РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16085 посетителей онлайн
Новости ОбществоЗдоровье Коронавирус и карантин
3 367 31
Днепропетровщина (2875) карантин (16730) Киев (24529) статистика (2307) Черкасщина (952) COVID-19 (18599) коронавирус (17041)

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина

За минувшие сутки наибольшее количество подтвержденных случаев коронавирусной болезни COVID-19 зафиксировано в г. Киев ( 1 213), Днепропетровской (1023) и Черкасской (800) областях.

Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета национальной безопасности и обороны, передает Цензор.НЕТ.

По состоянию на утро 18 ноября в Киеве коронавирусом заболели 1 213 человек, что является рекордным показателем для столицы и с начала пандемии.

Общее количество инфицированных составляет 53 855 человек.

Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 1013 человек, за прошедшие сутки - 23. С начала эпидемии выздоровели 19 556 пациентов.

По состоянию на 18 ноября количество активных больных в Киеве составляет 33 716 человек.

Отметим, что наибольшее количество инфицированных коронавирусом за сутки в Киеве было зафиксировано 17 ноября 2020 года. Тогда суточный прирост заболевших составил 1143 человека.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Загруженность коек не превышает 50% в шести областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

В тройку лидеров по суточной заболеваемости коронавирусом также попали Днепропетровская и Одесская области.

Так, в Днепропетровской области суточный прирост заболевших коронавирусом составил 1023 человека. Общее количество инфицированных - 23 900. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 619 человек, за минувшие сутки - 19. С начала эпидемии выздоровели 9 855 пациентов. Количество активных больных на Днепропетровщине - 13 771.

В Черкасской области коронавирусом заболели 800 человек, это рекордный показатель для области с начала пандемии. Общее количество инфицированных составляет 15 033 человека. Всего от осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 149 человек, за минувшие сутки - 3. С начала эпидемии выздоровели 7 503 пациента. Количество активных больных на Черкасщине составляет 7 381 человек.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+9
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5661
показать весь комментарий
18.11.2020 09:01
+4
В Індонезії порушників маскового режиму змушують чистити річки і прибирати вулиціThe Jakarta Post.

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 2827

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5591
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00
+3
Зеля, знищивши Ковідний фонд, ховається в Феофанії, а Порох за власні гроші продовжує забезпечувати лікарні киснем,
для спасіння украінців !!
показать весь комментарий
18.11.2020 09:07
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Просто цікаво звідки беруть дані на вихідних, якщо пункти прийому на ПЛР тет не працюють ?
показать весь комментарий
18.11.2020 08:56 Ответить
Мабуть це результати тестів ще з того тижня.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
Я знаю, що результат говорять на наступний день.
Хоча чула і інші версії.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:02 Ответить
На слудующий день это Дилла и другие частники, за 1500 гр. А государственные ждать от 7 до 8 суток. И то, результат 50х50. Так, что, пишите смело 30 000 в сутки сегодня, завтра 32 000 и т.д. Слався ЗЕ! Слався ЗЕ! Слався ЗЕ!
показать весь комментарий
18.11.2020 09:06 Ответить
Не Не неси бред. Делал плр-тест в киевском военном госпитале - результат на следующий день
показать весь комментарий
18.11.2020 14:10 Ответить
А разве я сказал за военный госпиталь? Нет. Я говорил за районные поликлинники. И сравнивал их с частными типа Дилла.Так, что поздравляю вас СОВРАМШИ.
показать весь комментарий
18.11.2020 14:16 Ответить
Ну просто Военный госпиталь тоже государственный. Хотя, конечно, не районная поликлиника, разница есть
показать весь комментарий
18.11.2020 17:01 Ответить
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 8462
показать весь комментарий
18.11.2020 08:58 Ответить
Виталя поумнее будет вот этого обсоса из Феофании.
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5960
показать весь комментарий
18.11.2020 09:03 Ответить
У ЗЕльцмана стал появляться нездоровый крысиный прищур как у Керныса
показать весь комментарий
18.11.2020 09:06 Ответить
Це ж одна щуряча порода 😃
показать весь комментарий
18.11.2020 09:09 Ответить
В Індонезії порушників маскового режиму змушують чистити річки і прибирати вулиціThe Jakarta Post.

