В "Укравтодоре" нет системной коррупции, в этому году "старые схемы" впервые не сработали, - Кубраков
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Глава Государственного агентства автомобильных дорог "Укравтодор" Александр Кубраков заявил, что в его ведомстве отсутствует системная, централизованная коррупция.
Об этом он написал в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
Подводя итоги работы в 2020 году, Кубраков отметил, что "впервые "старые схемы" не сработали".
"Ранее любой подрядчик мог договориться с заказчиком работ и выиграть тендер просто потому что он "свой". В 2020 году появилась Методология закупок в дорожной отрасли, созданная по примеру тендеров Всемирного банка, ЕИБ и ЕБРР. Методологию разработала рабочая группа при Минэкономразвития с участием общественных организаций, государства и бизнеса", - написал глава "Укравтодора".
Кубраков также подчеркнул, что в "Укравтодоре" "нет системной, централизованной коррупции".
"Мы внедряем антикоррупционные меры предосторожности там, где видим риски, и мы будем совершенствовать свою антикоррупционную политику. Когда мы видим признаки коррупционных злоупотреблений - сообщаем правоохранителям, инициируем увольнения", - указал глава "Укравтодора".
По словам Кубракова, в 2020 году на объекты "Укравтодора" впервые были привлечены компании независимого технадзора.
"Ранее качество работ контролировала или сама служба дорог, или ГП "Доркачество". В этом году нам удалось привлечь на ключевые объекты "Большого строительства" компании из Австрии, Франции, Польши, Турции. Каждый третий километр дорог имеет независимый контроль, и эта цифра должна вырасти в следующем году", - отметил чиновник.
"Я персонально отвечаю за каждую потраченную гривну в этом году. Любые спекуляции закончатся спекуляциями, а построенные дороги останутся на десятилетия", - подытожил Кубраков.
Ранее экс-министр финансов Игорь Уманский обвинил власть в растрате денег из "коронавирусного фонда". По его информации, с начала "Большого строительства" изменили требования к тендерной документации так, чтобы по "стечению обстоятельств" им отвечали только 6 компаний. Они, по словам Уманского, часто отдают работы по строительству субподрядчикам "с дисконтом 30-40%".
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мочароса для зебилов
Ну нічого, МВФ схоже його жартів не розуміє і траншу не дасть, бо колись дав під антиковідний фонд, але Володимир Олександрович Свінарчук затіяв великий дерібан замість підтримки економіки та боротьби з пандемією, і тепер пітляє.
Весна прийде - аудити проводити будемо.
Валерій Прозапас, депутат Запорізької міської ради, ветеран АТО
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тепер корупція спорадична: бере хто хоче, скільки хоче й коли захоче. Завжди готові здивувати того, хто приносить сумку грошей словами: а сьогодні така сума вже замала!
говорила говорила...и сама себе не верила (с)
але ж немає системної корупції!
Тоді б усі зразу повірили що - "старые схемы" впервые не сработали ,, того шо , сработалі вже - новиє. .
В начале года "Укравтодор" обещал за 120 млрд грн, выделенных на "Большую стройку", построить 6,5 тысяч км дорог. Потом цифра трансформировалась - уже говорят про 4 тысяч км дорог. А сумма финансирования при этом постоянно увеличивается. То с онкоцентра снимут - им добавят, то с обслуживания госдолга. В период с 2016 по 2019 год на дороги было потрачено 105 млрд грн и построено 9,2 тысяч км дорог. А за 120 млрд мы построим 4 тысячи км. Ничего не вызывает подозрения?
Игорь Уманский