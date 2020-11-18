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Зеленский (16493) МВФ (3297) Кристалина Георгиева (46)

Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Экономика

Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах

Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 17 ноября, однако отметила необходимость достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе stand-by.

"Конструктивный созвон с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", – заявила она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В свою очередь Офис Президента Украины по итогам разговора сообщил, что стороны "тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию" Фонда, которая бы провела первый пересмотр программы и могла бы рекомендовать выделение второго ее транша. По словам Зеленского, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Зеленский провел переговоры с главой МВФ Георгиевой: Все условия для пересмотра сотрудничества выполнены

На минувшей неделе глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года. "Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".

По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.

МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.

После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.
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Топ комментарии
+20
Перевожу с дипломатического на "девяностопятоквартальский"
Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах - Цензор.НЕТ 7472
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18.11.2020 10:41
+16
По просьбам телезрителей/читателей/ изложу что такое МВФ и почему всё летит в 3,14зду. . Чтоб КАЖДЫЙ асилил, потому что деньги - это топливо. Нет топлива - никто никуда не едет.
1.Почему нам нужен кредит.
- Потому что Единый казначейский счет пуст. И если одну категорию платежей можно «отложить» (например, забить йух на финансовые обязательства перед бизнесом), то вторую категорию - защищенные статьи бюджета (пенсии, субсидии, стипендии, зарплаты, пособия) отложить не получится, голодные бунты - самая беспощадная форма взаимодействия властей и народа.
2.Откуда растут деньги.
- Деньги растут изнутри страны, когда бизнес работает в плюс и платит с этого хорошие жирные налоги. Ещё деньги растут снаружи в виде дешёвых кредитов МВФ, когда изнутри растёт мало, херово, когда корову часто доят и редко кормят. Альтернативно одарённые зелёные пупсики из Минфина и НБУ иногда деньги просто допечатывают. Ну когда совсем уже экономика и бюджет в агонии. Просто чтоб прожить ещё день-другой, а потом глядишь и новый Майдан, путешествие в Ростов, все дела.
3.Почему МВФ не дал Ураине очередной транш.
- Потому что Зеленский просил МВФ выдать предыдущий транш побыстрее, чтобы бороться с эпидемией. Просил ЛИЧНО и под СВОИ ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, под зуб_даю и ********. Эти лохи ему поверили, и Вова быстро зарыл антивирусный фонд в коррупционные схемы, проходящие под кодовым названием «асфальт». Теперь лохи поумнели и без аудита фонда денег давать не хотят.
- Потому что скандал с КСУ, наезд на все антикоррупционные органы страны, отказ от реформы СБУ и вот это всё, за что зекоманде несколько раз грозили пальчиком из-за бугра, и угрожали отшлёпать.
- Потому что бюджет на 2021 приняли без согласования с МВФ, но с расчетом на то, что весь запланированный в бюджете банкет оплатит именно кредит МВФ.
- Потому что договариваться о визите миссии МВФ поехал не Смолий, а ********-задушевник Кирилл Шевченко, который подмял под себя-любимого управление НБУ, и любой транш от МВФ рассосётся по нужным карманам быстрее, чем хомячки родятся.
4.Что же делать, а?
- Не печатать гривну. /не делать необоснованньій рефинанс/ Можно сколько угодно вливать в вены много клёвых и полезных лекарств, но если насос (экономика) не работает, то страну просто раздует от гривневой бумаги и всё. А для работы экономики нам нужны деньги. Фактические, настоящие деньги, не макулатура.
- Убрать свои липкие лапки от Минфина и НБУ, от антикоррупционной структуры, от реформ и Е-деклараций.
- С готовым кейсом выполненных работ и требований ехать на поклон к МВФ, залезть на табуретку, прочитать стишок, извиниться за кидалово и никогда ***** больше не ссать в руку, с которой ты планируешь кормить страну. Потому что от проголодавшихся миллионов никакой Аваков не спасет, он сгрызёт вас первыми.
Время учиться быть президентом уже вышло. Сессия на носу. Давай уже хоть на троечку отстреляйся или звиздуй в армию. Хоть поржем.
Татьяна Худякова﻿
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18.11.2020 10:57
+14
Mason Lemberg

Презедент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.... і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись.

Валерій Прозапас

У "чувака" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".

Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.

