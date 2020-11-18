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Наибольшее число жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает из Киевской области, - Кучер

Новости Цензор.НЕТ Общество Здоровье

Наибольшее число жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает из Киевской области, - Кучер

Наибольшее количество обращений в контакт-центр Министерства здравоохранения по противодействию COVID-19 поступает из Киевской области.

Об этом сообщил замминистра здравоохранения Ярослав Кучер в ходе пресс-брифинга в Киеве в среду, передает Цензор.НЕТ.

"По каким регионам наибольше обращаются на горячую линию – Киевская область (18% обращений), Киев (14%), Днепропетровская (9,6%), Харьковская (6%) и Черкасская (5,3%) области", - сказал он.

По словам замминистра, по-прежнему больше всего жалуются на на работу семейных врачей.

"За период работы в контакт-центр обратилось более 37 тыс. граждан. К работе в контакт-центре привлечено около 150 операторов, которые в зависимости от загруженности "горячей линии" и время суток дежурят на этой линии",- добавил Кучер.

Читайте также: Больше всего жалоб в контакт-центр по противодействию COVID-19 поступает на работу семейных врачей, - Минздрав
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Школяри та студенти - ось хто основні рушіі пандеміі. Як можна не заразитись в переповнених класах та коридорах. Діти та молодь дуже тісно спілкуються, а потім несуть вірус додому, заражаючи рідних, особливо родичів похилого віку, для кого це може стати останньою хворобою. Всі сусіди вже перевели дітей на дистанційну освіту, але наші яжематері піднял гвалт у фейсбуках: діти заважають ім сидіти в інстаграмах, ходити на манікюр та пліткувати із подругами. Після літа в нас стрімке збільшення хворих саме через дітей
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18.11.2020 11:09 Ответить
основная проблема - ковидиоты, которые защищают свою слабенькую трусливую психику, через отрицание проблемы и демонстративно не носят маски. я когда из больницы после ковида выписался, вышел на улицу в маске купить сигарет - ниодного прохожего не увидел в маске. а на меня смотрели как на идиота. штрафовать их надо зверски по несколько раз в день, пока не перестанут носить маски на шее или макушке.
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18.11.2020 11:16 Ответить
психотерапевтами давно доказано, что отрицание проблемы, будь то эпидемия или война которая идет 7ой год уже - это защитная реакция паталогически трусливых людей, что бы защитить свою слабую психику.
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18.11.2020 11:18 Ответить
Не у всех есть 110 тысяч гривен как требует Феофания от тех кого туда направляют лечиться...
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18.11.2020 11:34 Ответить
 
 