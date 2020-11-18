Местные выборы на Донбассе на мажоритарной основе могут пройти только после деоккупации, - "слуга народа" Корниенко
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Все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать".
Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина", об этом заявил первый замглавы фракции "Слуга народа" Александр Корниенко.
"Меня, как одного из авторов избирательной реформы и, потенциально, автора переходного избирательного законодательства, больше смутило заявление Леонида Макаровича (Кравчука, главы украинской делегации в ТКГ. - Ред.) о том, что местные выборы на территории Донбасса могут пройти на мажоритарной основе… В выборах может быть будут принимать участие и партии, которых никогда не было там, а были только здесь, может быть это будет смешанная система", - отметил парламентарий.
По словам Корниенко, все "переходное законодательство", которое применяется после разрешения территориальных военных конфликтов, "необходимо очень индивидуально выписать, под конкретный кейс, потому что оно очень sensitive (англ., чувствительное. - Ред.)"
Замглавы фракции "СН" добавил, что даже просто упоминания закона об амнистии, о переходном избирательном законодательстве вызывают огромные дискуссии в обществе.
"Это чувствительно все и этот клубок проблем надо постепенно и осторожно разматывать. Но сначала, конечно, фактор безопасности", - отметил нардеп.
Пожалуйста, подождите...
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Проведення аттестації на підтвердження громадянства
Депортація громадян росії
Ліквідація російськомовних закладів усіх рівнів, починаючи від дитячих садків та шкіл, закінчуючі вузами, театрами, бібліотеками, радіо, тв, газетами, тощо.
Переслідування тих, хто був у складі оккупаційної адміністрації, НОФ, тих хто проводив так званий референдум, організаторів військових та інших злочинів без давності років, та у повній мірі без будь яких зменшень термінів, як то амністія, удо, пом'якшуючі обставини.
Переслідування тих, хто заперечує роль росії у війні на донбасі.
Заборона будь яких масових зібрань, окрім тих які проводяться за дозволом адміністрації.
Примусове вилучення зброї у місцевого населення, для цього використовувати механізми війсково-поліцейських рейдів.
Ліквідація шахт, як розсадника люмпен-пролетаріату та антиукраїнського елементу.
Стимулювання виїзду населення в інші регіони України, або в треті країни.
Стимулювати приїзд переселенців, або жителів інших регіонів України, але після їх атестацією, на знання української мови, та неучасті у сепаратистських заходах.
Строк деокупації не менший аніж термін окупації, але не менше 10 років.
На увесь час проведення деокупації на усю територію окупації вводиться національна гвардія задля встановлення порядку.