Весна прийде - аудити проводити будемо.
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18.11.2020 11:10
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Перевожу с дипломатического на "девяностопятоквартальский"
Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах - Цензор.НЕТ 7472
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18.11.2020 10:41 Ответить
Из трёх дегенератов один теперь гарант Конституции Украины, а второй депутат Верховного Совета Украины. Скажите, избиратели этих двух, это совпадение или каком избиратель, таков и депутат с гарантом?
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18.11.2020 11:27 Ответить
а що, раніше було інакше?
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18.11.2020 11:59 Ответить
Какое такое МВФ? Голобоотька, ты же абещаль!!!
Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!" Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах - Цензор.НЕТ 2479
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18.11.2020 10:42 Ответить
Сильно, но это хрипение слушать.... так себе удовольствие. С Кличко насмехался, а сам оказывается, без бамашки что-то сказать - неа.
Кстати, а шо там за 24 часа когда журникам давал... конференцию, не смотрел особо, но что-то там Зеля вроде и от себя нагородил? Или вопросы были оговорены? Но там вроде было куча разных журналистов то. Просто слушать гнусавого .... "президента" не имею желания.
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18.11.2020 10:46 Ответить
То він при Порошенко посилав їх в дупу і корчив із себе велічайшого економіста, а виявилося, що слуга Бені повзає перед Георгієвою і хоче ще її обдурити. Але вона не дивилася його відосіки і фільми "Свати" і Голобородько, тому його не розуміє, а вимагає конструктиву і виконання взятих ним же обіцянок.
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18.11.2020 12:20 Ответить
Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским Источник: https://censor.net/ru/n3231731\\\\\\\\\

Дипломатичненько.
А по-простому - Я ваще не вкурила что этот деятель гнусавил мне по телефону, а когда попросила его сказать "паляниця", так ваще обосрался и пригласил к телефону президента Ермака, который ВНЕЗАПНО сказал - "на вражеской мове не разговариваю, ой Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах - Цензор.НЕТ 8682 "

Ептель, вспомнилось фото:
Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах - Цензор.НЕТ 2947
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18.11.2020 10:42 Ответить
👏👏👏👏👏😁
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18.11.2020 10:46 Ответить
зе опять лапши навешал им, но все же всплывет
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18.11.2020 10:47 Ответить
Бубаса легче усыпить - все равно не поймет о чем речь .
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18.11.2020 10:50 Ответить
Насправді Георіювч натякнула!!! вже зовсім прямо, як для вплянкія на хаотичні ть кроків влади у співпраці з МВФ. Тобто крок вперед, два назад, один вліво, три вправо. І запропонувала припинити вживати нароту і бухати, щоб рухатися прямо. Цікаво, чи зрозуміє такий тонкий (!!!!!) 😁 натяк Найвеличніший із зелених?
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18.11.2020 10:52 Ответить
"Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", - заявила Георгиева.

Источник: https://censor.net/ru/n3231731

Что и следовало ожидать. Заявление Офиса преЗедента "Все условия для пересмотра сотрудничества выполнены" оказалось блефом.
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18.11.2020 10:55 Ответить
дамы, приглашайте кавалеров,
там, где галстук, там,кажется, перёд...
две шаги налево, две шаги направо,
шаг вперед и поворот..
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18.11.2020 12:26 Ответить
По просьбам телезрителей/читателей/ изложу что такое МВФ и почему всё летит в 3,14зду. . Чтоб КАЖДЫЙ асилил, потому что деньги - это топливо. Нет топлива - никто никуда не едет.
1.Почему нам нужен кредит.
- Потому что Единый казначейский счет пуст. И если одну категорию платежей можно «отложить» (например, забить йух на финансовые обязательства перед бизнесом), то вторую категорию - защищенные статьи бюджета (пенсии, субсидии, стипендии, зарплаты, пособия) отложить не получится, голодные бунты - самая беспощадная форма взаимодействия властей и народа.
2.Откуда растут деньги.
- Деньги растут изнутри страны, когда бизнес работает в плюс и платит с этого хорошие жирные налоги. Ещё деньги растут снаружи в виде дешёвых кредитов МВФ, когда изнутри растёт мало, херово, когда корову часто доят и редко кормят. Альтернативно одарённые зелёные пупсики из Минфина и НБУ иногда деньги просто допечатывают. Ну когда совсем уже экономика и бюджет в агонии. Просто чтоб прожить ещё день-другой, а потом глядишь и новый Майдан, путешествие в Ростов, все дела.
3.Почему МВФ не дал Ураине очередной транш.
- Потому что Зеленский просил МВФ выдать предыдущий транш побыстрее, чтобы бороться с эпидемией. Просил ЛИЧНО и под СВОИ ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, под зуб_даю и ********. Эти лохи ему поверили, и Вова быстро зарыл антивирусный фонд в коррупционные схемы, проходящие под кодовым названием «асфальт». Теперь лохи поумнели и без аудита фонда денег давать не хотят.
- Потому что скандал с КСУ, наезд на все антикоррупционные органы страны, отказ от реформы СБУ и вот это всё, за что зекоманде несколько раз грозили пальчиком из-за бугра, и угрожали отшлёпать.
- Потому что бюджет на 2021 приняли без согласования с МВФ, но с расчетом на то, что весь запланированный в бюджете банкет оплатит именно кредит МВФ.
- Потому что договариваться о визите миссии МВФ поехал не Смолий, а ********-задушевник Кирилл Шевченко, который подмял под себя-любимого управление НБУ, и любой транш от МВФ рассосётся по нужным карманам быстрее, чем хомячки родятся.
4.Что же делать, а?
- Не печатать гривну. /не делать необоснованньій рефинанс/ Можно сколько угодно вливать в вены много клёвых и полезных лекарств, но если насос (экономика) не работает, то страну просто раздует от гривневой бумаги и всё. А для работы экономики нам нужны деньги. Фактические, настоящие деньги, не макулатура.
- Убрать свои липкие лапки от Минфина и НБУ, от антикоррупционной структуры, от реформ и Е-деклараций.
- С готовым кейсом выполненных работ и требований ехать на поклон к МВФ, залезть на табуретку, прочитать стишок, извиниться за кидалово и никогда ***** больше не ссать в руку, с которой ты планируешь кормить страну. Потому что от проголодавшихся миллионов никакой Аваков не спасет, он сгрызёт вас первыми.
Время учиться быть президентом уже вышло. Сессия на носу. Давай уже хоть на троечку отстреляйся или звиздуй в армию. Хоть поржем.
Татьяна Худякова﻿
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18.11.2020 10:57 Ответить
а це хто?
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18.11.2020 12:01 Ответить
Согласованность в шагах по зеленскому и бене: два шага налево, два шага направо, шаг вперед-наоборот.
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18.11.2020 10:59 Ответить
Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках - Цензор.НЕТ 6391
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18.11.2020 11:06 Ответить
Трохи некоректно. Держбюджет і держказна (єдиний казначейський рахунок)-трохи різні речі.Й цифри незрозумілі.
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18.11.2020 11:34 Ответить
Так, але фото прем'єра Гройсмана залишити, бо він дійсно сам приймав рішення, а там де преєри зелених, то вставити фотку Найсвітлішого, бо рішення приймає він, а ті тільки беруть на себе негатив.
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18.11.2020 12:29 Ответить
Mason Lemberg

