"Укроборонпром", который высасывал средства из ГП "Антонов" и не обеспечил заказчиков, не может определять его стратегию", - Згурец

В вопросе дальнейшей судьбы ГП "Антонов" Министерство по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины действует в пределах правительственной стратегии развития с участием всех предприятий авиационной отрасли, а ГК "Укроборонпром" хочет привязать ГП "Антонов" к себе.

Об этом заявил директор информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Згурец, комментируя конфликт между Министерством по вопросам стратегических отраслей и ГК "Укроборонпром" за контроль над ГП "Антонов", передает Цензор.НЕТ.

По словам эксперта, ГК "Укроборонпром" не обеспечил главное национальное авиационное предприятие заказчиками, взамен получал доходы от него, что стало одним из главных факторов реформирования управления отраслью, которое провел Кабмин.

"Решение было перенесено на правительственный уровень, программа принята с точки зрения реализации политики. "Укроборонпром" к этому уровню подняться не мог, потому что его потолок - это просто управление предприятиями. И он не может определять стратегию развития ГП "Антонов", потому что это задача не ГП "Антонов" - взаимодействие с потенциальными заказчиками. Помощь со стороны концерна за все время была почти нулевая. Концерн высасывал средства, 10 или 12 процентов от дохода компании на содержание управленческих структур "Укроборонпрома". С появлением Минстартегпрома было принято решение, что авиационная отрасль должна быть организована в отдельный холдинг с большей самостоятельностью. Минстратегпром сторонник того, чтобы определить стратегию развития, которая была принята Кабмином, определить приоритеты финансирования и уже под это трансформировать структуру", - отметил эксперт.

По мнению Сергея Згурца, попытка создания "Укроборонпромом" Наблюдательного Совета в ГП "Антонов" является превышением полномочий и вызывает возмущение коллектива ГП "Антонов", так как именно он должен инициировать изменения в устав.

"Действия "Укроборонпрома" шли с другой стороны: они педалировали кальку о том, что на госпредприятиях должны быть созданы Наблюдательные советы и начали изменении устава ГП "Антонов". Что вызвало недоумение и раздражение коллектива. Потому что именно коллектив должен инициировать изменения в устав и разрабатывать новый устав", - сообщил Сергей Згурец.

По мнению руководителя Defense Express, главным остается вопрос загрузки украинских авиационных предприятий.

"И для ГП "Антонов", и для "Укроборонпрома", и для Минстартегпрома вызовы одинаковы. Украина пока маловата для тех проектов, которые разрабатывает ГП "Антонов". Нет средств, чтобы обеспечить серийное изготовление хотя бы определенного количества самолетов. Были определенные надежды на закупку трех Ан-178 в рамках госгарантий, которые, надеюсь, могут быть подписаны до конца года. Если нет, то ситуация на ГП "Антонов" будет оставаться сложной, независимо от того, кто будет признан "царем горы" в этих баталиях", - отметил эксперт.

Как стало известно на прошлой неделе, Кабмин в ближайшей перспективе должен принять решение о передаче Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности от концерна "Укроборонпром" ряд заводов и конструкторских бюро: "Антонов", "Харьковское государственное авиационное производственное предприятие" (ХГАПП), "Завод 410 ЦА"," Запорожское машиностроительное конструкторское бюро "Прогресс" им. Ивченко", "Харьковский машиностроительный завод "ФЭД"" и "Харьковское агрегатное конструкторское бюро".

Накануне члены ассоциации "Укравиапром" вместе с представителями Объединения организаций работодателей авиационной промышленности и профсоюза авиастроителей призвали подчинить государственное предприятие "Антонов" и другие предприятия отрасли авиастроения Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности, забрав их у "Укроборонпрома". Также на прошлой неделе стало известно, что ГК "Укроборонпром" пытается срочно изменить форму управления и создать наблюдательный совет в ГП "Антонов" и не допустить его передачи Министерству по вопросам стратегических отраслей промышленности.