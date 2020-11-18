В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
В России губернатор Владимирской области объяснил решение лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве заботой о жителях региона.
Владимир Сипягин написал в соцсетях, что в местных больницах свободных мест немного, и что есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем он, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.
Телеканал РЕН ТВ утверждает, что в этой частной клинике две недели лечения обойдутся в 700 тысяч рублей.
Сипягин отметил, что лечится в Москве за свой счет.
Топ комментарии
+21 Vitaly Ytsuken
показать весь комментарий18.11.2020 08:54
+14 Підлога Маккартні
показать весь комментарий18.11.2020 09:01
+10 Zemer
показать весь комментарий18.11.2020 08:58
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
І всіх владоможних так само приховали.
- Покличте когось з «Європейської Солідарності»... Приходять двоє:
- Що ви хотіли?…
- Хочу, щоб ви мене прийняли в свою партію…
Подумали люди, що гріх не виконать останню просьбу помираючого. Кажуть:
- Добре, приймаємо…
- Ну, от і добре… Помру, і на одного «порохобота» на Землі менше стане…
Может мне перестать платить налоги, чтобы эти жлобские рожи не наживались на мне? Суки.