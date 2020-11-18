В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны
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Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами России
Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.
"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.
Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.
Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.
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Не так давно учения были у кацапотварей
То же самое все бухтели.
Ну и? На более-менее крупную военную операция кацапия щаз неспособна.
Будут обсасывать и подводить базу под военные базы. Он в Судане хотят поставить.
Печенеги шумною толпой
несутся розорять москву
а москвы ещё и нету
построят двести лет спустя
Папа! Я-то тут при чем, если русским плохо?
Папа-половец к сынку ласково нагнулся:
Ни при чем ты тут, мой свет, дедушка свихнулся!
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Парламент Турции разрешил отправить военных в Азербайджан
в армению на базу или в сирию на базу их есть кому пригласить...
а в карабах некому
а у бацьки повисли не тільки вуса
ибо они не делят "донбасс отдельно, а крым отдельно"