COVID-19: в Украине умерло рекордное количество человек - 256, выздоровели - 8 096, выявлены 12 496 новых случаев

В Украине по состоянию на утро среды, 18 ноября, зафиксированы 12 496 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, выздоровевших – 8 096 человек, умерли 256 пациентов.

Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов, передает Цензор.НЕТ.

"12 496 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 18 ноября 2020 года. В частности, заболели 535 детей и 529 медработников.

Также за минувшие сутки

госпитализированы - 1 668 человек;

летальных случаев - 256;

выздоровели - 8 096 человек;

осуществлено тестирований за сутки - 73 064 (в том числе методом ПЦР - 42 379, методом ИФА - 30 685).

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За все время пандемии в Украине

заболели - 570 153 человека;

выздоровели - 259 079 человек;

летальных случаев - 10 112;

проведено ПЦР-тестов - 4 022 283.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев (1213), Днепропетровской (1023), Черкасской (800), Киевской (774) и Запорожской (708) областях", - рассказал Степанов.







