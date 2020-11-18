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Новости За рубежом
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Беларусь (7520) санкции (10609) Евросоюз (15857) Макей (47) Кулеба Дмитрий (2619)

Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании из-за санкций, - глава МИД Макей

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Беларусь может пересмотреть сотрудничество с ЕС в атомной энергетике, миграции и образовании из-за санкций, - глава МИД Макей

Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей заявил, что в качестве ответных мер на санкции Минск может пересмотреть программы сотрудничества с Европейским союзом по целому ряду направлений.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом он сообщил в эфире телеканала "Беларусь 1" во вторник.

"У нас есть достаточный набор средств, которые позволят нам адекватно отреагировать на возможные экономические меры в отношении Беларуси. Это и целесообразность, и перспектива нашего сотрудничества с Европейской комиссией и Европейским союзом по вопросам атомной энергетики, по общей борьбе с нелегальной миграцией, с трансграничной преступностью, с контрабандой наркотиков и так далее", - заявил Макей.

Кроме того, отметил министр, идёт работа "над документом в таможенной сфере, где имеется ряд чувствительных вопросов, надо посмотреть на это".

"Мы посмотрим на ряд программ в гуманитарной сфере, которые реализуются здесь зарубежными государствами и неправительственными организациями, на ряд образовательных программ", - сказал он.

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Не видим смысла": Беларусь приостановила диалог с ЕС по правам человека

При этом Макей отметил, что "нам не хотелось бы, еще раз подчеркну, прибегать к этому".

"Надеюсь, что здравый смысл возобладает и ни у кого не появится желание выстраивать новые берлинские стены в данной ситуации", - заключил он.

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Топ комментарии
+9
не забудьде до санкційного списку додлати не вдягання шапок у зимовий період.
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18.11.2020 07:45
+6
Все, хана беларусским креветкам...
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18.11.2020 07:53
+5
О, тепер поруч з нами буде Північна Корея європейського зразка....
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18.11.2020 07:41
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О, тепер поруч з нами буде Північна Корея європейського зразка....
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18.11.2020 07:41 Ответить
у язику кісток та моску немає - що хотіли те й отримали
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18.11.2020 11:22 Ответить
Обезьяна вспомнила о гранате...
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18.11.2020 07:42 Ответить
чей то мне слова про комиссию по ядерной безопасности на откровенную попытку шантажа ...ядерного смахивают..совсем башню заклинило!
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18.11.2020 07:43 Ответить
не забудьде до санкційного списку додлати не вдягання шапок у зимовий період.
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18.11.2020 07:45 Ответить
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18.11.2020 07:58 Ответить
Все, хана беларусским креветкам...
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18.11.2020 07:53 Ответить
Ути-пути..как страшно.
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18.11.2020 07:55 Ответить
ЕС просто обридався від атчаінія
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18.11.2020 07:58 Ответить
відкриють кордон для мігрантів та наркотрафіку - навіть обсеруться від радісті
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18.11.2020 11:26 Ответить
Моська начала тявкать на слона...
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18.11.2020 08:03 Ответить
Оба ес и Белорусь стоят друг -друга .почти 7 лет между Украиной и россиой война а ес все сроят северные потоки и инфраструтуры совместно с лилипутом
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18.11.2020 08:04 Ответить
Po jadernoj oni i tak nesotrudnicut,po nelegalami takze,kak i kontrabandoj cigaret oni ne imejet ravnix v mire.novyje sankciji dlia nix na podxode i ES oni nicem neispugajet
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18.11.2020 08:07 Ответить
Є шанс Україні направляти електроенергію в ЄС, чи Беня не дозволяє?
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18.11.2020 08:08 Ответить
Дозволяє, але через нього з накруткою.
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18.11.2020 08:17 Ответить
Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 1420 .Госспадя ,, бацько вирішив - налякати їжака голим задом . Точно - хворий .. Білорусь може переглянути співпрацю з ЄС в атомній енергетиці, міграції та освіті через санкції, - глава МЗС Макей - Цензор.НЕТ 8999 .
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18.11.2020 08:51 Ответить
Все режимы, подобные белорусскому, нарвавшись на санкции прежде всего становятся в позу незаслуженно обиженных и торопятся ввести "санкции" в ответ, вместо того, чтобы устранить причины их введения
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18.11.2020 08:58 Ответить
так причиной и являются эти самые, ставшие в позу. как они могут устранить сами себя?
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18.11.2020 09:37 Ответить
Мы очень обеспокоены и возмущены.Ну как же ЕС проживет под санкциями бульбаша?
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18.11.2020 09:34 Ответить
Що стосується санкцій відносно ЕС, то макей з лукою можуть набрати повний рот гімна,та смачно плюнути в сторону Заходу...
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18.11.2020 10:19 Ответить
карма "минского сходняка" для Украины ,настигла самих сябров.Вот и лука- "миротворец".который предлагал Петру закрыть 400 км украинско-рашистской границы своими войсками,которые сейчас по полной "метелят" по спинам славян- сябров
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18.11.2020 10:27 Ответить
Захід сіє вітер в Білорусі, а пожне бурю. Не підтримує лояльного Лукашенка, а проросійську опозицію, ховає проросійську заколотницю Тіхановську. Польша віддала свій телеканал проросійським провокаторам, сприяє громадянській війні в Білорусі, хоче отримати російські війська на кордоні, -- а далі в ліс, тим більше дров...
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18.11.2020 10:32 Ответить
A sto obcego imel imejet ili budet imet lukosenko s ES ili NATO?Vsiagda on byl proruskim fasistom.Opozicija ona jezdit po zapadu imejet ixneju poderzku,tak sto mozno cytat ix proevropejskoj a ne ruskoj.Tixonovska jest sami izvesni politik s Belorus na zapade i ejio tut uvazajet
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18.11.2020 11:12 Ответить
Vot ona teper sveciji,priom na vysom uroven kak vsegda,sto neskazes pro byvsuju vlast lukosenko.Glavnoje na zapade jest liudi ix prava a vot etogo samozvanec neponimajet i nexocet poniat.Tak sto ego vremia uze na podxode v svalku so svojimi kolxozami i doxloj sssr
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18.11.2020 11:21 Ответить
Та не "Беларусь может пересмотреть", а лука опускает железный занавес и ложится под парашку...
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18.11.2020 23:31 Ответить
 
 