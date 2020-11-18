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Новости За рубежом
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Байден (2373) назначение (2047) США (23155)

Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме

Избранный президент США Джо Байден объявил во вторник, что назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме. Он формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения руководителя администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник помощниками политика.

Менеджер предвыборной кампании демократа Джен О'Мэлли Диллон будет назначена заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна.

Главный политический стратег в штабе Байдена Майк Донилон станет старшим советником президента. Советниками главы администрации США будут также Стив Риччети и Дана Римус. Они являлись помощниками Байдена во время предвыборной гонки.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Луизиана Седрик Ричмонд, являющийся сопредседателем предвыборной кампании Байдена, станет старшим советником президента, а также будет заниматься в Белом доме связями с общественностью и СМИ.

Джули Родригес будет курировать в Белом доме вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия.

Ранее Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна. Ранее он работал на должности его советника.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп впервые сказал о победе Байдена, но тут же отказался признать поражение

"У избранного президента Байдена и избранной вице-президента Харрис амбициозная и неотложная повестка дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации. - Ред.)", - заявил в связи с этим руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн, слова которого цитирует "Укринформ".

Как сообщалось, в минувшую среду Джо Байден официально объявил о первом назначении - руководителя администрации, которым стал его давний помощник Рон Клейн. В штабе заявили, что в течение ближайших недель состоятся другие назначения на ключевые должности новой администрации, которые будут сбалансированы с точки зрения гендерного и расового подходов.

В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на президентских выборах - он распорядился, чтобы его администрация воздержалась от любых шагов по взаимодействию с переходной командой Байдена.
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Топ комментарии
+9
Суды в основном посылают Трампа с его адвокатами, так как лечением бреда занимаются совсем другие организации.
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18.11.2020 08:13
+8
А тем временем в бункере одиноко рыдает Дед ПыНя...
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18.11.2020 07:59
+6
Кресло под трампом уже тлеет. Нужен таз с водой.
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18.11.2020 07:58
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Кресло под трампом уже тлеет. Нужен таз с водой.
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18.11.2020 07:58 Ответить
Блажен, кто верует.
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18.11.2020 21:15 Ответить
А тем временем в бункере одиноко рыдает Дед ПыНя...
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18.11.2020 07:59 Ответить
та посмотрим...Байден такой воинственный на словах, но вот только Пентагон уже обьявил про вывод войск с Афганистана и Ирака....как то не про войну....как бы и нас он одеялами не поддерживал как обама....
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18.11.2020 08:36 Ответить
Байден пока еще не президент и решение о вьіводе войск из Афганистана и Ирака не его.
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18.11.2020 09:11 Ответить
Псаки тоже нашли должность?
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18.11.2020 08:03 Ответить
Хоч би, вона так дрюкала москалів, що ті і досі її пам'ятають Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме - Цензор.НЕТ 394
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18.11.2020 08:12 Ответить
Та то понятно)) Байден будет "дрюкати москалів" в Бурисме Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 3920
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18.11.2020 08:42 Ответить
Рановато Бидон назначениями занялся. Ему ещё с судами разбираться до 14 декабря...
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18.11.2020 08:05 Ответить
Суды в основном посылают Трампа с его адвокатами, так как лечением бреда занимаются совсем другие организации.
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18.11.2020 08:13 Ответить
з останніх новин: верховний суд Пенсильванії відхилив позов штабу Трампа...і чергове звільнення: Трамп звільнив директора агентства з кібербезпеки...
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18.11.2020 09:17 Ответить
Молодець.
Фуйло, та інше, розраховували, що Байден буде підбирату команду до квітня 2021.
Плісняві, так повинен виглядати "турборежим" порятунку країни, а не руйнації, як у вас.
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18.11.2020 08:08 Ответить
А байдена вже хтось офіційно оголосив "президентом"? Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 4526
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18.11.2020 08:47 Ответить
Янукович поздравил Байдена с победой.
Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 4602
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18.11.2020 08:51 Ответить
Байдена поздравил с победой, а Трампа пригласил в Ростов Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 1516
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18.11.2020 09:09 Ответить
Це Хусейнович, тобто Обама, поздоровив Віть Пйордича з обранням пердзидентом ще навіть до оголошення про це ЦВК України. Мабуть Свинохряк цілком влаштовував Обаму. А вже по його прикладу і європоцівські паскудники на пердзидентських та прем*єрських стільцях. Ну і пішла традиція.
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18.11.2020 09:43 Ответить
А я вже щось почав переживати за бідона, щоб він не повторив долю СНІДу, про якого всі по команді забули і він бідолашний сидить плаче.
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18.11.2020 10:54 Ответить
..а шо будет делать "ЦЕНЗОР.НЕТ",когда Трамп останется президентом?.Главный редактор Бутусов хотя бы подсказал своим придуркам,которые пишут- "избраный президент Байден", что его объявить президентом могут только 538 выборщиков 14 декабря... до тех пор он никто.... пусть хоть заглядывают в другие источники,а не в "Нью-Йорк таймс","Вашингтон пост" или CNN, принадлежащие демонократической партии...Байден-отрыжка комуно-социалистов...забыли СССР?Обама с Бидоном за 8 лет своего царствования дали украинской армии -сухпайки и ВСЁ... Трамп-оружие военную помощь деньгами,ужесточил санкции против ************* и остановил"Северный поток-2...мало...?будете х@й сосать у большевиков...Байден призначив дев'ять найближчих помічників у передвиборчій кампанії на ключові посади в Білому домі - Цензор.НЕТ 1387
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19.11.2020 00:22 Ответить
 
 