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Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе остается, - Корниенко

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Общество

Вероятность продления действия закона об особом порядке местного самоуправления на оккупированном Донбассе остается, - Корниенко

У Верховной Рады остается опция продлить действие закона "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областях".

Об этом заявил первый заместитель главы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко в интервью "Интерфакс-Украина", передает Цензор.НЕТ.

"Опция продлить действующий закон у нас всегда есть на столе, она никуда не делась. По остальному законодательству – его подготовка, написание и продвижение в Верховной Раде зависит от переговорного процесса, от "нормандского процесса". Сейчас мы надеемся на встречу советников Нормандской четверки. Мы тут опираемся на дипломатическую составляющую", - сказал Корниенко.

Как сообщалось, закон об особом порядке местного самоуправления в отдельных района Донецкой и Луганской областей действует до 31 декабря 2020 года (включительно).

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Та що це таке твориться? Як всі кричали, що то зрада і те і се, а тут новенькі пацани, а нового нічого за півтора року не придумали. Зате мозок парили наріду довго-довго.
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18.11.2020 10:48 Ответить
 
 