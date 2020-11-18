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В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны

Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.

Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.

Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж

Автор: Роман Свиридович
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Топ комментарии
+35
Воды захотелось? Пейте мочу, козлы.
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18.11.2020 00:56
+32
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 873
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18.11.2020 01:05
+19
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 2411
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18.11.2020 02:25
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Воды захотелось? Пейте мочу, козлы.
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18.11.2020 00:56 Ответить
Карабах устаканивают, или Беларусь?
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18.11.2020 03:37 Ответить
президент изолировался снимает видосики в вип больгице в вип палате когда обычные лежат и умирают в коридорах от отсутствия аппаратов ивл на деньги которые слуги закатали под асфальт и откаты так кто тут "кожен президент"? судов нет сбу работает против Украины Баканов кореш врага Украины и 5 колонны Мертвечука верховная рада почти не работает сша заняты передачей власти и исками от Трампа им не до Укоаины и без того импотентная Европа занята ковидом Карабах разрулен Пуйло ввело "миротворцев" на Донбассе наши сидят и боятся пошевельнутся только отчеты пресс секратаря что не попало жить будет царапина а мы не отвечали в случаи резкого вторжения не уверен что сдержат прорыв при огромных наших потерь сколько разведено уже руки и )(уйла развязаны Лука сказал что нужно кончать с демонстрантами или Украина и Беларусь так как Карабах уже не актуален а Зебил пусть дальше сидит и снимает видосики наш главнокомандущий и на этом фоне все видит наши уязвимые места и понимает Мордор на 90% верее 73% вы сделали себя вместе Пуйлу и напрягатся н пришлось за этот почти год правления Зебила
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18.11.2020 07:26 Ответить
Согласен на 100. Судя по отношению и наличия л/ с во власти, как раз ТО время для нападения , как в 14 - м , не исключено и БССР и Молдова и Украина. Ну не на КНДР они решили напасть же.
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18.11.2020 07:39 Ответить
Увидите - это сюрприз для Молдовы... Будет Бельцкая и Гагаузская Народные республики
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18.11.2020 07:26 Ответить
О захоронении кацапсих вояк за пределами эрэфии
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18.11.2020 00:56 Ответить
Удар из Крыма ? 🤔
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18.11.2020 00:57 Ответить
Время подходящее - в США непонятка с пересменкой
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18.11.2020 00:59 Ответить
Хе-хе-хе.
Не так давно учения были у кацапотварей
То же самое все бухтели.

Ну и? На более-менее крупную военную операция кацапия щаз неспособна.
Будут обсасывать и подводить базу под военные базы. Он в Судане хотят поставить.
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18.11.2020 01:05 Ответить
Какая непонятка?! В США, как раз все уже более чем понятно - выиграл Байден и более чем очевидно, что Рашке еще закрутят гаек! Он хорошо помнит откуда льется дерьмо (в т.ч. на него)
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18.11.2020 08:31 Ответить
Че там, уже рассекретили потери козломордых?
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18.11.2020 00:58 Ответить
шото мне это напоминает, после такого случился бамбас, а ща что. а зелибобики молчат, скрывают потери и отводят...
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18.11.2020 00:58 Ответить
сначала карабах..
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18.11.2020 00:59 Ответить
В Карабах они уже ввели войска. Типа "миротворцев", что не помешало им сразу притащить туда грады и танки, о которых и слова не было в "пресс релизе с "миротворцами""
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18.11.2020 08:33 Ответить
Автар нииз вестен

Печенеги шумною толпой
несутся розорять москву
а москвы ещё и нету
построят двести лет спустя
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18.11.2020 00:58 Ответить
Понятное дело, печенеги - злостные русофобы и ненавидели Московию еще до ее пострйки
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18.11.2020 08:35 Ответить
Выпускайте B-52
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18.11.2020 01:00 Ответить
сначала надо из соломы и листьев построить аэродром. Карго-культ - он такой.
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18.11.2020 01:49 Ответить
А как твоя изба из говна и палок?
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18.11.2020 06:16 Ответить
Печенег к отцу пришел и спросила кроха:
Папа! Я-то тут при чем, если русским плохо?
Папа-половец к сынку ласково нагнулся:
Ни при чем ты тут, мой свет, дедушка свихнулся!
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18.11.2020 01:01 Ответить
"на площадке танцевальной двадцать первый год"
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18.11.2020 01:01 Ответить
если я по милости зебуинов не смогу приехать в одессу, потому что там запоребрики, это будет им приговор
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18.11.2020 01:04 Ответить
В стране экономико-ковидный хаос. Высшее руководство(предатели) страны ушло на самоизоляцию. Агенты-бойцы русни уже давно в Украине как у себя дома и ждут команды. Осталось только посильнее качнуть США - чтобы им было не до Украины и все...
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18.11.2020 01:04 Ответить
Они попытались
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18.11.2020 01:06 Ответить
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 873
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18.11.2020 01:05 Ответить
Ещё больше "ванек" в утиль.
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18.11.2020 01:08 Ответить
В чём вопрос? В том, что нельзя использовать рос. армию за пределами или что можно использовать? Странно, руссиш войска в Сирии находятся незаконно, что ли?
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18.11.2020 01:09 Ответить
єто ответ туркам

