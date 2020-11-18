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COVID-19: в Турции вводят комендантский час, закрывают школы и ограничивают работу магазинов и ресторанов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

COVID-19: в Турции вводят комендантский час, закрывают школы и ограничивают работу магазинов и ресторанов

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса COVID-19

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета "Дейли сабах".

В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00 утра.

Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 утра до 20:00.

За время пандемии в Турции выявили почти 420 тыс. случаев COVID-19, более 11 тыс. человек скончались.

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Топ комментарии
+3
А первый коммент от ваших - наоборот.
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18.11.2020 10:47
+2
Цікаво,вийдуть турки дороги перекривати,чи ні?
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18.11.2020 09:57
+2
видать в методичке нечётко указано, вот и лопухнулись
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18.11.2020 11:00
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Zebiles.
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18.11.2020 09:50 Ответить
Сочувствую.
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18.11.2020 10:46 Ответить
Странно, а почему в Турции нет протестов и криков о том, что Эрдоган - диктатор?
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18.11.2020 09:53 Ответить
Там нема зебілів патамушта.
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18.11.2020 09:55 Ответить
А ПОЧЕМУ У НАС НЕ ТАК - А ПОТОМУ ШО ЗЕЛЕНЫЕ УНИЧТОЖАЮТ БИЗНЕС И СОЗДАЮТ РЕВОЛЮЦИОННУЮ СИТУАЦИЮ В СТРАНЕ ,ИСКУССТВЕННО СОЗДАЮТ - ЦЕЛЬ УЖЕ ПОНЯТНА
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18.11.2020 09:53 Ответить
Цікаво,вийдуть турки дороги перекривати,чи ні?
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18.11.2020 09:57 Ответить
Вони ж не зебіли.
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18.11.2020 10:11 Ответить
А первый коммент от ваших - наоборот.
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18.11.2020 10:47 Ответить
видать в методичке нечётко указано, вот и лопухнулись
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18.11.2020 11:00 Ответить
нашо? їм дали в сезон заробити. наш моз турцію увесь час у зелену зону оформляв, а тут одразу усе закривають. уміть треба!
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18.11.2020 12:08 Ответить
с кем поведешься...
COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 7401
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18.11.2020 09:59 Ответить
Зате в Україні школи і не думають закривати. А в Турції з середземноморським кліматом закривають. А в Країні якраз оптимальна холодно-волога погода для розвитку короновірусу.. тому пропоную зедебілам все-таки ввести карантин для дитсадків та шкіл ...
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18.11.2020 10:01 Ответить
Пенс.фонд - COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 7185 COVID-19: у Туреччині вводять комендантську годину, закривають школи й обмежують роботу магазинів та ресторанів - Цензор.НЕТ 1179 (отвечает так на ваш пост)
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18.11.2020 10:09 Ответить
и попробуй гавкни, что наш горсовет против)))
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18.11.2020 10:02 Ответить
Так бо там подозреваю не так как в совке - сдохни но заплатИ? Не? Чего перекрывать то?
В Риме ваще богатеи после полного разгрома флота, построили за свое бабло новый и он.... разгромил флот обидчика. А тут? Ах, дорогой Ренат Леонидыч вот купил какой замок-красавец, знай наших, самый дорогой в мире!(умиляется быдло, пашущее на Ахметку)!
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18.11.2020 10:12 Ответить
В Турции !
И шо?
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18.11.2020 10:03 Ответить
В Туреччині 3-4 тисячі випадків в день на 80 млн населення - в вводять карантин.
В Україні 10-12 тисяч випадків в день на 40 млн населення і не вводять карантин.
Де логіка???
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18.11.2020 10:12 Ответить
чего-чего? а Зешайке откуда знать это понятие?им в шоубизнесе не пользуются, только парадокс приводит к успеху
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18.11.2020 10:23 Ответить
все абсолютно верно. там меры тоже вякнут против? сомневаюсь
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18.11.2020 10:21 Ответить
Дураки турки и трусы! От у нас мачо-похуис.ы, особенно на патриотическом западе. Нам ничего на хер не нужно, боремся с мучительной болезнью бычеством тупорылым, предвыборными понтами и перекрытием дорог! Ну и охаиванием Степанова и Зели с пацанами. Они, конечно, мудаки, но и у них нет волшебных палок и ламп Алладина. Представляю, что будут писать здешние умники, если у нас как в Турции...
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18.11.2020 10:35 Ответить
 
 