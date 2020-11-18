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COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Здоровье

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды, 18 ноября, зафиксированы 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03госпитализированы - 1 668 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03летальных случаев - 256;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03выздоровели - 8 096 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 03осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": COVID-19: За сутки в мире умерло рекордное количество человек - 10,5 тысяч. Всего инфицированы 55,9 миллионов

За все время пандемии в Украине COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 06

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08заболели - 570 153 человека;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08выздоровели - 259 079 человек;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08летальных случаев - 10 112;

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 08проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - рассказал Степанов.

COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 11
COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев 12
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Топ комментарии
+16
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9645
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18.11.2020 08:46
+16
Я еще когда в новогоднюю ночь 2019 года как увидел на канале г+г, как из-за шторки выполз гнусавый гном и хриплым голосом сказал, шо идет в презеденты, то я сразу понял, что жди беды...
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18.11.2020 08:50
+11
А это стандартная тактика зеваты. Они постоянно ноют что все «одинаковые» и все бестолку, и всеравно ходят на выборы. Умышлено деморализуют проукраинских избирателей.
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18.11.2020 08:43
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Правила форума Совет форумчан
Вибори передають баальшой прівєт.
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18.11.2020 08:26 Ответить
На выборы можно было и не ходить
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18.11.2020 08:35 Ответить
Так а зачем же тогда 73 % зебилов пошли на выборы в апреле 2019, если можно было не ходить? COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев - Цензор.НЕТ 7598
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18.11.2020 08:36 Ответить
тогда еще не было двух вирусов: Корона и Зе
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18.11.2020 08:43 Ответить
Я еще когда в новогоднюю ночь 2019 года как увидел на канале г+г, как из-за шторки выполз гнусавый гном и хриплым голосом сказал, шо идет в презеденты, то я сразу понял, что жди беды...
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18.11.2020 08:50 Ответить
Он и следующие президентские выборы выиграет.Жди дальше беды...
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18.11.2020 08:55 Ответить
а зебилы оказывается те еще мазохисты. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 2475
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18.11.2020 08:59 Ответить
Хлебало у него треснет...
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18.11.2020 09:02 Ответить
Выиграет, но по частям, вы за какую его часть, за ухо, ж*пу или за нос ?
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18.11.2020 09:04 Ответить
да-да, понял, а я то чуть не обосрался со смеху. как тот царь Тигран, стоя со своим 200к. войском, увидя с 10к. римлян ведомых Лукуллом, мол: Ахаха, и это они на НАС идут?(через пару часов сцарек жалостливо молил рабов шоб поскорее его эвакуировали оттудова)
мдаааа, хрипляцюга нас всех обосрал COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 8477
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18.11.2020 09:38 Ответить
А это стандартная тактика зеваты. Они постоянно ноют что все «одинаковые» и все бестолку, и всеравно ходят на выборы. Умышлено деморализуют проукраинских избирателей.
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18.11.2020 08:43 Ответить
тк вірусу такого ще не було, був інший з народження.
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18.11.2020 08:43 Ответить
Ну так у мастеров спорта по борьбе с кароно вирисом по другому и быть не может. Зебилы!!!
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18.11.2020 08:32 Ответить
писать научись, для начала, дб
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18.11.2020 08:34 Ответить
о, зебоб из под шконки выпалз COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев - Цензор.НЕТ 6208
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18.11.2020 08:36 Ответить
какой он зебоб, Вы на ник его посмотрите.Простой рязанский парень из пригожинской подворотни. Их много последнее время появилось.
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18.11.2020 08:45 Ответить
Да я знаю, но мне шо зебилы, шо кацапы, разницы нет. И те, и те - враги Украины COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9238
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18.11.2020 08:48 Ответить
судя по манере разговора, вы в этой подворотне как раз и родились.
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18.11.2020 08:51 Ответить
узке детектед!
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18.11.2020 09:06 Ответить
6:1
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18.11.2020 09:40 Ответить
шо, сфинктер сжался кацапа ? COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9980
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18.11.2020 09:53 Ответить
Подплинтусный, закрой своё вонючее поддувало.
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18.11.2020 08:54 Ответить
о, еще один COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 4265
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18.11.2020 08:56 Ответить
уже под лавкой
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18.11.2020 09:01 Ответить
Так зато дороги-то какие идеальные...
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18.11.2020 08:38 Ответить
де? немає їх. то тільки писдьош, дерибан в реалі. подивись початок передачі https://www.youtube.com/watch?v=7smJQS7PuL8
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18.11.2020 08:46 Ответить
CNN: В России умерло от COVID-19 130 тысяч человек. Больницы и морги переполнены.
https://edition.cnn.com/videos/world/2020/11/16/russia-coronavirus-impact-chance-lead-vpx.cnn

