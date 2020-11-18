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COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 млн

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 млн

По состоянию на утро 17 ноября в мире зарегистрировали 546 662 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19. Умерли за сутки - 10 502 человека.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные на Worldometers.

Согласно данным центра, в мире зафиксировано 55 943 189 случаев инфицирования, из них 546 662 только за прошедшие сутки.

От осложнений, вызванных вирусом, умерли уже 1 343 379 человек, из них 10 502 за минувшие сутки.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 млн 01

Побороли болезнь и вылечились 38,9 млн человек.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Италии - самая высокая с апреля суточная смертность от COVID-19, умирает более 700 человек в день

В пятерке мировых лидеров по количеству заражений COVID-19 - США, Индия, Бразилия, Франция и Россия. Украина находится на 17-м месте мирового рейтинга и на 8-м в Европе.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 млн 02
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Топ комментарии
+1
А с Монголии как-то и взять сейчас нечего.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов - Цензор.НЕТ 9744
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18.11.2020 07:31
+1
А во все остальное, значит, верится?
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18.11.2020 07:45
+1
3 млн живе на території у 2,5 рази більше України, а столиця нагадує наш смт, так шо з них взяти
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18.11.2020 07:48
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А с Монголии как-то и взять сейчас нечего.

COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов - Цензор.НЕТ 9744
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18.11.2020 07:31 Ответить
Слабо верится в такое, как и в то что в КНДР вообще ноль заболевших.
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18.11.2020 07:42 Ответить
А во все остальное, значит, верится?
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18.11.2020 07:45 Ответить
Ну что тут непонятного? Летучие мыши не могут перелететь через Великую Китайскую Стену, а панголинам далеко обходить.
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18.11.2020 08:12 Ответить
Там круче. Решили протестить населенные пункты, граничащие с рашкой, бо вспышка - 5 случаев.
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18.11.2020 09:00 Ответить
3 млн живе на території у 2,5 рази більше України, а столиця нагадує наш смт, так шо з них взяти
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18.11.2020 07:48 Ответить
Зато самая лучшая медицина.
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18.11.2020 08:58 Ответить
ага найкраща, шалених 100000 тестів зроблено, в статистиці нічого нічого, а потім пік заражених і і так через раз, з їх населенням можна всих вже 10 разів перевірити
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18.11.2020 09:18 Ответить
И из них полтора - в Улан-Баторе.
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18.11.2020 09:05 Ответить
по кол-ву смертей и новых случаев за сутки Украина сегодня на первом месте.
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18.11.2020 08:57 Ответить
 
 