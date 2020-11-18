СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся
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Верхняя палата парламента Российской Федерации дал президенту РФ Владимиру Путину разрешение разместить в Нагорном Карабахе "миротворцев" с вооружением и спецтехникой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".
Согласно Конституции РФ, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские "миротворцы" и так уже находятся в Нагорном Карабахе.
Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что Владимир Путин якобы имел право оперативно ввести военнослужащих в Карабах без согласия Совфеда "из-за того, что там погибли россияне".
Мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.
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Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
Поэтому я "люблю" трамповцев, то есть байденовцев, которые 2 раза спасли этих ублюдков от развала. Ну и у нас отобрали ЯО(хотя, в лапах Овоща ЯО выглядело бы как Памела Андерсон перед импотентом )
Косвенное подтверждение того, что в части уничтоженной дронами техники были российские экипажи. А это не может не радовать
На таких же основаниях