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 2827

Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5591
показать весь комментарий
18.11.2020 09:00 Ответить
А в Индонезии президент и премьер и вся их охрана тоже сидят без масок в закрытом на карантин ресторане???
показать весь комментарий
18.11.2020 09:04 Ответить
то хоч і азіати но не думаю,що вони такі стрьомні як наші)
показать весь комментарий
18.11.2020 09:09 Ответить
А Индонезия, это та, что слева от Бердичева?
показать весь комментарий
19.11.2020 06:20 Ответить
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 5661
показать весь комментарий
18.11.2020 09:01 Ответить
Киев побил новый рекорд по заболеваемости COVID-19 за сутки - 1 213 случаев. Среди лидеров - Днепропетровщина и Черкасщина - Цензор.НЕТ 8460
показать весь комментарий
18.11.2020 09:02 Ответить
Зеля, знищивши Ковідний фонд, ховається в Феофанії, а Порох за власні гроші продовжує забезпечувати лікарні киснем,
для спасіння украінців !!
показать весь комментарий
18.11.2020 09:07 Ответить
Товарищ Порох-лучший друг всех короновирусных ! И фоповцев! И разведенок!
показать весь комментарий
18.11.2020 09:17 Ответить
КАПЕЦ - ЦАПА ТРОЛЛЬ - ЗА ЗЕЛЕНУЮ МРАЗЬ ТРОЛЛИТ - КОМУ ШО ЕЩЕ НЕ ПОНЯТНО ?
показать весь комментарий
18.11.2020 09:36 Ответить
они одной крови...\почти (с)...\
показать весь комментарий
18.11.2020 09:53 Ответить
Нічого дивного. Через відсутність фактичної боротьби з коронавірусом - очікувати чогось іншого не доводиться.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:09 Ответить
якби не було ковіда треба б було пояснювати чому реформи зупинені,корупції стало більше і бюджет розграбований,а так є на що все списати..
показать весь комментарий
18.11.2020 09:13 Ответить
ВОТ РЕЗУЛЬТАТЫ КАРАНТИНА ВЫХОДНОГО ДНЯ - НУ ШО ГНИДЫ ЗЕЛЕНЫЕ - НРАВИТЬСЯ
показать весь комментарий
18.11.2020 09:24 Ответить
Не вірю в ці дані захворівших , так як простим смертним не роблять , взагалі , повторних тестів після того , як людині стало
краще !
Якщо хочеш знати свій результат , плати гроші зі своєі кишені !
Я не брешу , - так обійшлися із моєю знайомою і це Київ !
показать весь комментарий
18.11.2020 09:34 Ответить
Можу добавити - безкоштовні тести взагалі роблять по 7-10 днів.
І багато людей, які хворіють в легкій формі та не мають можливості заплатити 1500-2500 тис. грн. за тест - після покращення самопочуття (3-4 дні.) виходять на роботу. А потім через кілька днів отримують аозитивний висновок. Викидують цей висновок в сміттєвий бак і продовжують ходити на роботу. Адже фактично нині ніхто не відслідковує хворих та контактних. То спочатку "колотили понти" із самоізоляцією.
показать весь комментарий
18.11.2020 09:55 Ответить
Ещё один сказочник. Делал бесплатно плр в военном госпитале в Киеве. Результат на следующий день. В Киеве в частных лабах плры 900-1000 грн.
показать весь комментарий
18.11.2020 14:16 Ответить
В Сумах в приватних клініках - 1500-2000 грн.
Робив колега в безкоштовній лабораторії - результат отримав через 8 днів. Робив товариш також в безкоштовній - результат отримав через 10 днів. До того ж результат негативний. Це при тому що він зробив ще КТ, і аналізи крові де було підтверджено пневмонію і всі ознаки коронавірусу. Щоб розвіяти сумніви він здав аналіз на антитіла - висновок позитивний. І таких прикладів - безліч.
показать весь комментарий
18.11.2020 15:46 Ответить
Днепропетровщина всегда бьіла в середине. А тут на тебе,- перед решающим голосованием за городского голову(действующий Зелю на члене вертит) 22 числа в лидерах. )))
показать весь комментарий
18.11.2020 12:07 Ответить
Кому там "Дні міст" не такі були?
Ловіть результат виборів.
показать весь комментарий
18.11.2020 13:19 Ответить
"Дні міст" були два місяця тому.
показать весь комментарий
18.11.2020 13:22 Ответить
 
 