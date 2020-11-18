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Новости За рубежом
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Афганистан (599) Пентагон (1204)

Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке

Минобороны США официально объявило о выводе до 15 января двух тысяч американских военных из Афганистана и примерно полутысячи - из Ирака.


С соответствующим заявлением выступил и.о. министра обороны США Кристофер Миллер, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Уже к 15 января 2021 численность наших сил в Афганистане составит 2500 военных в Ираке - также 2500", - заявил Миллер.

Он подчеркнул, что это будет происходить в соответствии с приказом президента США Дональда Трампа, его предвыборных обещаний, а также "согласно установленным планам и стратегическими целями".

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Сейчас военный контингент США в Афганистане насчитывает 4,5 тыс. Человек, в Ираке - около 3 тысяч

Какизвестно, на прошлой неделе в Пентагоне произошла серия громких отставок, в том числе министра обороны Марка Эспера, его заместителей и руководителей высокого звена.

Американские медиа связали эти увольнения с намерениями Трампа спешно вывести войска из Афганистана, против чего выступало предыдущее руководство министерства обороны США.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+13
Рыжее напоследок пытается накакать
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18.11.2020 01:21
+6
пусть теперь кацапі зайдут в афган Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 1966
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18.11.2020 01:26
+6
Трамп правильно делает. Нечего там уже делать, почти 20 лет прошло.
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18.11.2020 01:54
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Рыжее напоследок пытается накакать
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18.11.2020 01:21 Ответить
Американские эксперты предупреждают, что жизнь Трампа под угрозой. По законам ГРУ и ФСБ провалившийся агент должен быть ликвидирован для отсечения (локализации) провала и сохранения оставшейся агентуры. (с)
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18.11.2020 01:24 Ответить
Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 7910
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18.11.2020 01:31 Ответить
"Когда вы говорите, Иван Васильевич, такое ощущение, что вы бредите" (с)
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18.11.2020 01:47 Ответить
Ты сейчас очень правдоподобно играешь роль кацапского тролля Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 4833
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18.11.2020 02:03 Ответить
пусть теперь кацапі зайдут в афган Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 1966
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18.11.2020 01:26 Ответить
Отобрать у талибов мак и заставить выращивать мох ягель и морошку...
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18.11.2020 01:31 Ответить
Горная морошка и пустынный ягель - это не только три-четыре килограмма фкуссных наркотиков...
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18.11.2020 01:40 Ответить
Талибан не занимается производством и траффиком наркотиков, именно в этом и кроется причина успеха движения талибан в Афгане.
Разберитесь немного с вопросом, прежде чем глупости писать.
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18.11.2020 06:45 Ответить
Кремлівський агент та по сумісництву президент Америки виконує останнє завдання *******. Тільки уявіть, як йому зараз страшно. Пентагон объявил о сокращении военного контингента в Афганистане и Ираке - Цензор.НЕТ 6252
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18.11.2020 01:35 Ответить
Трамп гадит напоследок.
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18.11.2020 01:36 Ответить
Гарне кіно як ще у 2008 американці воювали з талібами на свому форпості у Афганістані.
Спецефекти супер реалістичні, багато американців пожалкували що попали туди, але було пізно..

https://uakino.club/11183-forpost.html
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18.11.2020 01:41 Ответить
Трамп правильно делает. Нечего там уже делать, почти 20 лет прошло.
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18.11.2020 01:54 Ответить
А что кацапотварям делатьв Судане?
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18.11.2020 15:23 Ответить
А что кацапотварям делать в Судане?
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18.11.2020 20:12 Ответить
Здравия всем! Сообщаю на 29 ноября назначен Национальный однодневный страйк дальнобойщиков в поддержку Трампа. На сутки все траки должны стать и никуда не ехать. Я учавствую, пусть эти идиоты пальцем жопы подтирают, или глянцевой рекламой. Есть такой ***** в среде дерьмократов Сандерс. Он назвал тракистов " убийцами на дорогах". Я бы пару деньков стал бы! Пусть этот дыбил на своем лимузиге продуеты в магпзины возит!
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18.11.2020 03:07 Ответить
И НАФИГА ОТО ЗДЕСЬ ТРЫНДЕТЬ БАЗАРНОЙ БАБОЙ. ВЗЯЛИ МОЛЧА И СДЕЛАЛИ , НАМ ТО ЧТО.
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18.11.2020 03:12 Ответить
Ну, и толку от вашей поддержки? Или вы хотите, чтобы Трумпукович рулил еще четыре года в США вопреки конституции?
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18.11.2020 12:47 Ответить
А зебик тоже ведь к концу каденции может ПО ПРИКОЛУ на востоке включить пакостника-трампа (предвыборные заманухи).
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18.11.2020 03:09 Ответить
Не удивлись увидеть появившийся откуда-то амер-контингент на просторах янтарного пути из варягов в греки...ПХИ...
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18.11.2020 03:16 Ответить
даЙОшь балто-черноморскую консолидацию дружественных стран.
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18.11.2020 03:17 Ответить
ГЛУПЫЙ ПРИКАЗ МОЖНО НЕ ИСПОЛНЯТЬ !)
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18.11.2020 04:07 Ответить
Не зря,находящийся в свободном падении,бывший президент США,провел срочные назначения в руководящих верхах Пентагона. Нагадить напоследок...
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18.11.2020 05:45 Ответить
Кроме того,трамп уволил главу агенства по кибер безопасности США Криса Кребса.Разве это на подозрительно?
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18.11.2020 06:16 Ответить
Да, все эти увольнения за последние две недели глав силовых ведомств мягко говоря подозрительны.
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18.11.2020 12:49 Ответить
Піндосам давно пора припинити сунути носа у справи інших країн!
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18.11.2020 07:30 Ответить
ну дай им хоть вас, кацапских свиноцабак, полностью посадить на бутылку от шампанского...
теперь пейте за Байдена настойку боярышника из аптеки - а то видите-ли, шампанское за Трампа...
)))
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18.11.2020 08:36 Ответить
Запрошуємо в Очаків чи Південне, а ще краще в Генічинськ чи Бердянськ чи Маріупіль
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18.11.2020 12:59 Ответить
 
 