"Российская система здравоохранения не справляется и вот-вот рухнет под напором коронавируса.. Мертвая женщина лежит на койке без присмотра, ее руки безжизненно свисают, а другие пациенты судорожно глотают воздух всего в нескольких метрах от нее. За ночь в палате умерло еще двое....

...мрачные кадры переполненных моргов - слишком жуткие, поэтому СNN не может их показать. Трупы лежат на носилках и на полу. Официальные данные по смертности в России - они гораздо ниже, чем в других сильно пострадавших странах - не соответствуют истинному размаху бедствия. Предположительно больные коронавирусом исключаются из статистики после вскрытия"

COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 4194
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18.11.2020 08:45 Ответить
А фуйло сховався в бункері.
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18.11.2020 08:49 Ответить
Кто вскрывает коронавирусных?
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18.11.2020 09:04 Ответить
Про 130 тыс сам придумал? Мрачные кадры мы не покажем а статистика предположительно занижена, пот это ржака. Пусть лучше свои морги покажут, у них только официально 250 тыс жмуров.
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18.11.2020 09:22 Ответить
Абы ляпнуть Данные на сегодня 33619. .
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18.11.2020 09:32 Ответить
Да, он придумал, думаю там не менее полумиллиона тушек пошло к чертям, т.е. к Яхве, а это гораздо хуже чем к чертям то. гггг)))
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18.11.2020 09:56 Ответить
высер в лучших гомосексуальных фантазиях кацапа !
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18.11.2020 09:51 Ответить
На самом деле!
В Рашке - 10 погибли от вируса, да и то подавившись селедкой.
Трамп - чмо, то есть не чмо, а вот Байден - аферист, и коммунист ненавидит негров!
А все в мире страны кроме венэсуэл и прочих = русофобы(так боятся русских шо аж спят спокойно но им снится как русские сапоги разлетаются, как в Карабахе)
Ты - идешь на Путина.
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18.11.2020 09:59 Ответить
Прикольно) Даже кислые рожи совковые затеняют, шоб тот кто кушает в момент просмотра не проблевался(ну и рожи.... COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 5048 )
Корреспондент видно шо чуть не обосрался, даже говоря с кем-то(тот уже на бутылке) русским по видеосвязи. мммм, ну хоть нормально шо ватники могут посмотреть - Почему именно Путин в бункере, а они в ж., то есть в Рашке, хотя, это еще посмотреть где хуже COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 3120
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18.11.2020 09:55 Ответить
Ну шо там, сильно вам помог дурантин выходного дня?
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18.11.2020 08:46 Ответить
так результат від карантину так швидко не показуються. це результат минулих вихідних, недурантинних.
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18.11.2020 08:48 Ответить
Ну как бы результат будет виден через 7-10 дней. Но сомневаюсь что он сильно помог.
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18.11.2020 08:56 Ответить
судя по данным, в Харьковской области сильно упало
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18.11.2020 09:03 Ответить
а шо було у Харківській до падіння?
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18.11.2020 11:09 Ответить
Татьяна Татьянина 177807ce Упало потому, что тестировать стали меньше . У сестры семья вся заболела ( 4 чел). Температура только у нее ( 37,5), а врач сказала, что сейчас тестируют только при высокой температуре и тяжелых больных. С больничных выписывают тоже без повторных тестов.Вот и поплыла статистика, а больницы трещат.
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18.11.2020 11:30 Ответить
Дядя Петя, Вы дурак? (с)
Карантин выходного дня объявили на прошлых выходных (4 дня назад). Первые симптомы при заражении появляются через 7 дней, а рез-ты теста надо ждать от 3-4 до 10-12 дней.
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18.11.2020 10:13 Ответить
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 9645
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18.11.2020 08:46 Ответить
