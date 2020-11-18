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СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах

Верхняя палата парламента Российской Федерации дал президенту РФ Владимиру Путину разрешение разместить в Нагорном Карабахе "миротворцев" с вооружением и спецтехникой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на "Настоящее время".

Согласно Конституции РФ, вопрос о введении военного контингента решается Советом Федерации, однако российские "миротворцы" и так уже находятся в Нагорном Карабахе.

Председатель комитета по конституционному законодательству Андрей Клишас пояснил, что Владимир Путин якобы имел право оперативно ввести военнослужащих в Карабах без согласия Совфеда "из-за того, что там погибли россияне".

Мандат российских войск в Нагорном Карабахе рассчитан на пять лет с возможностью продления срока.

Также на Цензор.НЕТ: Турция направляет военнослужащих в Азербайджан

Автор: Ольга Лузан
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Топ комментарии
+14
Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
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18.11.2020 10:59
+4
У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
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18.11.2020 11:00
+4
Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
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18.11.2020 11:02
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оті рашинські дурнуваті шпектаклі смішать весь світ.
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18.11.2020 10:58 Ответить
Хороший российский миротворец - дохлый российский миротворец
СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 6722
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18.11.2020 10:59 Ответить
У Нагірному Карабасі група вірмен обстріляла російських військових.
Про це повідомила азербайджанська військова журналіста Ельміра Мусазадех на своїй сторінці в Twitter.
Група вірменських військових відмовилась покидати зазначений район та передати його під контроль російському контингенту.
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18.11.2020 11:00 Ответить
То чувство когда живешь рядом с психбольницей, откуда поциентов выпускают бродить по округе.
Поэтому я "люблю" трамповцев, то есть байденовцев, которые 2 раза спасли этих ублюдков от развала. Ну и у нас отобрали ЯО(хотя, в лапах Овоща ЯО выглядело бы как Памела Андерсон перед импотентом СовФед России разрешил Путину отправить в Нагорный Карабах "миротворцев", которые и так там уже находятся - Цензор.НЕТ 1856 )
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18.11.2020 11:00 Ответить
Будь яка війна завжди смердить кацапськими онучами.
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18.11.2020 11:02 Ответить
Краще хай вона смердить кацапськими небіжчиками.
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18.11.2020 11:31 Ответить
Грандіозна новина!
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18.11.2020 11:03 Ответить
Лапотная территория абсурда и маразма.
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18.11.2020 11:05 Ответить
для того, чтобы развязать войну, которая потом будет продолжаться годами и десятилетиями, необходимо и достаточно ввода в район назревающего конфликта парашных миратворцев.
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18.11.2020 11:08 Ответить
Я так розумію за направлення військових до отримання дозволу, проти ***** у РФ порушена кримінальна справа? Так ото ж... це норма для країн третього світу...
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18.11.2020 11:08 Ответить
За это дать ему 2 пожизненные неприкосновенности.
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18.11.2020 11:08 Ответить
Это так смешно ,попробывал бы не разрешить , там токо и ждут как лучше ***** жопу вылезать,🤦🤫🙄🤣🤣🤣🤣
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18.11.2020 11:13 Ответить
Миллионі граждан Грузии, Украины и Молдовы разрешают Алиеву и Эрдогану отправить российских миротворцев на скотомогильник возле Ростова, где они уже и так есть.
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18.11.2020 11:29 Ответить
"из-за того, что там погибли россияне"Источник: https://censor.net/ru/n3231737

Косвенное подтверждение того, что в части уничтоженной дронами техники были российские экипажи. А это не может не радовать
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18.11.2020 11:30 Ответить
Везде, где есть российские "миротворцы", конфликт не утихает годами, а там, откуда их выгнали, например из Косово или из Боснии и Герцоговины, установился какой-никакой мир.
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18.11.2020 11:37 Ответить
Это какую технику рашистская заднеприводная госдура называет СПЕЦ-? Уж не ГРАДЫ ли? Хотелось бы знать, в каком мандате написано, что миротворцы должны быть оснащены РЭБами, ГРАДАМИ, АКАЦИЯМИ и другими дурнопахнущими средствами? Это поддержание мира или участие в войне на одной из сторон?
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18.11.2020 12:11 Ответить
Россия оккупировала Карабах и плевать ей на Армению, Азербайджан победив оккупантов, сел на мину замедленного действия, там где россияне мира не будет никогда
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18.11.2020 16:40 Ответить
Сцук, надо Великому Монгольскому Хуралу принять постановления о использовании Орды на территории парашки
На таких же основаниях
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18.11.2020 12:12 Ответить
Слабовато для "вяликой" державы, Я полагал, что разрешат ввести войска на Аляску или как минимум, где-то в Африке. Оказалось всего-навсего только на "подтанцовку" Эрдогану и Алиеву.
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18.11.2020 12:22 Ответить
 
 