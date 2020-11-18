Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе остается, - Корниенко
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У Верховной Рады остается опция продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях".
Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.
"Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую", - сказал Корниенко.
Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года (включительно).
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