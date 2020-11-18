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ВР (28721) КС (2130) роспуск (248) Корниенко (651)

На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, -

Заявление президента о возможности пойти на роспуск парламента говорит о его обеспокоенности ситуацией вокруг Конституционного Суда.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом в интервью "Интерфакс-Украина" заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"На сегодняшний день нет конституционных оснований для роспуска. И мы об этом говорим постоянно. Я не думаю, что президент хотел досрочно прекратить полномочия Верховной Рады", - сказал Корниенко отвечая на вопрос, пойдет ли президент Украины Владимир Зеленский на роспуск Верховной Рады, если она не поддержит его законопроект "О восстановлении общественного доверия к конституционному судопроизводству".

Нардеп считает, что заявление президента о возможности пойти на роспуск парламента говорит о его обеспокоенности, что с одной стороны "суд принимает не очень полезные решения для страны", а с другой стороны - "и депутаты ведут себя не совсем понятно".

По словам Корниенко, часть народных депутатов "прямо поддерживает эти решения КСУ, часть - поддерживает завуалировано".

"То есть, это скорее такой сигнал - давайте задумаемся о проблеме, начнем дискуссию. Она и начиналась", - подчеркнул Корниенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ комментарии
+11
А в 2019-м была? Ну да, ну да... Это же ДРУГОЕ было!!!
На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4565
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18.11.2020 10:02
+10
Следующий транш МВФ только через перевыборы - парламентские и президентские, полный снос и демонтаж балагана клованов квнщиков.
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18.11.2020 10:01
+5
Если я говорю ,что Зюзик-дебил,то я имею в виду,что Зюзик-дебил,а не выражаю обеспокоенность,что,возможно Зюзик не сильно то и умный.А что имел ввиду Зюзик,говоря,что распустит Верховну Раду и под какой наркотой он это выдал.....
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18.11.2020 10:06
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Следующий транш МВФ только через перевыборы - парламентские и президентские, полный снос и демонтаж балагана клованов квнщиков.
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18.11.2020 10:01 Ответить
На все другие законы чихали, а на это нельзя?
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18.11.2020 10:02 Ответить
А разве осла когда то останавливало нарушение Конституции?? Роспуск предыдущей рады тоже не имел под собой оснований..
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18.11.2020 10:02 Ответить
А в 2019-м была? Ну да, ну да... Это же ДРУГОЕ было!!!
На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4565
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18.11.2020 10:02 Ответить
Так ведь и в прошлый раз не было. На сегодняшний день конституционных оснований для роспуска Рады нет, - "слуга народа" Корниенко - Цензор.НЕТ 4918
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18.11.2020 10:05 Ответить
Если я говорю ,что Зюзик-дебил,то я имею в виду,что Зюзик-дебил,а не выражаю обеспокоенность,что,возможно Зюзик не сильно то и умный.А что имел ввиду Зюзик,говоря,что распустит Верховну Раду и под какой наркотой он это выдал.....
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18.11.2020 10:06 Ответить
Судячи з результатів виборів 2019 складається враження, що цю наркоту розпиляли над Україною з літаків.
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18.11.2020 10:09 Ответить
сподобалось за державний кошт харчуватись
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18.11.2020 10:07 Ответить
Вже півтора року Конституцію Слуги і їх Голобородбко пускають по кругу. О чьом тьі, ушльопок?
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18.11.2020 10:08 Ответить
На сьогодні конституційних підстав для розпуску Ради немає, - "слуга народу" Корнієнко - Цензор.НЕТ 8269
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18.11.2020 10:13 Ответить
Дармоїзм як основа життя цього збіговиська під куполом ВР.
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18.11.2020 10:23 Ответить
і для роспуску минулої Верховної Ради не було підстав...
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18.11.2020 10:28 Ответить
Минулого року теж не було конституційних основ для розпуску ВР, але ЗЄшмаркля за вказівкою каломийші зробив це.
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18.11.2020 10:32 Ответить
Цю Верховну зраду розпускатиме не клован, і не сама вона розпускатиметься.
Її розпускатиме черговий Майдан після того, як обстановка в Україні перейде в стан "швах".
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18.11.2020 10:48 Ответить
 
 