Бурцы "забурылись", их и так неплохо кормят.
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18.11.2020 08:53 Ответить
У прахоботов любая тема сразу становится темой Президента Украины.
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18.11.2020 08:52 Ответить
Естественно, всенародно же избранный, гарант Конституции.
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18.11.2020 08:55 Ответить
на которую он уже наложил 200 болтов и 5 тонн материала якутского скульптора.
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18.11.2020 10:48 Ответить
Зеленский: Мы мастера спорта по борьбе с коронавирусом https://focus.ua/ukraine/455767-zelenskii_my_mastera_sporta_po_borbe_s_koronavirusom - вот же ублюдок
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18.11.2020 09:09 Ответить
А представляешь если бы на его месте "был какой-то дурачок"?
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18.11.2020 09:09 Ответить
половина тестов на третий и больше день
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18.11.2020 09:03 Ответить
я и говорю - знач. часть "статистики" = "парня уже отпели и напились на "3 дня, как он ушел, нет, 5 дней прошло...""
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18.11.2020 10:49 Ответить
Я не розумію для чого дається ця (тупа!) та залякувальна статистика! На якого лошка все це розраховано? Проведенно 4 млн. пцр -тестів, і що? Де висновки!? Скільки перехворіло ковідом, від числа тестуємих? Померло стількі то! І що?! В чом особливість, захворення ковід і кому він, в першу чергу, небезпечний? Погрузили країну в шоковий стан, ковідної параної.
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18.11.2020 09:05 Ответить
КАРАНТИН ВЫХОДНОГО ДНЯ - НУ НУ - А СКОРЕЕ - УНИЧТОЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ, ЗЕЛЕНЫМИ И СОЗДАНИЕ КОЛЛАПСА В СТРАНЕ
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18.11.2020 09:06 Ответить
Ситуация в России и Украине практически одинаковая если учесть количество населения. Заболело 1,9 млн и 570тыс, умерло 33 тыс и 10 тыс.
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18.11.2020 09:45 Ответить
Заметил: с начала этой недели в метро (Киев) стало значительно меньше "буратин" (идиотов, которые не в силах были натянуть свою маску на свой нос). Прогресс, блин.
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18.11.2020 09:46 Ответить
Сейчас к носам тех буратин либо кислород подводят либо червячки подползают...
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18.11.2020 10:03 Ответить
К мозку твоему червячки давно добрались - судя по высерам.... COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 1355
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18.11.2020 11:03 Ответить
Ну, похоже, для Вас весь мир - высеры... Вы что, в России живете?
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18.11.2020 12:05 Ответить
Нет, не все - то что пишете вы... очень много горячечного бреда
Просто не всем заболевшим подводят кислород. Более 80% переносят данное ОРВИ сравнительно легко!
К счастью в Украине COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 8181
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19.11.2020 10:21 Ответить
Странно, и почему же такие "оптимистичные" данные совершенно не успокаивали итальянцев, когда весной у них под тысячу смертей в день от ковида было? Кстати, в Швеции, где маски не носят и карантинных ограничений практически нет, за 18 ноября было 96 смертей от ковида. В пересчете на Украину это 384 смерти в день. И в Швеции этот показатель растет.
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19.11.2020 11:03 Ответить
Уже было пояснения по этому. У итальянцев, в отличии от Украины, продолжительность жизни выше. А значит попадающих в зону риска пожилых людей, с "хроническими заболеваниями" больше. Соответственно и уровень смерти. Как-то так. Не претендую на истину в последней инстанции.
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19.11.2020 11:05 Ответить
Плюс списывали на Ковид многое, т.к. от этого получали финансирование....В Италии
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19.11.2020 11:06 Ответить
Hellis@13Hellis_13 16 ч

