституционный кризис.
2. Антикоррупционная программа заблокирована.
3. В НБУ рулит мошенник и коррупционер.
3. Минфин не согласовал бюджет 2021 с МВФ, хотя в бюджет заточен на кредит МВФ.
4. Условия предыдщих траншей цинично нарушены сразу после получения денег (пример - дерибан антиковидного фонда). МВФ требует аудита растраты этих денег, а ЗЕ и Ермак категорически против.
Так о каких выполненных условиях ЗЕ брешет?