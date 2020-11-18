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Карантин выходного дня поможет остановить стремительное распространение COVID-19 и снизит нагрузку на систему здравоохранения, - Ляшко

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Карантин выходного дня поможет остановить стремительное распространение COVID-19 и снизит нагрузку на систему здравоохранения, - Ляшко

В Министерстве здравоохранения рассказали об ожиданиях от карантина выходного дня. Решение об ограничениях принималось с учетом мнений и рекомендаций украинских эпидемиологов и врачей-практиков.

Как информирует Цензор НЕТ, об этом заявил в комментарии РБК-Украина главный санитарный врач Виктор Ляшко, говорится в материале "Локдаун на уикэнд: что власть будет делать с карантином на выходных".

"Если говорить об ожиданиях, то при условии соблюдения предусмотренных карантином выходного дня ограничений, нам удастся остановить стремительное распространение COVID-19 за счет уменьшения количества социальных контактов", - сказал Ляшко.

По его словам, карантин выходного дня также позволит сдержать нагрузку на систему здравоохранения, ведь сегодня наблюдается значительный рост числа новых случаев коронавируса.

Напомним, в Украине прошел так называемый карантин выходного дня. С 00:00 субботы до 00:00 понедельника было запрещено принимать посетителей заведениям общественного питания, салонам красоты и спортзалах.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада не может отменить карантин выходного дня, это может сделать только Кабмин, - "слуга народа" Кравчук

Ранее в правительстве объяснили усиление карантина в Украине. Власть хочет разорвать цепочку заболеваемости.

Кроме того, в Украине выявили вспышку коронавируса, за прошедшие сутки заразились 12 496 человек.
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Главный вирусоносец - в Ник. обл. не было вируса, поперся туда этот мущинка - вирус появился.
Надейся шо тя не повесят головой вниз, рвач блин. Обосрались, а потом виноваты не они, а кто угодно. Вон, Трамп например.
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18.11.2020 10:08 Ответить
"оставь надежду, всяк в кабмин входящий" (С)
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18.11.2020 10:09 Ответить
власть хочет,но не может...импотенты на...
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18.11.2020 10:22 Ответить
Где ты был последние семь месяцев, сердешный ты наш! Закрыл бы ты уже свой поганый ротик. На такие должности нужно брать настоящих специалистов, преданных людям и клятве Гиппократа.
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18.11.2020 10:27 Ответить
Лучше бы запретил работу электричек и маршруток и метро в "карантине выходного дня" результат был бы 100500!
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18.11.2020 10:31 Ответить
Во всем остальном мире - идиоты. Никто карантин на выходные не вводит и только зеленые кретины на что-то надеются.
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18.11.2020 10:36 Ответить
 
 