В повестку дня Верхней палаты парламента РФ снова внесен вопрос об использовании российской армии за пределами страны

Совет Федерации в среду рассмотрит вопрос об использовании Вооруженных Сил РФ за пределами России

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом говорится в повестке заседания на сайте верхней палаты.

"Об использовании Вооруженных Сил Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. Вносят Комитет Совета Федерации по обороне и безопасности, Комитет Совета Федерации по международным делам, Комитет Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству", - говорится в повестке.

Вопрос будет рассмотрен в самом начале пленарного заседания.

Докладчиками выступят полномочный представитель президента РФ в Совете Федерации Артур Муравьев, председатель комитета по обороне и безопасности Виктор Бондарев, глава комитета по международным делам Константин Косачев, руководитель комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские "миротворцы" в Нагорном Карабахе участвовали в оккупации Крыма и воевали на Донбассе, - InformNapalm. ФОТОрепортаж