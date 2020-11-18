Георгиева после разговора с Зеленским: Украине для пересмотра программы с МВФ необходимо прийти к полному взаимопониманию в шагах
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Директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева назвала конструктивным телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским вечером 17 ноября, однако отметила необходимость достичь полного взаимопонимания в шагах для дальнейшего сотрудничества по текущей программе stand-by.
"Конструктивный созвон с президентом Украины Зеленским о реализации программы МВФ, независимости центрального банка и усилиях по борьбе с коррупцией. Пересмотру программы должно предшествовать полное взаимопонимание в шагах", – заявила она, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
В свою очередь Офис Президента Украины по итогам разговора сообщил, что стороны "тесно работают, чтобы как можно скорее принять миссию" Фонда, которая бы провела первый пересмотр программы и могла бы рекомендовать выделение второго ее транша. По словам Зеленского, на сегодня все структурные маяки, предусмотренные для пересмотра программы МВФ, выполнены.
На минувшей неделе глава Национального банка Украины Кирилл Шевченко по итогам визита в Вашингтон допустил приезд миссии МВФ в страну к концу 2020 года. "Чтобы появились даты, нужно достичь прогресса по всем блокам вопросов. Если пути решения вопросов будут наработаны, и мы с обеих сторон начнем по ним двигаться, то я в этом вопросе являюсь оптимистом: у Украины есть все шансы получить миссию МВФ до конца этого года", - сказал он "Голосу Америки".
По словам Шевченко, в повестке дня переговоров с МВФ стоят три вопроса: решение Конституционного суда и антикоррупционной деятельности в Украине, проект госбюджета на 2021 год и работа самого НБУ. Глава центробанка отметил, что наибольшую обеспокоенность вызвало решение КС.
МВФ 9 июня этого года утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR3,6 млрд (около $5 млрд) с немедленным выделением $2,1 млрд первого транша.
После выделения первого транша было намечено четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября – следующего. Размеры второго и третьего транша – по $700 млн, третьего – $560 млн и заключительного четвертого – $980 млн. Предполагалось, что виртуальная миссия по первому пересмотру программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.
К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $350 млн от Всемирного банка и EUR600 млн от ЕС.
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Зеленський - МВФ: "Идите в жо#у!"
Кстати, а шо там за 24 часа когда журникам давал... конференцию, не смотрел особо, но что-то там Зеля вроде и от себя нагородил? Или вопросы были оговорены? Но там вроде было куча разных журналистов то. Просто слушать гнусавого .... "президента" не имею желания.
Дипломатичненько.
А по-простому - Я ваще не вкурила что этот деятель гнусавил мне по телефону, а когда попросила его сказать "паляниця", так ваще обосрался и пригласил к телефону президента Ермака, который ВНЕЗАПНО сказал - "на вражеской мове не разговариваю, ой "
Ептель, вспомнилось фото:
Источник: https://censor.net/ru/n3231731
Что и следовало ожидать. Заявление Офиса преЗедента "Все условия для пересмотра сотрудничества выполнены" оказалось блефом.
там, где галстук, там,кажется, перёд...
две шаги налево, две шаги направо,
шаг вперед и поворот..
1.Почему нам нужен кредит.
- Потому что Единый казначейский счет пуст. И если одну категорию платежей можно «отложить» (например, забить йух на финансовые обязательства перед бизнесом), то вторую категорию - защищенные статьи бюджета (пенсии, субсидии, стипендии, зарплаты, пособия) отложить не получится, голодные бунты - самая беспощадная форма взаимодействия властей и народа.
2.Откуда растут деньги.
- Деньги растут изнутри страны, когда бизнес работает в плюс и платит с этого хорошие жирные налоги. Ещё деньги растут снаружи в виде дешёвых кредитов МВФ, когда изнутри растёт мало, херово, когда корову часто доят и редко кормят. Альтернативно одарённые зелёные пупсики из Минфина и НБУ иногда деньги просто допечатывают. Ну когда совсем уже экономика и бюджет в агонии. Просто чтоб прожить ещё день-другой, а потом глядишь и новый Майдан, путешествие в Ростов, все дела.
