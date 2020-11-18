В Украине олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям, а союзники России сидят в Верховной Раде, - посольство США

Временно поверенная в делах Посольства США в Украине Кристина Квин на форуме коалиции "Реанимационный пакет реформ" "Диалоги о реформах: на пути к Вильнюсу", который начался 17 ноября в Киеве при участии представителей Кабмина, Офиса Президента, посольств и Верховной Рады, заявила о том, что в Украине "олигархи звонят судьям", а "союзники России сидят в Верховной Раде".

Об этом сообщает Судебно-юридическая газета, передает Цензор.НЕТ.

Так, Кристина Квин сказала следующее.

"Сейчас мы видим два важных вызова по евроатлантической интеграции. Очень важно, чтобы Украина их реализовала, в ином случае она не сможет показать достижения в интеграции.

Сейчас на многих фронтах Украина борется с агрессией России. Аннексия Крыма, конфликт на Донбассе. Это в том числе и кибератаки, и дезинформация, которая распространяется с территории РФ, а также через союзников России, которые также сидят и в Верховной Раде Украины.

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Аналогично есть внутренние вызовы по борьбе с коррупцией. Важно, чтобы реализация данных двух вызовов происходила одновременно, и важно противостоять дезинформации.

Президент Зеленский пришел к власти с лозунгом, что борьба с коррупцией станет сильнее, правительство будет работать лучше, и украинцы ощутят это на себе. И он достиг определенного успеха: отмена депутатской неприкосновенности, банковская, земельная реформы. Но, как мы знаем, когда реформа верховенства права усилилась против привилегий и денег, личной заинтересованности, то эта личная заинтересованность начала сопротивляться. Именно это мы видим сегодня в Украине. Олигархи и дальше звонят народным депутатам и судьям и прочим, чтобы подорвать повестку дня Президента и чтобы система работала в их пользу.

Мы также видим, что есть попытки со стороны союзников РФ подорвать проевропейский нарратив и сформировать антизападный нарратив. Это делается с помощью медиахолдингов и соцсетей.

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Сейчас есть голоса, которые говорят о том, что извне пытаются управлять внутренними делами Украины. И этот нарратив является нечестным, потому что он переворачивает все с ног на голову. Западные партнеры поддерживают Украину и, в частности, те цели, которые стоят перед украинским правительством и украинскими гражданами. Это можно увидеть из наших публичных заявлений.

На самом деле как раз эти "личные интересы" стремятся управлять Украиной. Они хотят обогатиться и того, чтобы попытки Украины в направлении евроатлантической интеграции провалились.

Чтобы украинские институции были подотчетны украинским гражданам, необходимо, чтобы Генеральный прокурор работала на благо украинских граждан, а не частных интересов.

Также Зеленский огласил о судебной реформе. И если Украина реализует ее, то это ее поднимет до уровня европейских стран.

Администрация США и дальше планирует работать с Президентом Зеленским в направлении евроатлантической интеграции", - отметила Кристина Квин.

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На этом форуме также выступил представитель Офиса Президента, который отметил, что Президент Зеленский живет идеей воплотить судебную реформу.

В свою очередь, вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина подчеркнула, что угрозы безвизу на данный момент нет, а Украина выполнила требования ЕС на "твердую восьмерку" по 12-балльной шкале.

Впрочем, Посол Европейского Союза в Украине Матти Маасикас не был столь оптимистичен и назвал "стакан скорее наполовину полным". Он отметил, что скоро ЕС опубликует ежегодный отчет относительно внедрения Соглашения об ассоциации с ЕС, который будет очерчивать прогресс, достигнутый Украиной во внедрении своих обязательств.