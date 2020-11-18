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Новости Политика Украины
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коррупция (8383) Укравтодор (661) Кубраков Александр (202)

В "Укравтодоре" нет системной коррупции, в этому году "старые схемы" впервые не сработали, - Кубраков

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

В

Глава Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Александр Кубраков заявил, что в его ведомстве отсутствует системная, централизованная коррупция.

Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.

Подводя итоги работы в 2020 году, Кубраков отметил, что "впервые "старые схемы" не сработали".

"Ранее любой подрядчик мог договориться с заказчиком работ и выиграть тендер просто потому что он "свой". В 2020 году появилась Методология закупок в дорожной отрасли, созданная по примеру тендеров Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР. Методологию разработала рабочая группа при Минэкономразвития с участием общественных организаций, государства и бизнеса", - написал глава "Укравтодора".

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Кубраков также подчеркнул, что в "Укравтодоре" "нет системной, централизованной коррупции".

"Мы внедряем антикоррупционные меры предосторожности там, где видим риски, и мы будем совершенствовать свою антикоррупционную политику. Когда мы видим признаки коррупционных злоупотреблений - сообщаем правоохранителям, инициируем увольнения", - указал глава "Укравтодора".

По словам Кубракова, в 2020 году на объекты "Укравтодора" впервые были привлечены компании независимого технадзора.

"Ранее качество работ контролировала или сама служба дорог, или ГП "Доркачество". В этом году нам удалось привлечь на ключевые объекты "Большого строительства" компании из Австрии, Франции, Польши, Турции. Каждый третий километр дорог имеет независимый контроль, и эта цифра должна вырасти в следующем году", - отметил чиновник.

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"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия", - подытожил Кубраков.

Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".

В Укравтодоре нет системной коррупции, в этому году старые схемы впервые не сработали, - Кубраков 01
В Укравтодоре нет системной коррупции, в этому году старые схемы впервые не сработали, - Кубраков 02
В Укравтодоре нет системной коррупции, в этому году старые схемы впервые не сработали, - Кубраков 03
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Топ комментарии
+10
Фішка Слуг не нашого народу - брехати й красти, красти та брехати!!!
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18.11.2020 10:55
+9
Новые схемы так же хороши...
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18.11.2020 10:43
+7
Мало того, дурні бариґи використовували на дороги.... Увага!!! Гроші з Дорожнього фонду!!!! Дебіли! 😁😁😁
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18.11.2020 11:02
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Новые схемы так же хороши...
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18.11.2020 10:43 Ответить
посмотрите на хитрожопое выражение фэйса этого реформатора
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18.11.2020 11:52 Ответить
коррупция есть, но она неприцельная и несистемная
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18.11.2020 10:46 Ответить
Бо вже запрацювала нова надсистемна схема по асфальто-закатуванню бюджетних грошей в оманькі офшори...
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18.11.2020 10:49 Ответить
При барыгах дорога стоила на 40% дешевле! А это блабла моча роса для зебилов
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18.11.2020 10:52 Ответить
Мало того, дурні бариґи використовували на дороги.... Увага!!! Гроші з Дорожнього фонду!!!! Дебіли! 😁😁😁
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18.11.2020 11:02 Ответить
ну тож крававый марадёр Пэтро работал, он рошенками-карамельками битум уплотнял, а клоун на шлаки перешёл, поэтому и цена выросла, но зелебобикам нравица когда их имеют и спереди и сзади.
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18.11.2020 12:12 Ответить
Не спіши... міжнародний аудит покаже хто скільки вкрав.
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18.11.2020 10:54 Ответить
а они его не допустят)
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18.11.2020 10:59 Ответить
Фішка Слуг не нашого народу - брехати й красти, красти та брехати!!!
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18.11.2020 10:55 Ответить
так допустите МВФ для аудита, в чем проблема, лживое трепло Кубраков ?
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18.11.2020 10:56 Ответить
Ну да, в Укравтодоре - тотальная коррупция. Где этих клоунов понасобирали...
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18.11.2020 10:57 Ответить
"Звіздюк плєнітєльного счастья" - мелодрама, кварталівський рімейк з/ф "Звєзда плєнітєльного счастья"
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18.11.2020 11:01 Ответить
многие верят!
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18.11.2020 11:04 Ответить
У "чуваків" вже офіційно більше 10 тисяч померлих від ковіду - а воно у відосіках йуморіт про "попередню команду".
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.

