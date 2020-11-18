Введение локдауна в Украине может привести к краху экономики, - главный санврач Ляшко
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В Минздраве рассказали, от чего будет зависеть эффективность карантина выходного дня. Это будет зависеть от соблюдения санитарных норм.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных".
По его словам, локдаун - эффективный метод противодействия коронавирусу, потому что полностью разрывает цепь передачи болезни.
"Однако, по расчетам Минфина и Минэкономики, его введение в Украине может привести к краху экономики", - рассказал Ляшко.
Напомним, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что пока полный локдаун в стране не будут вводить. Сейчас существует альтернатива.
Отметим, в Украине отменили адаптивный карантин и вернули общенациональный. Ввели ограничения на массовые мероприятия, работу кинотеатров и общественного транспорта.
Добавим, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек. Больше всего случаев в Киеве.
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Ещё три года правления Зе-нарика и "Слуг" все равно приведут к дефолту, даже без Ковида.
Вам придётся всю банду ковидистов арестовать и судить. Это неизбежно; иначе вы потеряете государство.
Очень просто: почаще писать про простудный вирус.
Причины падения популярности - однобокость, предвзятость, поощрение хамства и несоблюдение собственных Правил.
Вы, конечно, понимаете: что это значит.
Это чисто порохоботский сайт.
2 ч. ·
Всі ресторани рівні, але якісь - улюблені для поліцейського завгоспу.
Пам'ятаєте пана завгоспа Наумова із тещею на Мазераті і крутим комплексом NAVY під Києвом? Ну того, яким нібито керує син копа.
В ці вихідні ми перевірили, а що там з карантином в NAVY. І чи відрізняються закони для малого бізнесу і поліцейського. Виявляється:
Поки одні кав'ярні та ресторани - рахували збитки від карантину вихідного дня, клуб, яким керує син поліцейського завгоспу - працював.
Поки в одні ресторани залітали маски-шоу і силою зачиняли заклад - в заклад, пов'язаний з Наумовим, не пустили копів... а вони собі і поїхали.
Вишенька - "охоронці" NAVY погрожували закрити нашу журналістку Анастасію Усенко на території закладу, після того, як вона викликала поліцію.
Детальніше в блозі Анастасия Усенко: https://youtu.be/DuzyBdjzxe0
Як ви вважаєте, Велюр справді не працював на вихідних, чи Яценко все таки приходив "до Колі"?
отже, мінздрав розробив протокол лікування COVID-19 середня вартість якого становить 45000 грн., той же мінздрав стверджує, що всі ліки та всі медичні послуги надаються хворим на ковід безкоштовно та профінансовані з бюджету.
в той же час, чоловік прокурорши вєнєдіктової (тієї, що зеленського), отримує в кіберполіції (де він працює) компенсацію за нібито "коштовне" лікування від ковіду.
то скажіть, хто бреше? степанов (міністр зеленського), який стверджує, що лікування для хворих профінансоване державою чи чоловік вєнєдіктової (прокурорши зеленського), який вичавлює з бюджету гроші на себе стверджуючи, що витратився на "коштовне" лікування від ковіду?
я схиляюся до того, що брешуть всі зеленські, завжди.
Как перевод школ на дистанционку вообще влияет на экономику? Как поголовное ношение масок влияет на экономику? Как закрытие ресторанов влияет на экономику? Как торгаши на улице (которые ничего не произвродят и только спекулируют) влияют на экономику? НИКАК!!!
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Цю "опцію" блаЗЄнські тримають в резерві. Якщо все валитиметься безнадійно, то запровадять "локдаун" щоб списати все на нього.