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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в восьми областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество

Загрузка коек в больницах не превышает 50% в восьми областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА

По состоянию на 18 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в восьми областях Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.

Загруженность коек по Украине составляет 53,7%.

Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.

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Загрузка коек в больницах не превышает 50% в восьми областях Украины, - Минздрав 01

Автор: Богдан Гуньковський
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Hellis@13Hellis_13 16 ч

190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
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18.11.2020 09:54 Ответить
Совітую Мінздраву сісти на рейсовий автобус і подивиться по факту))))
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18.11.2020 09:56 Ответить
Загрузка коек в больницах не превышает 50%...

Когда было 100 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Когда было 500 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Сейчас 12000 в день - а коек так и 50%.
Может кто-то брешет?
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18.11.2020 10:17 Ответить
Не раскачивай пианино!
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18.11.2020 10:33 Ответить
Вот что творится в запорожской инфекционной, реально загрузка не превышает 50%
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18.11.2020 10:38 Ответить
Ну а чо? Не соврал минздрав, в коридорах примерно 50% свободного места еще.., койки и лавки вдоль стен, а посредине куча свободного места.. Так что резерв еще есть...
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18.11.2020 13:03 Ответить
я думаю, это койки без кислорода, они и так никому не нужны..., поэтому и статистика такая бравая при любых раскладах...
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18.11.2020 10:38 Ответить
 
 