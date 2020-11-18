Местные выборы на Донбассе на мажоритарной основе могут пройти только после деоккупации, - "слуга народа" Корниенко

Все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать".

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.

"Меня, как одного из авторов избирательной реформы и, потенциально, автора переходного избирательного законодательства, больше смутило заявление Леонида Макаровича (Кравчука, главы украинской делегации в ТКГ. - Ред.) о том, что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе… В выборах может быть будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть это будет смешанная система", - отметил парламентарий.

По словам Корниенко, все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать, под конкретный кейс, потому что оно очень sensitive (англ., чувствительное. - Ред.)"

Замглавы фракции "СН" добавил, что даже просто упоминания закона об амнистии, о переходном избирательном законодательстве вызывают огромные дискуссии в обществе.

"Это чувствительно все и этот клубок проблем надо постепенно и осторожно разматывать. Но сначала, конечно, фактор безопасности", - отметил нардеп.

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