Презедент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.... і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись.

Валерій Прозапас

У "чувака" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".

Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.

Весна прийде - аудити проводити будемо.
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18.11.2020 11:10 Ответить
Эти примеры прекрасно показывают ту "растяжку", в которой власть принимает свои решения
18.11.2020, 09:30 • 536 • 0

Serg Marco написал лонгрид про каргокульт как универсальный управленческий метод "зевласти"
Об этом на своей странице в фейсбуке пишет Алексей Панич, сообщает UAINFO.org.
Привел два примера: камеры автофиксации скорости на дорогах и антиковидные мероприятия. Почитайте, оно того стоит.
Читайте также: Карго-культ вместо стратегии: зарывать деньги в асфальт научились, а готовить страну к пандемии - нет
От себя добавлю только одно: оба примера прекрасно показывают ту "растяжку", в которой наша власть принимает свои решения. Ей в первую очередь нужно:
1) не забыть про копейку для себя (камеры ставим не где опаснее дорожная ситуация, а где ожидается больше штрафов; с ковидом боремся так, чтобы "чужих" держать от денег подальше, а "своих" не обделить и заказами, и откатами);
2) при этом имитировать "решительные меры", чтобы понравиться хотя бы ядерному электорату;
Читайте также: Системна хиба "слуг": чому не кожен президент і не буде так, як вирішуєш ти
3) и все это в горизонте планирования максимум на несколько месяцев - потому что хрен его знает, сколько еще сидеть в этих креслах, но явно не годы, так зачем же начинать то, что триумфально завершать будут уже другие.
Добавим к этому элементарную скудость управленческих мозгов (я уже писал про 100% бездействие в плане подготовки госсектора к работе на удаленке), и картина управления страной через ж*пу будет как на ладони.
Власть хапуг-временщиков-недоумков.
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Алексей ПАНИЧ
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18.11.2020 11:12 Ответить
Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках - Цензор.НЕТ 678 ви що, рекламуєте ресурс бо там "днем с огнем никого не найдешь" з відвидувачив???
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18.11.2020 12:04 Ответить
Более зрелищно смотрелся бы "инструмент" для игры на пианино, ну и более понятно для адресата.
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18.11.2020 11:53 Ответить
вряд ли те 10 см сильно зрелищные))
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18.11.2020 12:28 Ответить
Тем более ещё убедительнее по форме, независимо от размера.
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18.11.2020 14:22 Ответить
Помнится мне, МВФ требовал от Украины - жить по средствам. Только тогда дадут кредиты.
30% дыра в Бюджете - по средствам?
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18.11.2020 11:39 Ответить
Якраз Уманський в прямому ефірі брифінг дає про скрутки, про митницю, про розкрадання...
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18.11.2020 12:01 Ответить
Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках - Цензор.НЕТ 4829 так він для вас агент кремля!
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18.11.2020 12:07 Ответить
Т.е. послали зелупня в МВФ, говоря прямо. Утром деньги, вечером стулья
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18.11.2020 12:29 Ответить
Георгієва після розмови із Зеленським: Україні для перегляду програми з МВФ необхідно прийти до повного взаєморозуміння у кроках - Цензор.НЕТ 3248
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18.11.2020 12:37 Ответить
Говорили-балакали...
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18.11.2020 14:23 Ответить
Хреново это, под Новый Год....
В дополнение к вирусу....
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18.11.2020 12:37 Ответить
Видать слабо ослик на коленки припадал !
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18.11.2020 13:53 Ответить
>>являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года

Миссия МВФ уже включена в бюджет на 2021-й год...
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18.11.2020 15:13 Ответить
 
 