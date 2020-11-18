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Новости Политика Украины
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ВР (28721) коалиция (3772) Слуга народа (2547) Корниенко (651)

"Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство", - "слуга народа" Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Пока существует монобольшинство в Верховной Раде, никаких коалиционных переговоров проходить не может.

Об этом в интервью "Интерфакс-Украина" рассказал первый заместитель главы фракции "Слуга народа", лидер одноименной партии Александр Корниенко, информирует Цензор.НЕТ.

"Никаких коалиционных переговоров пока проходить не может, потому что существует монобольшинство – фракция с правом коалиции", - отметил Корниенко.

Замглавы фракции напомнил, что во фракции по-прежнему 246 человек.

"Несмотря на все наши политические противоречия и ругань до хрипоты на ток-шоу в телевизионных эфирах, мы можем все-таки находить общие точки при принятии важных для страны решений. В ответственные моменты можем объединяться и вместе идти дальше", - отметил Корниенко.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Не верю!©
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18.11.2020 10:24 Ответить
Правильно! Об'єднуйтесь - і караваном ********* ідіть далі. Ще далі. Ще далі. Одним словом - йдіть на*уй!
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18.11.2020 10:43 Ответить
А докажите! Соберите подписи. Ну как от прошлого большинства требовали.
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18.11.2020 10:55 Ответить
И что прошлое большинство? Собрало подписи?
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18.11.2020 12:55 Ответить
СН давно не является монобольшинством, а по факту является фракциями лоббистов Коломойского, Ахметова и пр.
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18.11.2020 12:44 Ответить
 
 