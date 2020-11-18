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Наемники РФ дважды нарушили режим "тишины" вблизи Новотроицкого и Шумов, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб

Новости Цензор.НЕТ Происшествия Война в Украине

Наемники РФ дважды нарушили режим

За прошедшие сутки, 17 ноября, на Донбассе было зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-центр ОС в Facebook.

"За прошедшие сутки, 17 ноября, на участках ответственности украинских подразделений зафиксировано два нарушения договоренностей со стороны вооруженных формирований Российской Федерации. Вблизи Новотроицкого враг открыл огонь, применив ручной противотанковый гранатомет, а в районе Шумов - автоматический станковый гранатомет и стрелковое оружие.

Боевых потерь и ранений среди личного состава Объединенных сил не было", - сказано в сообщении.

Также сообщается, что с начала текущих суток, 18 ноября, нарушений режима тишины на всех участках линии разграничения не зафиксировано.

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"Украинские защитники контролируют ситуацию в районе проведения операции. В то же время наши воины находятся наготове к адекватному реагированию на возможные вызовы со стороны вооруженных формирований Российской Федерации и ее наемников", - добавили в пресс-центре ОС.

Наемники РФ дважды нарушили режим тишины вблизи Новотроицкого и Шумов, применив гранатометы и стрелковое оружие. Потерь нет, - штаб 01
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Ніякої тиші ніхто не порушував, бо її немає. Є окопна війна зі зменшенням інтенсивноситі обстрілів і навіть не із-за хорошої поведінки кацапів, чи ганебних домовленностей нашого, а просто є сильна армія і зразу надає по соплях "доблесной терористической армиии орков" і вони цен вже попробували.
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18.11.2020 08:12 Ответить
Сподіваюсь, що поки ще є.
Бо наша влада робить все, щоб армія розбіглась.
Навіть зменшили грошові виплати.
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18.11.2020 08:19 Ответить
Будем надеяться, что потерь действительно(!!!) нет........
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18.11.2020 08:13 Ответить
Перемирие в действии?
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18.11.2020 10:39 Ответить
Диверсионные группы уже давно внедрены в ВСУ и ждут своего часа, потихоньку отстреливая самых активных воинов, выдавая это за самоубийство, или несчастный случай, или сторонюю диверсию. Командование ВСУ упорно несообщает ежедневные "небоевые потери", озвучивая их только в общей стастистике и тем самым работая на врага.
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18.11.2020 10:51 Ответить
А сводки за 16 ноября нет и все по той причине, что был погибший боец ( в новостях выше и не от командования, а от сослуживцев) новая тактика ЗЕленой пошести - просто умолчать
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18.11.2020 11:54 Ответить
інтересно дівки стрибають!!..найманці рф ? Ловите як Ж2 та журнашлюхи зажигають у владі України.... Стрілочники. вимальовуюься....найййомнікі....
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18.11.2020 21:01 Ответить
 
 