190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
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18.11.2020 09:56 Ответить
Пускай умирают в страшных муках, главное, чтобы "рестораторам" в выходные ничего не мешало и садовым всяким можно было попонтоваться! Та и вообще - Ковид - это фигня как здешние умники еще недавно доказывали...
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18.11.2020 10:29 Ответить
Я був вражений коли моєму родичу в районному місті це доводив місцевий посадовець ще місяць тому. От тому зараз і помирають люди. Тому що одні брешуть, а інші вірять.
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18.11.2020 10:47 Ответить
Это не фигня, просто тяжелое ОРВИ. Да, как грипп.
Краткий анализ для тех, кто с мозгом:
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 6660
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18.11.2020 11:05 Ответить
А что так слабо пообзывал. Тут можно и посильнее.
Статистику видел?
80% переносят легко, слышал?
От гриппа осложнений не меньше всегда было
И да, это именно ОРВИ!
Хотя кому я тут что доказываю... помойка COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 3701
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18.11.2020 11:36 Ответить
Безнадега....
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18.11.2020 11:58 Ответить
Желаю тебе, Сережа, легонько легонько переболеть китайским ОРВИ. Что бы воздушка хватило и легкие булькали не долго.
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18.11.2020 14:49 Ответить
Глупенький. От слова "Совсем" Более 80% переносят его достаточно легко. Да, к сожалению люди с "хроникой" получают осложнения. Но не у всех, как ты пишешь "...булькают лёгкие..."
И да - я уже переболел. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 8304 Да, температура была неделю 38,5 - 39,5. Кашлял сильно. Но ничего сверхнеобычного - по ощущениям грипп. Лечился сам - много питья, иммуностимуляторы, модуляторы и т.д. (Единственной схемы лечения Ковида нет!) плюс жаропонижающие.
После флюорография - семейному врачу не понравилось пятнышко на одном легком
Пришлось попить антибиотики. Все. Ничего страшного. Как тут пишут тысячами тратят на лечение - бред. Я за все гривень может 800 потратил. Так что иммунитет это единственное что поможет
Не болей и не желай другому!!! COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 1896
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19.11.2020 10:17 Ответить
Не у всех. Но дебильничать и рассказывать, что это обычный ОРВИ, может только конченый ублюдок.
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19.11.2020 10:37 Ответить
Я понимаю что у вас, ботов, задача такая - передёргивать и отвечать по методичке COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 3871
Где ты видел в моем сообщении слово "обычный"? COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 4247
А то что ковид - это и есть ОРВИ прими как данность. Расшифровывается Остро-Респираторная-Вирусная Инфекция! COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 4164
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19.11.2020 10:44 Ответить
Американськи і китайські лікарі-інфекціоністи і вчени кажуть - єдиний засіб зберегтись від зараженням - не жити там де живуть інші люди або постійно вентилювати приміщення, вивітрюючи потенійний вірус.

Вірус цей може згнаходитись в повітрі і накоплюватись. Вище доза - більше шансів померти в реанімації. Навіть легка форма зараження може призвести до хронічних наслідків, і інколи неприємних.

Відчиняйте вікна особливо на площадках в житлових будинках - це те що стали робити в Ухані після того як заражались цілими багатоповерхивками. Холодно? Трохи потерпіть до вакцини. Одягнитесь. Сусід-жлоб кричить не дає вентилювати? Чхайте на нього. Це краще ніж близьких хоронити? Пішов він.вона на...

Від зараження можно і потрібно зберегтись. Це як це робиться в розвинених країнах. Читайте англомовну інформацію з розвинених країн - вона точніше. Там важе купити медичний диплом чи державну посаду.
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18.11.2020 10:46 Ответить
Ага!!111 Там же масоны, специально травят, вы открываешь окно, вируса нет, но зато 5G попа.дает и активирует вирулентность микронаноботороботов и все. Вы чипирован!!11 А Билл Гейтс зарабатывает на вас триллионы....!!1(из выпуска РенТВ) COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 7774
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18.11.2020 10:52 Ответить
256 человек? За то Зеля много дорого построил. Наверное 256 км?
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18.11.2020 11:00 Ответить
Смешного мало на самом деле.
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18.11.2020 11:02 Ответить
Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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18.11.2020 11:08 Ответить
Зелёная власть закатывает результаты ,,Борьбы с коронавирусом,, COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 2208 в дороги ,,Большой стройки,,.
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18.11.2020 11:10 Ответить
От 600 до 900 миллионов человек в мире ежегодно заболевают гриппом
умирает от 280 до 600 тысяч человек.
Почему нет карантина по этому поводу?
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18.11.2020 12:38 Ответить
Потому что о уважаемое копытное, ГРИПП сезонен, меньше инкубационный период, меньше длительность болезни с адекватным иммунным ответом, меньше осложнений... А вообще иди в лес, копытное.
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18.11.2020 17:50 Ответить
"Потому что ГРИПП сезонен, меньше инкубационный период, меньше..."

