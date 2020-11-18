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Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП

В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-за первого снега в этом сезоне.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила патрульная полиция столицы.

"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших", - рассказали в патрульной полиции.

Больше всего аварий зафиксировали в Оболонском районе столицы — 10, а меньше всего в Подольском — 1.

В патрульной полиции призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.

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Топ комментарии
+9
Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
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18.11.2020 10:46
+6
Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
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18.11.2020 10:35
+5
Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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18.11.2020 10:23
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Зебилы!!!
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18.11.2020 10:22 Ответить
Певен, що половина ще на літній гумі, а половина нездатна швидко зрозуміти, що вже не літо. Вже давно вночі мінус. Я ще півтора тижні назад гуму поміняв.
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18.11.2020 10:23 Ответить
Сьогодні вранці на шиномонтажах аншлаги
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18.11.2020 10:32 Ответить
Хтось резину ще не поміняв...
Все чекають, що їм Петро то зробить.
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18.11.2020 10:25 Ответить
Мені ось цікаво, а в нашій країні хоч сонце без Петра сходить? Бо Ви свого кумира вже тулите де треба і не треба.
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18.11.2020 10:35 Ответить
А для чого м1няти? Зелень ж сказала що *хуже не будет*.
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18.11.2020 10:35 Ответить
Надо перестать ездить.
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18.11.2020 10:37 Ответить
Я не поміняв.... Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 5510
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18.11.2020 12:19 Ответить
Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 9448
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18.11.2020 12:33 Ответить
В мене всесезонка.
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18.11.2020 10:35 Ответить
А я переобул машину в зимнюю резину неделю назад.
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18.11.2020 10:49 Ответить
А я на новій зимовій гумі і влітку катався. Стару за 12 років зносив на 70%. Вона порепалася та стала дубовою, тож довелося викинути.
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18.11.2020 11:03 Ответить
12 лет на одной резине... ну ну.

на наших дорогах за 3-4 года зимняя резина обычно вся в проколах или порезах, балансировки никакой. да и машины обычно меняют 4-5 лет. смысла переобувать ее на лето никакой, проще за пару лет добить ее летом и менять на новую
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18.11.2020 11:11 Ответить
Яке там балансування вам у київських заторах потрібно? А щодо затвердіння - то дійсно, років з 5 поспіль чув двічі на рік бурмотіння шиномонтажника про "дубову" резину. Їздив обережніше та й по тому.
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18.11.2020 11:18 Ответить
Но есть и "нищеброды", которые 12 лет на одной машине ездят, резину только меняют по сезону и по состоянию. Как я, например Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 1201
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18.11.2020 11:20 Ответить
Не варто прибіднятися. )) Ви не знаєте скільки коштують старі автівки! Через 40 років маєте усі шанси стати заможною людиною із своїм запорожцем.
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18.11.2020 11:27 Ответить
Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 2233
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18.11.2020 11:47 Ответить
Интересно: много Вы сэкономили?
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18.11.2020 11:17 Ответить
Ліпше придбати зимову гуму, аніж нову автівку.
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18.11.2020 11:00 Ответить
Дело не в снеге, а в высокой влажности и минусовой температуре, что привело к обледнению дороги.
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18.11.2020 10:36 Ответить
Дело не во влажности и морозце, а в пустой голове.
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18.11.2020 10:46 Ответить
+100500!!! Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 6327
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18.11.2020 10:48 Ответить
Есть и позитивчик - зато не слыхать рёва мотоциклов.
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18.11.2020 10:39 Ответить
тебя изнасиловала толпа байкеров,нет нормальных окон,или просто слух хороший?
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18.11.2020 11:25 Ответить
Так на время запрета на плановые операции новые доноры почти не нужны. Пусть поберегут свои кишки до конца карантина ))
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18.11.2020 11:39 Ответить
Ждал товарища возле стоянки гипермаркета. Вот такие наблюдения:
- Как минимум 50% на летней резине.
- Каждый 5-й на лысой.
Еще один вывод: Очень богато живут наши инвалиды. Самый дешевый автомобиль на местах для инвалидов, Лендкрузер.
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18.11.2020 11:44 Ответить
...и без значка "инвалид" Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 117
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18.11.2020 11:48 Ответить
Стесняются. Перший сніг у Києві: упродовж ночі патрульні оформили майже пів сотні ДТП - Цензор.НЕТ 5323
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18.11.2020 11:56 Ответить
Зубожілим немає за шо хліба купити, не те шо зимову гуму. Вони тільки на бензин гроші знаходять.
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18.11.2020 12:50 Ответить
 
 