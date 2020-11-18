В России владимирский губернатор Сипягин объяснил решение лечиться в частной клинике в Москве заботой о жителях региона

В России губернатор Владимирской области объяснил решение лечиться от коронавируса в частной клинике в Москве заботой о жителях региона.

Владимир Сипягин написал в соцсетях, что в местных больницах свободных мест немного, и что есть пациенты в гораздо более тяжелом состоянии, чем он, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Эхо Москвы.

Телеканал РЕН ТВ утверждает, что в этой частной клинике две недели лечения обойдутся в 700 тысяч рублей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В России сообщают о мутации коронавируса в Сибири

Сипягин отметил, что лечится в Москве за свой счет.