3.Почему МВФ не дал Ураине очередной транш.
- Потому что Зеленский просил МВФ выдать предыдущий транш побыстрее, чтобы бороться с эпидемией. Просил ЛИЧНО и под СВОИ ЛИЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА, под зуб_даю и ********. Эти лохи ему поверили, и Вова быстро зарыл антивирусный фонд в коррупционные схемы, проходящие под кодовым названием «асфальт». Теперь лохи поумнели и без аудита фонда денег давать не хотят.
- Потому что скандал с КСУ, наезд на все антикоррупционные органы страны, отказ от реформы СБУ и вот это всё, за что зекоманде несколько раз грозили пальчиком из-за бугра, и угрожали отшлёпать.
- Потому что бюджет на 2021 приняли без согласования с МВФ, но с расчетом на то, что весь запланированный в бюджете банкет оплатит именно кредит МВФ.
- Потому что договариваться о визите миссии МВФ поехал не Смолий, а ********-задушевник Кирилл Шевченко, который подмял под себя-любимого управление НБУ, и любой транш от МВФ рассосётся по нужным карманам быстрее, чем хомячки родятся.
4.Что же делать, а?
- Не печатать гривну. /не делать необоснованньій рефинанс/ Можно сколько угодно вливать в вены много клёвых и полезных лекарств, но если насос (экономика) не работает, то страну просто раздует от гривневой бумаги и всё. А для работы экономики нам нужны деньги. Фактические, настоящие деньги, не макулатура.
- Убрать свои липкие лапки от Минфина и НБУ, от антикоррупционной структуры, от реформ и Е-деклараций.
- С готовым кейсом выполненных работ и требований ехать на поклон к МВФ, залезть на табуретку, прочитать стишок, извиниться за кидалово и никогда ***** больше не ссать в руку, с которой ты планируешь кормить страну. Потому что от проголодавшихся миллионов никакой Аваков не спасет, он сгрызёт вас первыми.
Время учиться быть президентом уже вышло. Сессия на носу. Давай уже хоть на троечку отстреляйся или звиздуй в армию. Хоть поржем.
Татьяна Худякова
Презедент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з директором-розпорядником Міжнародного валютного фонду Крісталіною Георгієвою.... і заплакав.
Крісталіна Георгієва запевнила Володимира Зеленського, що грошей нема, а ви тримайтесь. Також вона відмітила, що гірше не буде, зато посмієтесь.
Сторони дійшли згоди в питаннях впевненості в рішучій підтримці впевненості в майбутніх домовленостях про наміри впевнитись.
Валерій Прозапас
У "чувака" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.
18.11.2020, 09:30 • 536 • 0
Serg Marco написал лонгрид про каргокульт как универсальный управленческий метод "зевласти"
Об этом на своей странице в фейсбуке пишет Алексей Панич, сообщает UAINFO.org.
Привел два примера: камеры автофиксации скорости на дорогах и антиковидные мероприятия. Почитайте, оно того стоит.
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От себя добавлю только одно: оба примера прекрасно показывают ту "растяжку", в которой наша власть принимает свои решения. Ей в первую очередь нужно:
1) не забыть про копейку для себя (камеры ставим не где опаснее дорожная ситуация, а где ожидается больше штрафов; с ковидом боремся так, чтобы "чужих" держать от денег подальше, а "своих" не обделить и заказами, и откатами);
2) при этом имитировать "решительные меры", чтобы понравиться хотя бы ядерному электорату;
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3) и все это в горизонте планирования максимум на несколько месяцев - потому что хрен его знает, сколько еще сидеть в этих креслах, но явно не годы, так зачем же начинать то, что триумфально завершать будут уже другие.
Добавим к этому элементарную скудость управленческих мозгов (я уже писал про 100% бездействие в плане подготовки госсектора к работе на удаленке), и картина управления страной через ж*пу будет как на ладони.
Власть хапуг-временщиков-недоумков.
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Алексей ПАНИЧ
30% дыра в Бюджете - по средствам?
В дополнение к вирусу....
Миссия МВФ уже включена в бюджет на 2021-й год...