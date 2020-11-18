Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" вблизи Новотроицкого и Шумов, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

За прошедшие сутки, 17 ноября, на Донбассе было зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - добавили в пресс-центре ОС.