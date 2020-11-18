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Первый снег в Киеве: за ночь патрульные оформили почти полсотни ДТП
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
В Киеве за ночь правоохранители зафиксировали почти 50 ДТП из-за первого снега в этом сезоне.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Факты", об этом сообщила патрульная полиция столицы.
"Только за ночную смену патрульные Киева оформили 47 ДТП без пострадавших", - рассказали в патрульной полиции.
Больше всего аварий зафиксировали в Оболонском районе столицы — 10, а меньше всего в Подольском — 1.
В патрульной полиции призвали всех участников дорожного движения учитывать погодные условия и не нарушать ПДД.
Топ комментарии
+9 Eugen Mk
показать весь комментарий18.11.2020 10:46
+6 Странник Виртуальный 2cc6e9e4
показать весь комментарий18.11.2020 10:35
+5 Лысый коротышка
показать весь комментарий18.11.2020 10:23
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Все чекають, що їм Петро то зробить.
на наших дорогах за 3-4 года зимняя резина обычно вся в проколах или порезах, балансировки никакой. да и машины обычно меняют 4-5 лет. смысла переобувать ее на лето никакой, проще за пару лет добить ее летом и менять на новую
- Как минимум 50% на летней резине.
- Каждый 5-й на лысой.
Еще один вывод: Очень богато живут наши инвалиды. Самый дешевый автомобиль на местах для инвалидов, Лендкрузер.