===
Парламент Турции разрешил отправить военных в Азербайджан
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18.11.2020 01:10 Ответить
Возможно, но я о том, что нахождение в Сирии рос армии рос. закон разрешает (ну раз они там находятся), а где-то (например, в Армении) не разрешает? Но им ОДКБ разрешает присутствие в Армении.
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18.11.2020 01:18 Ответить
может, чтобы в азербайджане повоевать разрешение было, в карабахе...
в армению на базу или в сирию на базу их есть кому пригласить...
а в карабах некому
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18.11.2020 06:34 Ответить
И нет покоя ********,как там скрепы?сраные миротворцы.
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18.11.2020 01:10 Ответить
Белорусам приготовиться)))
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18.11.2020 01:22 Ответить
Дебіли московити хочуть питання Білорусі вирішити по кримському сценарію
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18.11.2020 01:52 Ответить
а, що там в білорусі не так, - ціхановська на свою пісєцькую шапку навскоси навісила біло червону лєнту і очолює партизанський рух?
а у бацьки повисли не тільки вуса
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18.11.2020 06:41 Ответить
И агент Зеленский с сообщниками как то неудобно "заболели".
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18.11.2020 02:21 Ответить
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599 В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 4599
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 2411
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18.11.2020 02:25 Ответить
С турками в карабахе думают схлестнутся!?
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18.11.2020 04:52 Ответить
а потом турецкий десант высадится в крыму....
ибо они не делят "донбасс отдельно, а крым отдельно"
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18.11.2020 06:44 Ответить
Опять русня мир будет нести ,(Уки ,шоб вы все здохли😡😡😡😡😡
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18.11.2020 06:58 Ответить
Пока "Сверный поток -2" не запустили ( а его не запустят никогда) шизоидный кремлёвский карлик в Украину дальше не сунется.... Потому как, мы перекрываем Европе газ, и кремлёвской перхоти *********** мало не покажется...Думаю, их какцапские посиделки в "думе" на тему "войны" - это запугивание скомороха кварталовского, чтобы побыстрее узаконивал лугандонскую помойку....
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18.11.2020 07:14 Ответить
Україна має ядерну зброю? Ні? Тоді російські монголоіди йдуть до вас.
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18.11.2020 07:18 Ответить
Ищут куда сплавить своих недовольных. ("изюмский шлях, на обратном пути - Казань, уже наша? Это вы поспешили)
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18.11.2020 07:18 Ответить
О, очередной кацапский русишшвайн высунул из под шконки своё рязанское свинячье рыло! Как там твоим соплеменникам гниётся на скотомогильниках под Ростовом? Благодаря новому решению Верхней палаты Государственной Дупы РФ их ряды увеличатся.
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18.11.2020 07:57 Ответить
Та ну, не може бути? Бубочка сам бачив, що фуйло хоче миру. Чи все- таки мІрА ( світу)?
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18.11.2020 07:44 Ответить
В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 3548 а что за гаджеты у рюзке витязей??В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны - Цензор.НЕТ 3978
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18.11.2020 07:54 Ответить
Не ну кацапы не могут спокойно жить,ищут проблемы на свою задницу.А потом с удивленной козлиной мордой спросят-" А за что нас все не любят?".
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18.11.2020 09:30 Ответить
Неужто, пока в Белом доме "пересменка" - "Аляска наш"! Не думаю. Видать в Африку до какого-то "Бармалея" попрутся.
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18.11.2020 09:38 Ответить
значит, где-то еще насрут....
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18.11.2020 10:31 Ответить
 
 