А цифры вас не впечатляют?
Ну и насчет "копытное" - цифры не мои, а ВОЗовские.
Их что запрещено "оприлюднювать"?
Что за хамская реакция?
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19.11.2020 14:37 Ответить
Возможно потому, что при Ковиде со всеми карантинами и мерами предосторожностями уже умерло 1,3 млн. или что-то около того. А мы еще даже на плато не вышли.
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18.11.2020 21:17 Ответить
Ежегодно в мире умирает 6 МИЛЛИОНОВ детей от голода и недоедания...
Гдн вопли по этому поводу?
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18.11.2020 12:39 Ответить
сегодня примкнул к клубу ковидников Носите маску не подвергайте себя вирусу - єто не шутки и самочувствие просто Зеленское
COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 4024
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18.11.2020 17:31 Ответить
У нас народ тупое быдло. Им говорят носите маски, и что?
Дебилы даже не хотят вникнуть, что к примеру в Японии, где население >144 млн
заболело всего ~120 тыс и более 100 уже здоровы. И ГРИППом там так же мало заражаются благодаря маскам и ответственности. Но у дебилов есть пример - Швеция.
Вам Зеленский не нравится?
Я вам скажу, что не будет у стада баранов вожаком олень!
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18.11.2020 17:47 Ответить
В Швеции за 18 ноября было 96 смертей от ковида. В пересчете на Украину это 384 смерти в день. И в Швеции этот показатель все еще растет.
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19.11.2020 13:23 Ответить
Тобто, Ви маску не носили ?
Не хочете здати повторний тест ?
Дуже часто 2 і 3 виявляються негативними.
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18.11.2020 19:14 Ответить
ні, я якраз сурово дотримувався і масочного і все таке.. але дитина з жінкою до школи ходили та на розвивайку.... ото десь звідти і прийшла зараза...
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18.11.2020 19:24 Ответить
цей тест один з найякісніших - до 80 % вірогідності.... те, що роблять у полікліниці - десь 50 % але завтра і той зроблю - треба ж статистику якось робить
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18.11.2020 19:26 Ответить
тільки результат чекати 2-3 тижні... за цей час він вже не актуальний буде.. в багатьох результати в якійсь кліниці згоріли.. та багато людей місяць чекали сиділи... цей тест коштуав 1200 грн ...Зеленьському, та Степанову великий привіт! Лікарі тест зараз назначають на той срок, коли він вже не покаже результату або він буде не актуальний. А переробити цей... ну не знаю - 1200 гривень вдрууге мабуть не знайду.. бо саме стільки вже на ліки пішло
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18.11.2020 19:30 Ответить
В усякому разі, якщо раптом зробите - напишіть результат.
Дружина і донька - здорові ?
Одужуйте.
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19.11.2020 02:13 Ответить
Реальная ситуация с COVID-19 на 18.11.2020
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18.11.2020 18:19 Ответить
Янелох в домікє. COVID-19: в Україні померла рекордна кількість людей - 256, одужали - 8096, виявлено 12 496 нових випадків - Цензор.НЕТ 3612

Пані та панове! Носіть маски та не слухайте антимасочників та антиантисептиків. Доречі, у продажу є вологі серветки з високим вмістом спирту, давно ними користуюсь, якщо немає можливості помити руки з милом, да і просто одразу після магазину чи транспорту протерти руки серветкою та попшикати антисептиком займає хвилину часу та може зберегти здорове життя. Ще добре попити вітамін D та C, щоб імунітет підтримати теж не завадить.
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19.11.2020 02:49 Ответить
Соблюдайте меры предосторожности от Ковид, но не паникуйте, берегите свою сердечно-сосудистую систему

По данным ВОЗ, в четверг (8 ОКТЯБРЯ 2020) во всем мире было зарегистрировано еще 5 514 смертей (от Ковид), в результате чего общее число погибших достигло 1,05 миллиона.
https://www.pravda.com.ua/rus/news/2020/10/8/7269324/

Каждый год от ССЗ (сердечно-сосудистых заболеваний) умирает 17,5 миллиона человек. ВОЗ

https://www.who.int/cardiovascular_diseases/ru/
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19.11.2020 14:56 Ответить
 
 