Байден назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме

Избранный президент США Джо Байден объявил во вторник, что назначил девять ближайших помощников по предвыборной кампании на ключевые должности в Белом доме. Он формирует разнообразную команду руководителей менее чем через неделю после назначения руководителя администрации.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом говорится в заявлении, распространенном во вторник помощниками политика.

Менеджер предвыборной кампании демократа Джен О'Мэлли Диллон будет назначена заместителем руководителя аппарата сотрудников Белого дома Рона Клайна.

Главный политический стратег в штабе Байдена Майк Донилон станет старшим советником президента. Советниками главы администрации США будут также Стив Риччети и Дана Римус. Они являлись помощниками Байдена во время предвыборной гонки.

Член Палаты представителей Конгресса США от штата Луизиана Седрик Ричмонд, являющийся сопредседателем предвыборной кампании Байдена, станет старшим советником президента, а также будет заниматься в Белом доме связями с общественностью и СМИ.

Джули Родригес будет курировать в Белом доме вопросы, касающиеся межведомственного взаимодействия.

Ранее Байден заявил, что назначает главой аппарата Белого дома Рона Клайна. Ранее он работал на должности его советника.

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"У избранного президента Байдена и избранной вице-президента Харрис амбициозная и неотложная повестка дня для дальнейших действий. Команда, которую мы уже начали собирать, позволит нам решить проблемы, которые встанут перед нашей страной уже в первый день (после инаугурации. - Ред.)", - заявил в связи с этим руководитель аппарата Белого дома Рон Клейн, слова которого цитирует "Укринформ".

Как сообщалось, в минувшую среду Джо Байден официально объявил о первом назначении - руководителя администрации, которым стал его давний помощник Рон Клейн. В штабе заявили, что в течение ближайших недель состоятся другие назначения на ключевые должности новой администрации, которые будут сбалансированы с точки зрения гендерного и расового подходов.

В то же время действующий глава Белого дома Дональд Трамп отказывается признавать свое поражение на президентских выборах - он распорядился, чтобы его администрация воздержалась от любых шагов по взаимодействию с переходной командой Байдена.