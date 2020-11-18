В МВД за сутки 397 случаев COVID-19, один правоохранитель умер от осложнений
Новости Цензор.НЕТ Общество
За сутки зарегистрированы 397 новых случаев коронавирусной болезни среди работников МВД, один правоохранитель умер от осложнений.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Наибольшее количество больных COVID-19 зарегистрировано в Днепропетровской области (+38), в Запорожской области (+27) и в Киеве (+47).
С начала пандемии коронавирусом заболели 18 740 сотрудников МВД, выздоровели - 17 782, умерли - 55.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Віктор Терещенко 10c941a7
показать весь комментарий18.11.2020 11:00 Ответить Мне нравится 0
Леонид Высоцкий
показать весь комментарий19.11.2020 00:20 Ответить Мне нравится 0
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...