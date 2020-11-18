Загрузка коек в больницах не превышает 50% в восьми областях Украины, - Минздрав. ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество
По состоянию на 18 ноября загруженность коек пациентами с коронавирусом и подозрением на COVID-19 не превышает 50% в восьми областях Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Минздрава.
Загруженность коек в больницах пациентами с подтвержденными случаями COVID-19 и подозрениями на коронавирусную болезнь не превышает 50% в Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Тернопольской и Херсонской областях.
Загруженность коек по Украине составляет 53,7%.
Заболеваемость на 100 тыс. населения превышает пороговый уровень в Киеве, Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Закарпатской, Запорожской, Ивано-Франковской, Киевской, Кировоградской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Ривненской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской, Черновицкой и Черниговской областях.
Пожалуйста, подождите...
Hellis@13Hellis_13 16 ч
190 миллионов евро было выделено Украине от ЕС на борьбу с covid-19.
Денег нет. И да, МВФ и **** уже три месяца требуют их аудита ковидного фонда, откуда власть не имела права выделять деньги ни на что другое. Им отказывают.
Когда было 100 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Когда было 500 заболевших в день - загрузка не превышала 50%..
Сейчас 12000 в день - а коек так и 50%.
Может кто-то брешет?
Смотреть всем