Валерій Прозапас, депутат Запорізької міської ради, ветеран АТО
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18.11.2020 11:15 Ответить
"...немає системної корупції..."
===
тепер корупція спорадична: бере хто хоче, скільки хоче й коли захоче. В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8303 Завжди готові здивувати того, хто приносить сумку грошей словами: а сьогодні така сума вже замала! В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 8303
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18.11.2020 11:16 Ответить
***
говорила говорила...и сама себе не верила (с)
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18.11.2020 11:22 Ответить
В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9391
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18.11.2020 11:23 Ответить
Я не розумію, як можна на весь світ брехати?
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18.11.2020 11:23 Ответить
це легше, ніж мішки ворочати
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18.11.2020 11:27 Ответить
беруть? так! крадуть? так!
але ж немає системної корупції!
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18.11.2020 11:28 Ответить
Нові обличчя крадуть по-новому, безсистемно і регіонально, а деякі і оригінально.
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18.11.2020 11:33 Ответить
Трішки неправильний заголовок ,, треба було написати - В "Укравтодоре" нет системной коррупции, в этому году "старые схемы" впервые не сработали, - Кубраков . А в дужках додати - ( товариш по распілу дєнєг , і протеже Миколи Тіщенка , виключно завдяки якому він (Кубраков) і сів у крісло голови "Автодору ")

Тоді б усі зразу повірили що - "старые схемы" впервые не сработали В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 9911 ,, того шо , сработалі вже - новиє. В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 3664 .
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18.11.2020 11:31 Ответить
А 36 миллиардов сьели мыши?
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18.11.2020 11:41 Ответить
Так, ті наглючі і ненаситні миші, що з'їяли весь держапас зерна.
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18.11.2020 12:12 Ответить
В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 1684 он хотел сказать, что наконец то в этом году схемы сработали (и не только в Укравтодоре)!
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18.11.2020 11:52 Ответить
Ну да, тут согласен. У зелупней ничего системного нету, кроме видосиков. Зато спонтанная "несистемная" коррупция отчего-то выросла, стоимость 1 км в 2 раза больше, чем при "барыге"...
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18.11.2020 12:20 Ответить
Влада негідників.
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18.11.2020 12:50 Ответить
"Качество...", "дороги на десятилетия ..." Объясни тогда, "честный" ты наш, почему при якобы одинаковой технологии бетонных дорого, в США исполнитель дает на них гарантию 25 лет, а у нас 10? Вопрос риторический. Ответ знают все вменяемые граждане. Поэтому сцы в глаза себе и своим господам, а нам не надо заливать.
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18.11.2020 13:01 Ответить
Сработали новые! да так что все старые о#уели! В "Укравтодорі" немає системної корупції, цього року "старі схеми" вперше не спрацювали, - Кубраков - Цензор.НЕТ 5806
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18.11.2020 13:48 Ответить
Главное, что без "барыг")))
В начале года "Укравтодор" обещал за 120 млрд грн, выделенных на "Большую стройку", построить 6,5 тысяч км дорог. Потом цифра трансформировалась - уже говорят про 4 тысяч км дорог. А сумма финансирования при этом постоянно увеличивается. То с онкоцентра снимут - им добавят, то с обслуживания госдолга. В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн и построено 9,2 тысяч км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?
Игорь Уманский
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18.11.2020 23:25 Ответить
 
 