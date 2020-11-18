В зоне проведения ООС погиб воин 80-й ОДШБр Иван Горошко. ФОТО
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В зоне проведения операции Объединенных сил погиб украинский воин Ивано Горошко.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом на странице в сети Facebook сообщает 80 отдельная десантно-штурмовая бригада ВСУ.
"С грустью сообщаем, что 16 ноября 2020 года в районе проведения операции Объединенных сил во время несения службы по охране базового лагеря погиб военнослужащий 80 отдельной десантно-штурмовой бригады солдат Горошко Иван Сергеевич. Уроженец Кировоградской области, 1999 года рождения. Обстоятельства гибели выясняются (ведется следствие)", - говорится в сообщении.
У военнослужащего осталась жена, с которой они ждали ребенка.
Командование и личный состав 80 отдельной десантно-штурмовой бригады выражают искренние соболезнования родным и близким защитника Украины.
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