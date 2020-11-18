Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук

Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему не голосовали за отмену карантина выходного дня. В партии не видят юридического смысла в постановлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Напомним, вчера Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.

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