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Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, -

Во фракции "Слуга народа" объяснили, почему не голосовали за отмену карантина выходного дня. В партии не видят юридического смысла в постановлении.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявила замглавы фракции Евгения Кравчук.

По ее словам, отмена карантина - прерогатива правительства.

"Мы не можем отменить решение Кабмина. Только он сам может изменить свое решение. Но для общества это был бы ложный сигнал, что уже на следующих выходных не будет ограничений. А если Кабмин не отменяет карантин, то к людям будет приходить полиция со штрафами и протоколами", - сказала она.

Комитет по вопросам гуманитарной и информационной политики уже обратился к Кабмину, чтобы он обеспечил для предприятий из сферы культуры, туризма и креативных индустрий компенсацию их потерь.

Напомним, вчера Верховная Рада не поддержала проект постановления №4381, который рекомендует Кабинету Министров отменить карантин выходного дня.

Также читайте: В СН не обсуждали поддержку постановления Рады об отмене карантина выходного дня: это будет свободное голосование, - нардеп Кравчук

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+8
Президент -Зеленский
Парламентское монобольшинство - Зеленского
Кабинет Министров - Зеленского
Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
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18.11.2020 09:49
+7
а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
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18.11.2020 09:53
+7
Зеленський по своїй суті - понос.
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18.11.2020 09:57
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Президент -Зеленский
Парламентское монобольшинство - Зеленского
Кабинет Министров - Зеленского
Значит и "локдаун выходного дня" дело Зеленского. Он и только он несет ответственность за все происходящее в Украине
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18.11.2020 09:49 Ответить
А він втік на больничку від проблем і штампує відосики та шмалить айкосики.
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18.11.2020 09:52 Ответить
А понос у тебя, тоже Зеленский? Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук - Цензор.НЕТ 1467
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18.11.2020 09:53 Ответить
бедный - срочно к врачу - хотя в твоем случаи это не самое страшное - к психиатру ведь сам не пойдешь зебил
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18.11.2020 09:56 Ответить
А в данном случае, батенька, ему и ходить ни куда не надо. Диагноз и так понятен. И без осмотра и без консилиума. Его тексты достаточный материал для медицинского заключения врачом психиатром. У него компульсивная обсессия. Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7401
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18.11.2020 10:03 Ответить
Зеленський по своїй суті - понос.
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18.11.2020 09:57 Ответить
73/43%зебіли, Стронг Рок - це у вас понос, не плутайте, це від вас тхне
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18.11.2020 09:57 Ответить
Что уже пронесло? Или ты, такой придурок, что будешь отрицать всю полноту власти у Зеленского?
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18.11.2020 10:44 Ответить
а ніби уряд України не підконтрольний Верховній Раді, коаліції... як прописано в Конституції...

Хоча, справді, нині Кабмін - фактично в підпорядкуванні Зе-клована. Всупереч Конституції. Навіть Прем'єр-міністр заяву про відставку подає не в парламент, а в охфістя Зе-клована.
Тому зебіли мають формальні ознаки заявляти "не маємо повноважень впливати на уряд"...
73/43%зебіли! Ви цю позаконституційну ситуацію створили всі разом! Тепер - вигрібайте...
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18.11.2020 09:53 Ответить
ЭТОТ КабМин? Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2470
Менеджер ахметова, что то для вас сделает? Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 5856
Не смешите меня, просто сравните, какой КабМин был лучше. Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 7924
Рада не може скасувати карантин вихідного дня, це може зробити лише Кабмін, - "слуга народу" Кравчук - Цензор.НЕТ 2299


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18.11.2020 09:55 Ответить
Зебіли реготали з продавця труселєй, тепер сміються на кутні.
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18.11.2020 10:03 Ответить
"Продавец трусов" спокойно живет в Виннице. Гончарук свалил в Америку. Куда Шморгаль бежать будет?
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18.11.2020 10:52 Ответить
Всі показують пальцем один на одного, переводять стрілки. А знаєте хто буде крайнім? Ті, що привели до влади цей увесь непотріб. Доброго ранку!
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18.11.2020 09:58 Ответить
Высший орган власти - импотент?
Или нетрадиционной ориентации.
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18.11.2020 10:01 Ответить
у "зе" власти и кабмин и през и так называемое монобольшинство ВЗРады задание одно,к Новому году максимально приблизить Украину к дефолтному лохдауну,после которого оккупант ,Украине ,как и в случае с "папиредником "
накинет фиктивный транш
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18.11.2020 10:15 Ответить
Нарушили конституции и оправдываются . Ответите за узурпацию и поваленняя конституционного строя. А рада за бездействие . То то гарант на больничку свалил.
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18.11.2020 10:29 Ответить
у нас парламенско-президентская республика или кот накакал? нах вы там сидите если распоряжение подчиненых отменить не можете?
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18.11.2020 10:31 Ответить
 
 