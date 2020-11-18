Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко

В Минздраве рассказали, от чего будет зависеть эффективность карантина выходного дня. Это будет зависеть от соблюдения санитарных норм.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных".

По его словам, локдаун - эффективный метод противодействия коронавирусу, потому что полностью разрывает цепь передачи болезни.

"Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики", - рассказал Ляшко.

Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока полный локдаун в стране не будут вводить. Сейчас существует альтернатива.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За два дня "карантина выходного дня" мобильность населения сократилась на 18-27%, - Ляшко

Отметим, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.

Добавим, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек. Больше всего случаев в Киеве.