COVID-19: в Турции вводят комендантский час, закрывают школы и ограничивают работу магазинов и ресторанов
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во вторник объявил об ужесточении ограничительных мер по всей стране для борьбы с распространением коронавируса COVID-19
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщает газета "Дейли сабах".
В частности, в стране закрывают школы до конца семестра и вводят комендантский час по выходным с 20:00 по местному времени до 10:00 утра.
Бары, рестораны, продуктовые магазины, торговые центры и салоны красоты будут работать только с 10:00 утра до 20:00.
За время пандемии в Турции выявили почти 420 тыс. случаев COVID-19, более 11 тыс. человек скончались.
Топ комментарии
+3 Анатолий c4104830
показать весь комментарий18.11.2020 10:47
+2 Ivan Ivanov 036c97a9
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+2 Иван Стариков
показать весь комментарий18.11.2020 11:00
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В Риме ваще богатеи после полного разгрома флота, построили за свое бабло новый и он.... разгромил флот обидчика. А тут? Ах, дорогой Ренат Леонидыч вот купил какой замок-красавец, знай наших, самый дорогой в мире!(умиляется быдло, пашущее на Ахметку)!
И шо?
В Україні 10-12 тисяч випадків в день на 40 млн населення і не вводять карантин.
Де логіка???